Проблемите с жлъчния мехур най-често са свързани със силни болки в корема, гадене, повръщане и затруднено храносмилане.

Този малък, подобен на круша орган, изпълнява жизненоважна функция в организма, той съхранява жлъчката – съединение, произвеждано от черния дроб за разграждане на мазнините. Той помага на тялото да абсорбира мастноразтворими витамини и хранителни вещества.

Когато обаче балансът се наруши, последствията могат да варират от лек дискомфорт до животозастрашаващи състояния.

В тази статия разглеждаме функцията на жлъчния мехур, някои често срещани проблеми, техните симптоми, както и възможностите за лечение.

Често срещани проблеми, свързани с жлъчката

Някои често срещани проблеми с жлъчния мехур включват:

Камъни в жлъчката

Жлъчните камъни са твърди маси от холестерол или пигмент. Те могат да варират по размер – от песъчинка до размер, като топка за голф.

Те се появяват, когато високите нива на мазнини и жлъчката предизвикват образуването на кристали. С течение на времето тези кристали могат да превърнат в камъни.

Жлъчните камъни могат или не могат да причинят симптоми.

Ако се появят симптоми, те включват:

Болки в корема, които продължават няколко часа

Гадене и повръщане

Температура или втрисане

Жълтеница, която кара бялото на очите да стане жълто

Тъмна урина

Бледи изпражнения

Всеки със симптоми на жлъчни камъни трябва незабавно да потърси медицинска помощ.

Камъни в общия жлъчен канал

Малките тръбички транспортират жлъчката от жлъчния мехур и я отлагат в общия жлъчен канал. Оттам тя се придвижва към тънките черва. Понякога жлъчните камъни могат да се задържат или образуват в общия жлъчен канал.

Тези камъни обикновено започват в жлъчния мехур и мигрират към общия жлъчен канал. Това са вторични камъни в общия жлъчен канал.

Снимка: Canva

Първичен камък в общия жлъчен канал се образува в самия жлъчен канал. Той е по-рядко срещан, но е по-вероятно да причини инфекция от вторичните камъни.

Симптомите на камъни в общия жлъчен канал включват:

Болка в горната дясна част на корема

Жълтеница

Сърбеж

Бледи изпражнения

Тъмна урина

Рак на жлъчния мехур

Ракът на жлъчния мехур е рядък, но може да се разпространи в други части на тялото преди поставяне на диагнозата, което затруднява лечението му.

Симптомите включват:

Болки в корема

Гадене или повръщане

Лошо храносмилане

Слабост

Загуба на апетит и загуба на тегло

Жълтеница

Бледи изпражнения

Тъмна урина

Рискови фактори включват жлъчни камъни, порцеланов жлъчен мехур (състояние, при което с течение на времето мускулните стени на жлъчния мехур развиват натрупване на калций), женски пол, затлъстяване и по-напреднала възраст.

Възпален жлъчен мехур (холецистит)

Остър или внезапен холецистит възниква, когато жлъчката не може да напусне жлъчния мехур, например, когато жлъчен камък или жлъчна утайка причинят запушване. Хроничният холецистит е, когато има повтарящи се остри пристъпи.

Запушването в жлъчния канал може да доведе до натрупване на жлъчка. Излишната жлъчка дразни жлъчния мехур, което води до подуване и инфекция. С течение на времето жлъчният мехур се уврежда и вече не може да функционира пълноценно.

Перфориран жлъчен мехур

Без лечение, жлъчните камъни могат да доведат до перфориран жлъчен мехур или фистула. В стената на жлъчния мехур се развива дупка, която позволява изтичане на течности в други части на тялото. Може да се стигне до тежка, широко разпространена инфекция.

Перфорацията може да възникне и като усложнение на острия холецистит.

Инфекция на жлъчните пътища (холангит)

Инфекция може да се развие, ако жлъчни камъни, тумор, паразити, утайка или други характеристики блокират общия жлъчен канал.

Снимка: Canva

Възможните симптоми включват:

Висока температура и втрисане

Общо чувство за неразположение

Болки в корема

Жълтеница

Сърбеж

Бледи изпражнения и тъмна урина

Ранното лечение е от съществено значение, за да се предотврати разпространението на инфекцията. Ако се разпространи, съществува риск от сепсис, животозастрашаваща инфекция.

Дисфункционален жлъчен мехур или хронично заболяване на жлъчния мехур

Повтарящи се епизоди на пристъпи на жлъчни камъни или холецистит могат да доведат до трайно увреждане на жлъчния мехур, като го оставят твърд и с белези.

Симптомите може да са трудни за определяне, но могат да включват:

Подуване на корема и пълнота

Лошо храносмилане

Повишено газообразуване

Диария

Жлъчнокаменна непроходимост

Жлъчнокаменната непроходимост е рядко срещано състояние, но може да бъде фатална. Тя се появява, когато жлъчен камък мигрира към червата и го блокира.

Понякога жлъчният камък преминава през ректума, без човек да забележи, но някои хора ще се нуждаят от спешна операция, за да отстранят запушването.

Симптомите включват:

Болки в корема на спазми, които се появяват и изчезват

Подуване и стягане в корема

Гадене и повръщане

Запек

Симптомите могат да се променят, докато камъкът преминава през храносмилателната система. Силата на болката не е задължително да отразява въздействието на жлъчните камъни в тялото.

Абсцес на жлъчния мехур

Понякога пациент с камъни в жлъчката може да развие гной в жлъчния мехур. Това се нарича емпием и е усложнение на холецистит. Ако се инфектира и възпали, може да се развие абсцес.

Симптомите включват болка в горната част на корема.

Снимка: Canva

Без лечение може да доведе до гангрена или сепсис и може да се развие фистула.

Хората с диабет, отслабена имунна система и затлъстяване имат повишен риск от развитие на това усложнение.

Порцеланов (калцифициран) жлъчен мехур

Порцелановият жлъчен мехур е състояние, при което с течение на времето мускулните стени на жлъчния мехур развиват натрупване на калций. Това ги прави твърди, ограничавайки функцията на жлъчния мехур и увеличавайки риска от рак на жлъчния мехур.

Симптомите включват болка в горната дясна част на корема, която се разпространява към лопатката.

Може да има и храносмилателни проблеми, като:

Гадене

Повръщане

Газове и подуване на корема

Симптомите може да се влошат вечер.

Лечението обикновено включва операция за отстраняване на жлъчния мехур.

Лекарите използват думата „порцелан“, защото органът става синкав и крехък.

Полипи на жлъчния мехур

Полипи на жлъчния мехур са наименование за няколко състояния, които включват полипи или израстъци в жлъчния мехур.

Често няма симптоми и лекарите ги откриват случайно по време на образни изследвания за друго състояние.

Повечето са неракови, но човек с полипи с размери 1 сантиметър или повече може да има по-висок риск от рак на жлъчния мехур. Премахването на полипи чрез операция може драстично да намали този риск.

Ако човек има друг проблем с жлъчния мехур, като холецистит, той може да изпита симптоми като коремна болка. Ако полипите станат ракови и засегнат чернодробния жлъчен канал, може да се появи жълтеница.

Кога да посетите лекар заради жлъчката

Всеки със симптоми на жлъчен мехур трябва да потърси медицинска помощ.

Снимка: Canva

Тежките симптоми, които изискват спешно внимание, включват следното:

Болки в корема, които продължават няколко часа

Висока температура и втрисане

Гадене или повръщане

Промени в изхожданията и уринирането

Светли изпражнения и тъмна урина

Жълтеница, която причинява пожълтяване на бялото на очите

Тези симптоми могат да показват инфекция или възпаление, което се нуждае от незабавно лечение.

Видове лечение на проблеми с жлъчката

Проблемите с жлъчния мехур обикновено са лечими, но често е необходимо бързо лечение. Камъните в жлъчката, които не причиняват симптоми, обикновено не се нуждаят от незабавно лечение, но лекар ще ги наблюдава.

Ако има инфекция, човек може да се нуждае от антибиотици. Някои проблеми с жлъчните камъни ще се нуждаят от операция, например:

Камъни в жлъчката, причиняващи болка и други симптоми

Тумор

Запушване

Порцеланов жлъчен мехур

В някои случаи ще е необходимо спешно отстраняване на жлъчния мехур.

Ако операцията не е възможна, може да се наложи дренаж на жлъчния мехур с тръба. Лекарят вкарва тръба през кожата директно в жлъчния мехур.

Проблемите с жлъчния мехур включват камъни в жлъчката, инфекции и запушвания. Най-често срещаните симптоми са болка в горната част на корема, гадене, повръщане и жълтеница.

Камъните в жлъчката, както и други проблеми, могат да доведат до тежко заболяване и е важно да се потърси помощ, ако се появят симптоми.

В много случаи лечението ще включва операция. Много хора отстраняват жлъчния си мехур амбулаторно и се прибират вкъщи още същия ден. Човек може да живее без жлъчен мехур и да има добро качество на живот след възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

