Повечето хора с диабет знаят как определени храни, особено тези, богати на въглехидрати, могат да повлияят нивата на кръвната захар.

Но това, което мнозина не осъзнават, е че графикът на хранене при диабет играе не по-малко важна роля за контрола на глюкозата. Редовните хранения и междинни закуски помагат да се поддържат стабилни нивата на енергия и кръвна захар, а пропускането им може да доведе до сериозни усложнения.

Защо времето на храненията е толкова важно при диабет, как да създадете ефективен план за хранене и какви са най-новите научни препоръки за регулиране на кръвната захар чрез правилно разпределени хранения през деня?

Защо графикът на хранене е важен при диабет

Ежедневното хранене по едно и също време с постоянно количество въглехидрати е от съществено значение за поддържането на стабилни нива на енергия и контрол на кръвната захар при хора с диабет.

Това е особено важно за хранене при диабет тип 1 и за хората с диабет тип 2, които се лекуват с традиционна инсулинова терапия или орални лекарства за понижаване на глюкозата като меглитиниди и сулфонилурейни препарати. Пропуснато хранене и инсулин създават риск от ниска кръвна захар – състояние, известно като хипогликемия.

Какво се случва при ниска кръвна захар

Когато кръвната ви захар е ниска, не само ще се чувствате зле – с треперене, изпотяване, замаяност и глад, но ако това се случва често, допълнителните калории, необходими за коригирането ѝ, могат в крайна сметка да доведат до натрупване на тегло. Според проучвания има установена връзка между хипогликемията и увеличаването на теглото при хора с диабет тип 1.

Пропускането на хранения може също да доведе до преяждане по-късно през деня, което причинява скокове на кръвната захар.

Нощна хипогликемия – скритата опасност

Ниската кръвна захар може да се появи по всяко време през деня. Хората, които не консумират редовни хранения и закуски през деня, са особено податливи на нощна хипогликемия. Това може да бъде потенциално опасно, тъй като може да не осъзнаете, че се случва, което увеличава риска от по-нататъшни епизоди и причинява умора през деня.

В някои случаи може да нямате никакви забележими симптоми на ниска кръвна захар, известно като хипогликемия без симптоми. Това е по-вероятно да се случи, когато имате често ниска захар, диабет от повече от пет години или приемате определени лекарства за високо кръвно налягане.

Препоръки за график на хранене при диабет

Въпреки че времето на храненията при диабет е важно, няма универсален график, който да подхожда на всички. Всеки има различен начин на живот, хранителни нужди и здравословни грижи.

Ето какво казват най-новите изследвания за план за хранене при диабет:

Закуска – най-важното хранене на деня

Повечето експерти са съгласни, че здравословна закуска при диабет след събуждане е от полза. Балансираната закуска не само ви помага да се чувствате сити през деня, но също така може да помогне за контрол на кръвната захар.

Според проучвания консумирането на по-голяма закуска, последвана от по-малки хранения за обяд и вечеря, е свързано с управление на теглото при диабет, по-ниски нива на кръвна захар и намалени нужди от инсулин при хора с диабет тип 2.

Пропускането на закуската, от друга страна, е свързано с по-високи нива на кръвна захар и увеличаване на теглото. Едно проучване при възрастни с диабет тип 1 установи, че пропускането на закуска увеличава нивата на кръвната захар през следобеда и през нощта, което води до по-висока 24-часова концентрация на глюкоза.

Обяд и вечеря при диабет

Консумирането на балансиран обяд и вечеря при диабет с еднакво количество въглехидрати всеки ден обикновено се препоръчва, за да поддържате стабилни нивата на кръвна захар и енергия. Това е особено важно, ако приемате инсулин или орални лекарства за диабет, тъй като кръвната ви захар може да падне, когато пропуснете или забавите хранене.

Въпреки че няма конкретни препоръки за точното време на хранене, ранната вечеря може да бъде полезна. Едно проучване при пациенти с диабет тип 2 установи, че яденето на вечеря в рамките на два часа преди лягане е свързано със затлъстяване и лош контрол на кръвната захар.

Междинни закуски

Когато става въпрос за закуски, оставете нивата на кръвната си захар и сигналите за глад да ви ръководят. Традиционно повечето хранителни планове за диабет включват две закуски в допълнение към трите редовни хранения за стабилизиране на кръвната захар.

Ако сте изложени на риск от нощна хипогликемия, закуска преди лягане може да помогне да предотвратите прекалено ниското ниво на кръвната ви захар през нощта.

Консумацията на алкохол може да увеличи риска от ниска кръвна захар, така че може да искате да имате закуска (или да имате такава под ръка) по време на тези моменти.

Хранене и упражнения при диабет

Упражненията след хранене могат да бъдат ефективен начин за понижаване на нивата на кръвна захар. Изследванията показват, че хората с диабет тип 2, които правят упражнения 30 минути след хранене, могат да помогнат за по-добро регулиране на кръвната си захар.

Хранене преди тренировка

Някои хора с диабет, особено тези, които приемат инсулин към хранене или други лекарства за диабет като сулфонилурейни препарати – може всъщност да се нуждаят от хранене преди тренировка, за да предотвратят прекалено ниското падане на кръвната захар. Кръвната ви захар може да падне по време на упражнения, защото мускулите използват повече глюкоза, захарта в кръвния поток, по време на физическа активност.

Ако планирате да правите упражнения веднага след ядене, вашият лекар може да препоръча намаляване на дозата ви инсулин. Можете също да ядете малка закуска, съдържаща въглехидрати, преди, по време или след упражнения.

Интермитентно фастинг и диабет

Периодично гладуване и диабет е тема, която все повече привлича вниманието на изследователите. Интермитентно фастинг при диабет включва редуване между периоди на гладуване и хранене. Най-често се отнася до практика, при която индивидите гладуват 16 часа всеки ден, докато консумират всички калории през останалите осем часа.

Според изследвания интермитентното гладуване се счита за безопасна и жизнеспособна опция за подобряване на контрола на кръвната захар, намаляване на общите дневни нужди от инсулин и управление на теглото при диабет при хора с диабет тип 2. Няколко малки проучвания предполагат, че тези с диабет тип 1 също могат да изпитат подобни ползи.

Кой не трябва да практикува интермитентно гладуване

Въпреки това интермитентното гладуване не е за всеки и може да има отрицателни странични ефекти при някои хора с диабет.

Интермитентното гладуване обикновено не се препоръчва за хора с диабет тип 1, тъй като може да увеличи риска от висока и ниска кръвна захар. Въпреки това нови проучвания показват, че може да бъде безопасно за тези с неусложнен диабет тип 1, стига да получават структурирано обучение за диабет и да използват усъвършенствано проследяване на глюкозата.

Определени групи хора не трябва да практикуват интермитентно гладуване, особено ако имат диабет. Това включва бременни или кърмачки жени, възрастни хора, малки деца, хора с история на хранително разстройство и имунокомпрометирани лица.

Как да създадете работещ график на хранене

Тъй като всеки има различни хранителни нужди и реагира различно на храната и лекарствата, може да са необходими проби и грешки, за да намерите график на хранене при диабет, който работи най-добре за вас.

Практични стъпки за създаване на план

Ето няколко неща, които да вземете предвид при разработването на хранителен график:

Планирайте редовни хранения , които включват баланс от зеленчуци, протеини и въглехидрати, за да поддържате стабилни нивата на кръвна захар и енергия през деня.

Балансирайте въглехидратния прием с упражнения, както и с употребата на инсулин и други лекарства за диабет.

Водете дневник за това кога и какво ядете. Също така отбелязвайте нивата на кръвната си захар преди и два часа след хранене, за да видите как храните, които ядете, и времето на хранене влияят върху кръвната ви захар.

Включете здравословни закуски според нуждите, базирани на сигналите за глад и нивата на кръвна захар.

Проверявайте нивата на кръвната си захар преди и след упражнения, за да научите как различните видове дейности влияят върху кръвната ви захар.

Важност на измерването на глюкоза

Говорете с вашия лекар за използването на устройство за непрекъснато проследяване на глюкозата (CGM) или глюкомер (BGM) – тези устройства могат да помогнат за измерване на глюкоза и да ви дадат по-ясна представа за моделите на кръвната ви захар.

Също така е важно да вземете предвид работните графици, съня и другите лекарства, които приемате, когато създавате план за време на хранене.

Графикът на хранене при диабет е толкова важен, колкото и самите храни, които консумирате. Редовните хранения и закуски в постоянно време всеки ден помагат за поддържане на стабилни нива на кръвна захар, предотвратяват хипогликемия и нощна хипогликемия, и подпомагат управлението на теглото.

Пропускането на закуска може да доведе до по-високи нива на кръвна захар и увеличаване на теглото, докато упражненията 30 минути след хранене могат да помогнат за регулиране на кръвната захар. Въпреки че интермитентно фастинг при диабет показва обещаващи резултати за някои хора, то не е подходящо за всички и трябва да се практикува само под медицински надзор.

Създаването на персонализиран план за хранене при диабет, който отчита вашия начин на живот, хранителни нужди и здравословни цели, е ключът към успешното управление на диабета. Консултирайте се с вашия лекар или диетолог, за да разработите график, който работи най-добре за вас.

