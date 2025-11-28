Какво означава диабет тип 1.5: Защо често остава скрит

Латентният автоимунен диабет при възрастни (LADA), наричан още диабет тип 1.5, бавно-прогресиращ диабет тип 1 или автоимунен диабет с късно начало.

Този тип диабет има характеристики както на диабет тип 1, така и на диабет тип 2 и обхваща около 3% от анализираните случаи. Тези случаи не попадат точно нито в единия тип диабет, нито в другия.

Диабет тип 1.5 е труден за диагностициране поради постепенното му начало и съвпадащите характеристики с диабет тип 2. Именно поради тази причина много хора първоначално погрешно диагностицират диабет тип 2 поради възрастта си и по-бавното прогресиране на заболяването.

Какво представлява диабет тип 1.5?

Подобно на диабет тип 1, диабетът тип 1.5 има автоимунен компонент. Антителата от имунната ви система погрешно унищожават панкреатичните клетки, които произвеждат инсулин. Инсулинът е хормонът, който помага за преместването на кръвната глюкоза (захар) от кръвния поток в клетките. Без него глюкозата се натрупва в кръвта, което може да доведе до потенциално животозастрашаващи усложнения.

Диабетът тип 1.5 е по-сходен с диабет тип 2 по няколко начина. Този вид диабет:

Не изисква незабавно лечение с инсулин

Обикновено се диагностицира при възрастни

Прогресира много по-бавно от диабет тип 1

„Това е термин, използван за описание на пациенти, които имат известно ниво на намалено производство на инсулин поради намалено функциониране на бета-клетките на панкреаса“, казва пред Health д-р Дийна Адимулам, специалист по контрол на теглото в Summit Health в Ню Джърси.

„Пациентите с диабет тип 1.5 са способни да произвеждат известно количество инсулин, но не достатъчно и с течение на времето може изобщо да не произвеждат инсулин.“

Снимка: iStock

Диабет тип 1.5 не е медицински термин и някои експерти не са съгласни с употребата му. Състоянието най-често се свързва с Латентен автоимунен диабет при възрастни (LADA).

Какви са симптомите на диабет тип 1.5

В началото на диабет тип 1.5 обикновено няма симптоми, тъй като бета-клетките постепенно се разрушават. Усложненията от диабета също обикновено се развиват в продължение на десетилетия. След като се появят симптомите, те са подобни на тези при други форми на диабет и са склонни да бъдат причинени от високи нива на кръвната захар:

Замъглено зрение

Умора

Често уриниране

Повишен глад и жажда

Редовни гъбични инфекции

Загуба на тегло

Някои хора имат тези симптоми едва след като развият диабетна кетоацидоза (ДКА). Това потенциално животозастрашаващо състояние се случва, когато високите нива на кръвната захар водят до високи нива на киселина в кръвта.

Какво причинява диабет тип 1.5?

Изследователите подозират, че LADA се получава, когато антитела погрешно атакуват и унищожават клетки в панкреаса , които произвеждат инсулин. Когато не можете да освободите инсулин, захарта (глюкозата) се натрупва в кръвта. По този начин е като диабет тип 1. Хората с тип 1 се нуждаят от инсулинови инжекции , за да оцелеят. Много хора с тип 1 се диагностицират като деца или в юношеска възраст.

Но, подобно на диабет тип 2, диагнозата LADA се среща по-често при възрастни, като симптомите започват бавно. Това е така, тъй като панкреасът ви спира постепенно да произвежда инсулин, което може да затрудни забелязването на симптомите. Може да не се нуждаете от инсулинови инжекции в продължение на месеци или години. Ето защо някои лекари първоначално подозират диабет тип 2, а не диабет тип 1.5.

Какво предизвиква LADA диабет?

Няма никакви тригери за LADA, защото това е нещо, което имунната ви система прави без ваш контрол. LADA диабетът може да остане незабелязан, защото панкреасът ви все още отделя достатъчно инсулин, за да не причини симптоми.

Какви са трудностите при диагностицирането на диабет тип 1.5?

Диагностицирането на диабет тип 1.5 може да бъде трудно поради постепенното му начало и припокриващите се характеристики с диабет тип 2. Много хора първоначално погрешно диагностицират диабет тип 2 поради възрастта си и по-бавното прогресиране на заболяването.

Снимка: Canva

За разлика от диабет тип 2, който се причинява предимно от инсулинова резистентност, LADA е автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува клетките, които произвеждат инсулин.

Диагнозата диабет тип 1.5 изисква задълбочена оценка на симптомите, медицинската история и специфични тестове. Ключовите диагностични инструменти включва:

Тестове за кръвна захар

Често се използват първоначални тестове за измерване на нивата на кръвната захар на гладно и нивата на HbA1c (които отразяват средните нива на кръвната захар през последните три месеца). Ако те показват диабет, се правят допълнителни тестове за разграничаване между LADA и диабет тип 2.

Тестове за антитела

Наличието на специфични автоантитела, като например антитела срещу глутаминова киселина декарбоксилаза (GADA), показва автоимунен отговор срещу панкреаса, потвърждавайки диагнозата LADA. Тези тестове са от решаващо значение за разграничаване на LADA от диабет тип 2.

