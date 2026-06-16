Два случая на кърлежов енцефалит са регистрирани в България в рамките на само една седмица. Единият е установен в Перник, а другият - в Ямбол. Заболяването е по-рядко срещано у нас, но е по-опасно от лаймската болест, тъй като засяга директно централната нервна система.

От Националния център по заразни и паразитни болести уточняват, че двата случая нямат епидемиологична връзка помежду си. „Просто е съвпадение, което не е неочаквано, предвид че се намираме в сезона, в който имаме пикова активност на кърлежите“, обясни доц. Ива Трифонова пред bTV, Новините.

Научите какво представлява кърлежовият енцефалит, какви са симптомите, как се предава и най-важното как можете да се предпазите.

Какво представлява кърлежовият енцефалит (TBE)?

Кърлежовият енцефалит е вирусно инфекциозно заболяване, което засяга централната нервна система. Причинява се от вируса на кърлежовия енцефалит и се предава чрез ухапване от заразени кърлежи, които често обитават горски и тревисти местности.

Снимка: Canva

Заболяването е разпространено в много части на Европа и Азия. Според данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, в ЕС/ЕИП се съобщават средно над 3000 случая годишно, като повечето от тях възникват между май и ноември.

Доц. Трифонова подчертава колко сериозно може да бъде то: „Заболяването е тежко. То може да протече много сериозно и да бъде дори с фатален изход. Хубавото е, че тежките неврологични усложнения, като менингити и енцефалити, се наблюдават в по-малък процент от случаите, някъде около 1% до 2-3%.“

Симптоми на кърлежов енцефалит

Симптомите на кърлежовия енцефалит най-често се проявяват на две фази, обикновено около седмица след ухапването. Важно е да се знае, че много инфекции протичат и безсимптомно или с леки, грипоподобни оплаквания.

Първа фаза (грипоподобна):

повишена температура

умора и обща отпадналост

главоболие

болки в мускулите

гадене и загуба на апетит

Втора фаза (неврологична) – настъпва при част от пациентите, понякога след кратко подобрение:

симптоми на менингит (възпаление на обвивките на мозъка и гръбначния мозък)

симптоми на енцефалит ( възпаление на мозъка )

объркване, схванат врат, чувствителност към светлина

мускулна слабост, нарушена координация, в тежки случаи – парализа или гърчове

Усложнения и тежест на заболяването

Тежестта зависи до голяма степен от субтипа на вируса. Европейският субтип TBE, който е разпространен в нашия регион, има смъртност между 0,5% и 2%, а до 10% от засегнатите могат да получат дълготрайни неврологични проблеми. За сравнение, далекоизточният субтип е значително по-агресивен.

Снимка: Canva

Възможните дългосрочни последици включват проблеми с паметта и концентрацията, мускулна слабост, нарушения в движенията, изтръпване, както и хронична умора.

Как се предава кърлежовия енцефалит?

Кърлежовият енцефалит се предава основно чрез ухапване от заразен кърлеж. Вирусът преминава бързо след прикрепването на кърлежа към кожата, затова отстраняването на кърлежа трябва да стане възможно най-рано, с пинцета, без притискане на тялото му.

По-рядко заразяване е възможно и чрез консумация на непастьоризирано сурово мляко и млечни продукти от заразени животни. Заболяването не се предава пряко от човек на човек.

Кой е изложен на риск?

Най-застрашени са хората, които прекарват време сред природата, туристи, ловци, рибари, събирачи на гъби и горски плодове, горски и земеделски работници.

Как да се предпазим от кърлежи

Експертите от Европейската комисия посочват, че ваксината срещу кърлежов енцефалит е сред най-ефективните средства за защита в ендемичните райони. Освен нея, превенцията от кърлежи включва:

използване на репелент за кърлежи (с DEET)

носене на дрехи с дълги ръкави и крачоли, плътно прилепнали

оглед на тялото след дейности на открито и бързо отстраняване на кърлеж с пинцета

избягване на непастьоризирани млечни продукти

защита на домашните любимци и поддържане на ниско окосена трева

Снимка: OpenAI

Кога да отидем на лекар при ухапване от кърлеж?

Потърсете медицинска помощ, ако след престой в район с кърлежи развиете грипоподобни симптоми. Незабавна спешна помощ е необходима при висока температура, силно главоболие, объркване, затруднено дишане, изразена слабост, парализа или гърчове.

За кърлежовия енцефалит няма специфично лечение – терапията е поддържаща и при тежки случаи изисква болничен престой.

Регистрираните два случая на кърлежов енцефалит в България напомнят, че сме в сезона на пикова активност на кърлежите. Заболяването засяга нервната система и може да доведе до сериозни усложнения, но в по-голямата част от случаите протича леко или безсимптомно.

Най-сигурната защита остава превенцията, предпазване от ухапвания, навременно отстраняване на кърлежи и, при необходимост, консултация с лекар относно ваксинацията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници