Може ли само два дни интензивна консумация на овесени ядки да понижи трайно нивата на т.нар. „лош” (LDL) холестерол?
Ново проучване дава изненадващ положителен отговор и разкрива неочакван механизъм за контрол на холестерола чрез чревната микробиота.
Впечатляващи резултати за понижаване на „лошия” холестерол
Според изследване, проведено в Университета в Бон, Германия, хора с метаболитен синдром, които спазват нискокалорична диета с овесени ядки за 2 дни, отбелязват значително понижаване на „лошия“ холестерол (LDL) и общия холестерол.
Ключови резултати:
- 10% понижаване на LDL холестерола – по-малко от постижимото с медикаменти, но въпреки това значително
- Ефектът продължава 6 седмици след двудневната диета
- Участниците отслабват с 2 килограма и отчитат леко понижение на кръвното налягане
Проучването се състои от два паралелни контролирани експеримента с общо 66 участници с метаболитен синдром, който се характеризира с повишено кръвно налягане, нива на липидите в кръвта, нива на кръвната захар и наднормено тегло.
Как работи двудневната диета с овесени ядки?
Първи експеримент: Интензивна двудневна диета
17 участници консумират 300 грама овесени ядки дневно в продължение на 2 дни, като добавят само зеленчуци или плодове. Общият калориен прием е наполовина от обичайния. След това се връщат към нормалното си хранене, но без овесени ядки.
Контролната група следва стандартна нискокалорична диета със същата продължителност.
Втори експеримент: Постепенно и редовно включване на овесени ядки
17 души заменят 1 ежедневно хранене с овес по избор – овесена каша, мюсли, смути или печива, с такова за период от 6 седмици, запазвайки общия си калориен прием. Контролната група избягва овес напълно.
Резултат: Учените установяват, че самото включване на овесени ядки в ежедневния хранителен режим НЕ води до измерими промени в нивата на LDL или общия холестерол след 6 седмици.
Защо краткосрочната диета е по-ефективна?
Доц. Мари-Кристин Симон, ръководител на изследването, обяснява че интензивната консумация на овес предизвиква силна реакция в чревната микробиота.
Механизмът зад ползите от овесените ядки:
Висока доза фенолни съединения и фибри – Хранене с високи дози доставя много по-голямо количество овесени феноли и фибри, отколкото едно обикновено хранене. Това генерира по-високи нива на субстрати (като ферулова киселина) за микробния метаболизъм.
Бърза промяна в чревната микробиота – Според фекални проби от изследването, това голямо количество овес значително увеличава произведените от микробите фенолни метаболити, особено дихидроферуловата киселина, които са свързани с намаляването на холестерола.
Влияние на клетъчно ниво – Фенолните съединения могат да нарушат обработката на холестерол на клетъчно ниво, като влияят на липидния метаболизъм.
Дали ежедневната консумация на овес си заслужава?
Въпреки че двудневната диета показва по-сериозни резултати, експертите подчертават, че редовната консумация на овесени ядки остава важна стратегия за сърдечно-съдово здраве.
Ползи от ежедневната консумация:
- Бета-глюкан – Мета-анализите показват, че около 3 грама дневно (2-3 порции овес) могат да понижат LDL с 5-10%
- Подкрепа за чревната микробиота – фибрите подхранват полезни бактерии
- Опции – Ечемикът, ръженото зърно и други пълнозърнести храни предлагат подобни ефекти
Редовното включване на умерени количества овес или овесени трици в здравословния за сърцето хранителен режим, наред с други източници на разтворими фибри и растителни протеини, продължава да бъде доказан начин за подпомагане на понижаването на LDL холестерола, без да е необходимо прилагането на екстремни или краткосрочни диети.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