C-пептиден тест

Този тест измерва нивото на C-пептид в кръвта, което показва колко инсулин произвежда тялото. При LADA нивата на C-пептида често са по-ниски, отколкото при диабет тип 2, тъй като производството на инсулин в организма намалява с времето.

Характеристики, предполагащи диабет тип 1.5, включват:

Наличие на фамилна анамнеза за автоимунни заболявания

Липса на затлъстяване

Загуба на тегло

Друг намек е, че хората с LADA обикновено не реагират добре на перорални лекарства за диабет. Според лекарите, те реагират добре на инсулин.

Грешна диагноза при диабет тип 1.5

Разликите между диабет тип 1.5 и други видове диабет може да са едва доловими. Лекарите често бъркат състоянието с диабет тип 2. До 2-12% от всички диабети с начало в зряла възраст може да са LADA. Много хора с диабет тип 1.5 получават грешен вид лечение.

Снимка: iStock

Лекарите могат да диагностицират погрешно диабет тип 1.5 поради липса на осведоменост и недостатъчни средства за изследване. Например:

Диабет тип 1.5 и тип 2 обикновено се развиват по-късно в живота, а промените в начина на живот и лекарствата обикновено помагат за овладяване на двата типа. При тип 1.5 функцията на бета-клетките продължава да намалява.

Диабет тип 1.5 прогресира по-бавно от диабет тип 1. Функцията на бета-клетките намалява много по-бързо при диабет тип 1.5, отколкото при диабет тип 2. Леченията за понижаване на глюкозата без инсулин първоначално могат да работят при диабет тип 1.5, но да станат неефективни, след като функцията на бета-клетките драстично намалее.

C-пептидните тестове (стандартен диагностичен инструмент, който тества способността на човек да произвежда собствен инсулин) ще открият ниски до нормални нива при хора с диабет тип 1.5. Нивата на C-пептид ще бъдат ниски или неоткриваеми в случаите на диабет тип 1.

Как се лекува диабет тип 1.5

Лечението на диабет тип 1.5 включва контролиране на нивата на кръвната захар и предотвратяване на усложнения. Подходът към лечението често се променя с напредването на заболяването.

Промени в начина на живот

В ранен стадий на заболяването, хората могат да контролират нивата на кръвната си захар чрез диета, упражнения и контрол на теглото. Здравословната балансирана диета с ниско съдържание на рафинирани въглехидрати и високо съдържание на фибри може да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар. Редовната физическа активност подобрява инсулиновата чувствителност и помага за поддържане на здравословно тегло.

Перорални лекарства

Първоначално могат да се предписват перорални лекарства за диабет, като метформин, за да се контролират нивата на кръвната захар. Тези лекарства обаче могат да станат по-малко ефективни с напредването на заболяването.

Инсулинова терапия

С прогресирането на LADA и намаляването на производството на инсулин, пациентите ще се нуждаят от инсулинова терапия, за да поддържат нивата на кръвната захар. Хората с диабет тип 1.5 често се нуждаят от инсулин в рамките на 5 години след поставяне на диагнозата, според проучване, публикувано в списанието Diabetes Spectrum на Американската диабетна асоциация през 2016 г.

Мониторинг

Редовното наблюдение на нивата на кръвната захар и нивата на HbA1c е от съществено значение. Това ще помогне за ефективното управление на заболяването и коригиране на лечението на диабета, ако е необходимо.

—------------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Какви са причините за диабет тип 1.5? Точната причина за диабет тип 1.5 не е напълно изяснена, но се смята, че е свързана с генетични и екологични фактори. Подобно на диабет тип 1, диабет тип 1.5 възниква, когато имунната система на организма погрешно атакува произвеждащите инсулин бета клетки в панкреаса. Също така, фамилна анамнеза за автоимунни заболявания или диабет тип 1 може да увеличи риска от развитие на LADA. Какви са симптомите на диабет тип 1.5? Симптомите на диабет тип 1.5 са подобни на тези на други форми на диабет. Някои от най-често срещаните са: Силна жажда, Нужда от по-често уриниране; Неочаквана загуба на тегло; Замъглено зрение; Умора; Сърбяща, суха кожа и други. Какви са усложненията от диабет тип 1.5? Дългосрочните усложнения на диабет тип 1.5 са подобни на тези при диабет тип 1 и тип 2, като повишен риск от сърдечни заболявания. Хората с диабет тип 1.5 могат също да развият микроваскуларни (малки кръвоносни съдове) усложнения, като невропатия (увреждане на нервите). Можете ли да предотвратите LADA диабет? Няма начин да се предотврати LADA диабет, тъй като не можете да контролирате или предотвратите автоимунното заболяване, което го причинява. Ранната диагноза и започването на лечение веднага е най-добрият начин за предотвратяване на усложнения от състоянието. Каква е продължителността на живота на човек с LADA диабет? Продължителността на живота ви зависи от няколко фактора. Само наличието на диабет тип 1.5 не намалява продължителността на живота ви. Но ако имате LADA диабет и не можете да контролирате нивата на глюкозата си, сте изложени на риск от здравословни усложнения, които могат да съкратят продължителността на живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------

Източници