Може ли само два дни интензивна консумация на овесени ядки да понижи трайно нивата на т.нар. „лош” (LDL) холестерол?

Ново проучване дава изненадващ положителен отговор и разкрива неочакван механизъм за контрол на холестерола чрез чревната микробиота.

Впечатляващи резултати за понижаване на „лошия” холестерол

Според изследване, проведено в Университета в Бон, Германия, хора с метаболитен синдром, които спазват нискокалорична диета с овесени ядки за 2 дни, отбелязват значително понижаване на „лошия“ холестерол (LDL) и общия холестерол.

Ключови резултати:

10% понижаване на LDL холестерола – по-малко от постижимото с медикаменти, но въпреки това значително

Ефектът продължава 6 седмици след двудневната диета

Участниците отслабват с 2 килограма и отчитат леко понижение на кръвното налягане

Снимка: Canva

Проучването се състои от два паралелни контролирани експеримента с общо 66 участници с метаболитен синдром, който се характеризира с повишено кръвно налягане, нива на липидите в кръвта, нива на кръвната захар и наднормено тегло.

Как работи двудневната диета с овесени ядки?

Първи експеримент: Интензивна двудневна диета

17 участници консумират 300 грама овесени ядки дневно в продължение на 2 дни, като добавят само зеленчуци или плодове. Общият калориен прием е наполовина от обичайния. След това се връщат към нормалното си хранене, но без овесени ядки.

Контролната група следва стандартна нискокалорична диета със същата продължителност.

Втори експеримент: Постепенно и редовно включване на овесени ядки

17 души заменят 1 ежедневно хранене с овес по избор – овесена каша, мюсли, смути или печива, с такова за период от 6 седмици, запазвайки общия си калориен прием. Контролната група избягва овес напълно.

Резултат: Учените установяват, че самото включване на овесени ядки в ежедневния хранителен режим НЕ води до измерими промени в нивата на LDL или общия холестерол след 6 седмици.

Защо краткосрочната диета е по-ефективна?

Доц. Мари-Кристин Симон, ръководител на изследването, обяснява че интензивната консумация на овес предизвиква силна реакция в чревната микробиота.

Механизмът зад ползите от овесените ядки:

Висока доза фенолни съединения и фибри – Хранене с високи дози доставя много по-голямо количество овесени феноли и фибри, отколкото едно обикновено хранене. Това генерира по-високи нива на субстрати (като ферулова киселина) за микробния метаболизъм.

Бърза промяна в чревната микробиота – Според фекални проби от изследването, това голямо количество овес значително увеличава произведените от микробите фенолни метаболити, особено дихидроферуловата киселина, които са свързани с намаляването на холестерола.

Влияние на клетъчно ниво – Фенолните съединения могат да нарушат обработката на холестерол на клетъчно ниво, като влияят на липидния метаболизъм.

Дали ежедневната консумация на овес си заслужава?

Въпреки че двудневната диета показва по-сериозни резултати, експертите подчертават, че редовната консумация на овесени ядки остава важна стратегия за сърдечно-съдово здраве.

Снимка: iStock

Ползи от ежедневната консумация:

Бета-глюкан – Мета-анализите показват, че около 3 грама дневно (2-3 порции овес) могат да понижат LDL с 5-10%

Подкрепа за чревната микробиота – фибрите подхранват полезни бактерии

Опции – Ечемикът, ръженото зърно и други пълнозърнести храни предлагат подобни ефекти

Редовното включване на умерени количества овес или овесени трици в здравословния за сърцето хранителен режим, наред с други източници на разтворими фибри и растителни протеини, продължава да бъде доказан начин за подпомагане на понижаването на LDL холестерола, без да е необходимо прилагането на екстремни или краткосрочни диети.

