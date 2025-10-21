Въпреки че киселото мляко е ценено заради богатия си хранителен състав, ново научно проучване установява, че реалното му въздействие върху костната здравина при възрастни остава минимално.

Това откритие подчертава необходимостта от по-задълбочени клинични изпитвания с прецизно определени видове кисело мляко, съобщава Medical News.

Какво представлява киселото мляко

Киселото мляко е кисело-млечен продукт, получен чрез ферментация на мляко от две специфични бактерии - Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Тези микроорганизми работят в симбиоза и произвеждат характерната за продукта текстура и вкус. Въпреки че киселото мляко и млякото имат почти идентичен биохимичен състав, ферменталият продукт предлага уникални хранителни ползи благодарение на метаболитната активност на бактериите, които синтезират витамини и биологично активни съединения.

Костното здраве с напредване на възрастта

При възрастните процесът на костообразуване се забавя, докато костната резорбция (разграждане) се увеличава.

Това постепенно води до загуба на костна маса и повишава риска от фрактури при минимални травми. Калцият, витамин D и фосфорът са от съществено значение за поддържането на здрави и силни кости.

Киселото мляко е богат източник на протеини, калий, калций, витамини, цинк и селен, хранителни вещества, които теоретично трябва да подпомагат костното здраве.

Защо учените смятат, че киселото мляко може да помогне

Киселото мляко съдържа по-високи нива на витамини К и В в сравнение с прясното мляко. Освен това ферментацията подобрява йонизацията на минералите, което улеснява тяхното усвояване от организма.

Тези характеристики водят до предположения, че редовната консумация на кисело мляко може да подобри и поддържа костното здраве. Досега обаче доказателствата за ефектите му върху костите са противоречиви, някои проучвания показват положителна връзка, докато други не откриват значими ползи.

Методология на проучването

В ново публикувано изследване в научното списание Frontiers in Nutrition, изследователи анализират данни от 1302 научни публикации, публикувани между 1970 и 2024 година. След строга селекция, само 12 статии, представляващи 14 отделни проучвания, отговарят на критериите за включване.

Всички избрани изследвания са наблюдателни по дизайн и обхващат различни групи възрастни, включително жени в постменопауза. Проучванията оценяват показатели като риск от фрактури, костна минерална плътност и биомаркери за костен обмен.

Основни находки

Повечето проучвания са проведени в САЩ, последвани от Европа и Азия. Интересно е, че американските изследвания включват участници само от две независими кохорти - Nurses' Health Study и Framingham Original Cohort. Само едно от проучванията специално изследва консумацията на кисело мляко, докато останалите го разглеждаха като част от по-широката категория млечни продукти.

Две проучвания съобщават за значима връзка между консумацията на кисело мляко и подобрена костна минерална плътност, подобрени костни биомаркери и намален риск от остеопороза.

Резултати от мета-анализа

При обединяването на данните в мета-анализ, изследователите не откриват значима връзка между консумацията на кисело мляко и риска от фрактури на тазобедрената става.

Въпреки че киселото мляко показа статистически значим положителен ефект върху костната минерална плътност на бедрената кост, величината на този ефект е клинично незначителна. Това означава, че макар и да съществува измерима разлика, тя е твърде малка, за да окаже реално въздействие върху здравето на скелета.

Ограничения на изследванията

Методологичното качество на включените доказателства е задоволително, но нивото на достоверност за костната минерална плътност и риска от фрактури е ниско, обясняват учените.

Това се дължи на факта, че анализът разчита предимно на наблюдателни данни, а не на контролирани клинични изпитвания. Още по-притеснително е, че нито едно от включените проучвания не характеризира точно използваните продукти от кисело мляко, не е уточнено дали са нискомаслени или пълномаслени, обогатени с витамини или съдържат живи бактериални култури.

Това ограничава възможността за разбиране на механизмите, чрез които киселото мляко би могло да влияе на костите.

Заключения и препоръки за бъдещи изследвания

Макар повечето проучвания да показват положителна тенденция на киселото мляко върху костното здраве, доказателствата са недостатъчни, за да се потвърди, че консумацията му води до подобрения в костната минерална плътност или предпазва от фрактури при възрастни.

Необходими са висококачествени рандомизирани контролирани клинични изпитвания, особено сред хора с остеопения или остеопороза или такива в риск от тези заболявания.

Бъдещите изследвания трябва да използват стандартизирани, добре характеризирани продукти от кисело мляко, за да се установи дали живите култури или специфичните съставки допринасят за потенциални ползи.

Ефикасността на киселото мляко като стратегия за укрепване на костното здраве не се потвърждава напълно от съвременните научни доказателства.

Това не означава, че киселото мляко не е здравословна храна, то остава ценен източник на протеини, калций и пробиотици. Просто не трябва да разчитаме единствено на него като на средство за профилактика на остеопороза и костни фрактури. За поддържане на здрави кости е важен комплексен подход, включващ балансирана диета, редовна физическа активност и при необходимост - медицински консултации.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.