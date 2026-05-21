Сезонът на кърлежите вече започна и продължава до края на октомври. Според препоръките на Министерството на здравеопазването, активността на кърлежите обхваща периода от втората половина на февруари до късна есен.

През това време всяка разходка в парка, излет в гората или дори игра на тревата в междублоковото пространство може да крие риск.

Научите конкретните и доказани мерки за предпазване от кърлежи, как да реагирате при ухапване и защо ранното разпознаване на Лаймската болест е жизненоважно.

Защо предпазването от кърлежи е толкова важно

Кърлежите не са просто досадни паразити. Те са преносители на сериозни инфекции, сред които Лаймска болест (борелиоза), причинена от бактерията Borrelia burgdorferi. Симптомите често наподобяват грип или умора, което води до забавена диагноза и опасни усложнения.

Снимка: iStock

Според специализирани медицински източници, нелекуваната Лаймска болест може да доведе до:

Невроборелиоза , засягане на нервната система с проява на парализа на лицевия нерв, менингит, нервна болка, когнитивни нарушения и проблеми с паметта.

Лаймска кардиална форма (Lyme Carditis) , възпаление на сърдечната тъкан, нарушения в проводимостта, сърцебиене и в редки случаи животозастрашаващи състояния.

Лаймски артрит , тежки, повтарящи се отоци и хронична болка, най-често в коленете.

Хронични симптоми (PTLDS) , продължителна умора, „мозъчна мъгла" и ставни болки, които могат да продължат години след лечение.

Активност на кърлежите: кога и къде са най-опасни

Кърлежите обитават предимно висока трева, храсти, гористи и влажни местности. Особено внимание изискват младите форми, ларвите и нимфите, които са много малки и трудно забележими с просто око.

Основни мерки за предпазване от кърлежи

Експертите от Министерството на здравеопазването препоръчват комбиниран подход:

Носете дълги панталони, високи ботуши и дрехи с дълги ръкави в светъл цвят, така кърлежите се забелязват по-лесно.

Вмъквайте панталоните в чорапите и горните дрехи в панталоните.

Носете шапка при престой в гори и паркове.

Правете чести проверки за кърлежи по тялото , особено след сядане или лягане на земята.

Снимка: iStock

Къде да търсите при проверка

Прегледайте внимателно следните зони, които често се пропускат:

задната част на коленете

слабините и подмишниците

зад ушите

корема

долната част на краката

При нужда използвайте лупа, кърлежите лесно се бъркат с лунички или бенки.

Репелент против кърлежи, какво да изберете

Репелентите не гарантират 100% защита, но значително намаляват риска. Най-често използваните активни съставки са:

Активна съставка диетилтолуамид (DEET) – ефективна, но не се препоръчва за деца под 2 години, бременни и кърмачки . Може да повреди синтетични материали.

Икаридин , не е подходящ за деца под 2 години.

IR3535 , не се препоръчва за деца под 1 година.

Перметрин , само за обработка на дрехи и платове, не върху кожата .

Важни правила при употреба, нанасяйте тънък равномерен слой; при лицето пръскайте първо върху ръката; не комбинирайте със слънцезащитни продукти; не нанасяйте върху наранена кожа; след прибиране измивайте с вода и сапун.

Снимка: iStock

Какво се прави при ухапване от кърлеж

Ако откриете кърлеж по тялото, действайте бързо. Правилното отстраняване на кърлеж включва:

Хващане максимално близо до кожата с пинсета.

Издърпване с равномерно, плавно движение – без усукване.

Дезинфекция на мястото.

Най-добре потърсете медицинско лице за премахването на кърлежа.

Изледване на кърлежа за лаймска болест

Консултация с личния лекар или медицинско лице, особено при поява на симптоми.

Не използвайте масло, спирт или огън, те увеличават риска от инфекция.

Пръскане срещу кърлежи в София 2026

Столичната община стартира втората вълна планови обработки срещу вредители за 2026 г. на в началото на май. Дейностите обхващат:

големите паркове („Южен парк", „Борисова градина")

междублокови пространства

гробищни паркове

зелени ивици по ключови булеварди (бул. „Цариградско шосе", бул. „България")

Снимка: Ладислав Цветков

Пръсканията срещу кърлежи и бълхи се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари, след 22:00 ч. Всички терени са обозначени с информационни табели за вида на обработката, препарата, карантинния период и фирмата изпълнител. Контролът се осъществява от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ).

Предпазването от кърлежи изисква комбинация от правилно облекло, редовни проверки, използване на репеленти и информираност за рисковете. Лаймската болест може да бъде сериозна, но навременното разпознаване и адекватната реакция предотвратяват тежки усложнения. Следете графика на пръсканията в София и не подценявайте дори най-малките симптоми след ухапване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници