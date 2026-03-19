Холангитът е потенциално животозастрашаващо възпаление на жлъчните пътища.

Тази инфекция не е просто обикновен дискомфорт, а засяга храносмилателната система и изисква лекарска намеса, за да се предотвратят необратими увреждания на черния дроб.

В тази статия ще обсъдим различните видове холангит и техните симптоми, причини и начин на диагностициране.

Какво е холангит?

Холангитът е медицинският термин за възпаление в жлъчните пътища или жлъчната система.

Жлъчната система е част от храносмилателната система. Ролята на жлъчната система е да произвежда, съхранява и отделя жлъчка. Тя се състои от:

Черен дроб

Жлъчен мехур

Жлъчни пътища

Има три различни вида холангит, като най-често срещаният вид е острият бактериален холангит.

Видове холангит

Остър бактериален холангит

Остър бактериален холангит е наименованието за остро възпаление и бактериална инфекция на жлъчната система. Това може да възпрепятства потока на жлъчката през жлъчната система.

Може също да доведе до увеличаване на бактериите и ендотоксините в лимфната и съдовата система. Ендотоксините са отровни вещества, които се съдържат в определени видове бактерии.

Този вид холангит може да причини потенциално животозастрашаващи усложнения, като абсцеси в черния дроб и билиарна септицемия.

Първичен билиарен холангит

Първичният билиарен холангит е хронично състояние. Той причинява възпаление в малките жлъчни пътища в черния дроб. Този вид холангит е прогресиращо заболяване, което се влошава с времето. В крайна сметка разрушава жлъчните пътища.

Без функциониращи жлъчни пътища, жлъчката се натрупва, което може да причини увреждане на черния дроб. От своя страна това може да доведе до развитие на:

Белези по черния дроб (чернодробна фиброза)

Цироза

Чернодробна недостатъчност

Лекарите смятат, че първичният билиарен холангит е автоимунно заболяване, което означава, че собствената имунна система на човек погрешно атакува здравите си жлъчни пътища.

Първичен склерозиращ холангит

Подобно на първичния билиарен холангит, първичният склерозиращ холангит е хронично заболяване, което причинява възпаление и белези по жлъчните пътища, които са вътре, както и извън черния дроб.

С течение на времето се влошава и в крайна сметка стеснява или блокира жлъчните пътища. Това води до натрупване на жлъчка в черния дроб, което може да причини увреждане на черния дроб и потенциално да доведе до цироза и чернодробна недостатъчност.

Лекарите смятат, че първичният склерозиращ холангит също е автоимунно заболяване.

Симптоми на холангит

Симптомите на холангит включват:

Неразположение

Изпотяване и висока температура, които могат да последват втрисане и треперене

Сърбеж по кожата

Болки в корема

Жълтеница

Бледи изпражнения

Диария

Някои видове холангит могат също да причинят болки в ставите.

Холангитът може също да доведе до инфекция на жлъчните пътища, която може да причини следните симптоми:

Температура

Втрисане

Болка в горната дясна част на корема

Нова или влошаваща се жълтеница

Причини за холангит

Този раздел обсъжда причините за трите различни вида холангит.

Остър бактериален холангит

Острият бактериален холангит възниква поради бактериална инфекция на жлъчната система.

Тази инфекция най-често възниква след запушване на жлъчните пътища, което най-често се случва, когато жлъчен камък навлезе в каналите. Здравните специалисти наричат ​​това холедохолитиаза.

Първичен билиарен холангит

Лекарите не са сигурни какво точно причинява първичния билиарен холангит. Някои обаче смятат, че това е автоимунно заболяване.

Освен това, изследванията показват, че някои гени могат да направят определени хора по-склонни да развият състоянието.

Ако човек има тези специфични гени, определени фактори на околната среда могат да предизвикат автоимунна реакция. По време на тази реакция имунната му система атакува клетките в малките жлъчни пътища, което води до първичен билиарен холангит.

Възможните фактори на околната среда включват:

Пушене на цигари

Някои инфекции

Излагане на някои химикали

Първичен склерозиращ холангит

Изследванията показват, че следните фактори могат да играят роля в развитието на заболяването:

Промени в чревната микробиота

Някои гени

Жлъчни киселини, причиняващи увреждане на жлъчните пътища

Проблеми с имунната система

Как се диагностицира холангит

Лекарят често ще диагностицира холангит въз основа на:

Лична и фамилна медицинска анамнеза

Физически преглед

Медицински тестове

Медицинска анамнеза

Физически преглед

По време на физически преглед лекарят може:

Да натисне или почука определени области на корема, търсейки чувствителни или болезнени места, особено в горната дясна страна

Да използва стетоскоп, за да слуша звуци в корема на човек

да провери дали далакът и черният дроб са по-големи от очакваното

Да търси признаци на жълтеница и други индикатори за цироза и чернодробна недостатъчност

Да търси следи от драскотини, където човек може да се е одраскал, сърбяща кожа

Образни изследвания

Лекарят може също да използва образни изследвания, за да помогне за диагностицирането на холангит.

Образният тест за холангит е абдоминален ултразвук, който използва звукови вълни, за да създаде изображения на органи, включително черния дроб и жлъчния мехур.

Ултразвуковите изображения могат да помогнат на лекаря да диагностицира холангит, като показват:

Разширяване на жлъчните пътища

Удебеляване на стените на жлъчните пътища

Доказателства за жлъчни камъни и материал, който причинява гной

Лекарят може също да използва други образни тестове, като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс, за да търси признаци на холангит.

Кръвни изследвания

По време на кръвен тест, медицински специалист ще вземе проба от кръвта на човека. След това ще изпрати тази проба в лаборатория, където медицински специалист ще я анализира. По време на този анализ, медицински специалист може да провери нивата на:

Чернодробни ензими

Антимитохондриални антитела

Холестерол

Чернодробна биопсия

При някои хора медицински специалист може да извърши чернодробна биопсия, при която взема малко количество тъкан от черния дроб. След това друг медицински специалист анализира тъканната проба под микроскоп.

Анализът на чернодробната биопсия може да разкрие признаци на други състояния, засягащи черния дроб на човек, и степента на евентуално чернодробно увреждане. Той може също да помогне за потвърждаване на първоначалната диагноза на лекаря.

Колоноскопия

Лекарите могат също да препоръчат колоноскопия за човек с първичен склерозиращ холангит. Тази процедура включва поставяне от медицински специалист на малка тръбичка с камера, прикрепена към ректума и дебелото черво на човек.

Колоноскопията може да разкрие признаци на възпалителни заболявания на червата при някои хора с първичен склерозиращ холангит.

Ако изпитвате някои от симптомите на холангит, възможно най-скоро потърсете лекарска помощ. Това позволява на лекаря да постави точна диагноза и да препоръча подходящ план за лечение.

Ранната диагноза и ранното лечение могат да помогнат за подобряване на перспективата на човек. Ако човек получи забавено лечение, състоянието му може да стане животозастрашаващо. С течение на времето холангитът може да доведе до увреждане на черния дроб, цироза и чернодробна недостатъчност.

