Повечето от нас лекуват болки в стомаха с домашни средства и почивка. Предполагаме, че това са просто „газове“ или лошо храносмилане от обилната вечеря.

Но понякога болката не изчезва. Тя става по-остра, по-дълбока и започва да се усеща ужасяващо различно.

Ако преди сте били диагностицирани с камъни в жлъчката или ако подозирате, че може да имате такива, животът в страх от следващата атака и криза е изключително затормозяващ.

На практика години наред тези камъни могат да стоят спокойно в жлъчния мехур. Но в момента, в който един от тях реши да се премести и да блокира канал, ситуацията се променя от „управляема“ в „медицинска спешност“.

Ето 5-те важни признака за камъни в жлъчката, които показват, че състоянието ви е ескалирало от рутинен проблем до хирургическа спешност.

Защо усещате болка в жлъчката

Обикновено, често срещаните симптоми на камъни в жлъчния мехур включват лек дискомфорт след консумация на мазни храни или от време на време подуване на корема. Когато обаче камъкът излезе от жлъчния мехур и се заклещи в шийката или жлъчните пътища, той блокира потока на жлъчката. Тук се крие опасността.

1. „5-часовото правило“ на болката

Типичният пристъп на жлъчния мехур (билиарна колика) причинява внезапна болка в горната дясна част на корема или между лопатките. Обикновено тази болка отшумява в рамките на 1 до 3 часа, тъй като камъкът пада обратно в жлъчния мехур.

Снимка: Canva

Ако обаче болката ви остане интензивна и постоянна повече от 5 часа, това е сериозен предупредителен знак. Това предполага, че камъкът е здраво заседнал. Той не се връща обратно.

Тази блокада може да причини остър холецистит (тежко възпаление и подуване). Ако не се лекува, жлъчният мехур може дори да се спука. Ако болката е непрестанна и болкоуспокояващите не ѝ помагат, трябва незабавно да се отправите към болницата.

2.Жълтеница (жълти очи и кожа)

Жълтеницата не е стандартен симптом на обикновени камъни, тя е признак на усложнение. Това означава, че камъкът е излязъл от жлъчния мехур и сега блокира общия жлъчен канал - основната магистрала, която отвежда токсините от черния дроб.

Когато този канал е запушен, жлъчната течност се връща обратно в черния дроб и кръвния поток. Това е спешно медицинско състояние, което изисква незабавна намеса, често включваща операция за отстраняване на камъни в жлъчния мехур, комбинирана с ендоскопска процедура за отпушване на канала.

3.Висока температура с втрисане

Болката е едно, а треската е съвсем друго. Ако имате силна коремна болка, придружена от висока температура (над 38°C) и втрисане, тялото ви индикира, че има инфекция.

В медицински план това може да бъде холангит – инфекция на жлъчните пътища, причинена от запушването им. Това е животозастрашаващо състояние, защото бактериите могат бързо да се разпространят в кръвния поток (сепсис).

Снимка: Canva

Никога не се опитвайте да лекувате комбинация от висока температура и коремна болка с домашни средства. Това изисква мощни интравенозни антибиотици и незабавно дрениране или отстраняване на камъни в жлъчния мехур.

4.Урина с цвят на чай и бледи изпражнения

Понякога признаците не са просто болка – те са в тоалетната. Запушването, причинено от жлъчни камъни, пречи на билирубина (пигмента в жлъчката) да достигне до червата, което придава на изпражненията нормалния им кафяв цвят.

Бледи/глинести изпражнения: Без жлъчка изпражненията стават сиви или бели.

Тъмна урина: Бъбреците се опитват да филтрират излишния билирубин, оцветявайки урината ви в тъмнокафяво, като силен чай или кола.

Тези промени са категорични признаци на камъни в жлъчката, блокиращи чернодробните канали, и изискват спешно внимание от най-добрия общ хирург в Колката.

5.Непреодолимо гадене и повръщане

Еднократното повръщане може да е хранително отравяне. Но ако повръщате многократно и не можете да задържите дори глътка вода, съчетано с коремна болка, това е спешен случай.

Дехидратацията настъпва бързо и постоянното повръщане оказва огромен натиск върху вече възпаления корем. Това често е признак на тежко възпаление или панкреатит (възпаление на панкреаса), което може да бъде предизвикано от жлъчен камък, блокиращ панкреатичния канал.

Кога се налага премахване на „жлъчката”

Ако разпознаете тези признаци, периодът на „изчакване и наблюдение“ е приключил. Единственото трайно лечение при подобна ситуация е отстраняването на самия жлъчен мехур (разговорно се нарича – отстраняване на жлъчката).

Пациентите често питат: „Можем ли просто да премахнем камъка?“ За съжаление, не. Ако органът бъде оставен, той просто ще образува нови камъни.

Снимка: Canva

Златният стандарт днес е лапароскопската (безкръвна) холецистектомия.

Процедурата преминава през 3-4 малки разреза под пълна упойка, осигурявайки бързо възстановяване (често изписване на следващия ден) и минимална болка.

Камъните в жлъчката са известни с непредсказуемостта си. Те могат да бъдат безсимптомни в продължение на десетилетие и след това да станат смъртоносни за един ден. Ако вие или ваш близък изпитвате признаците на жлъчни камъни, споменати по-горе – особено правилото за 5-часова болка или треска, не се колебайте и потърсете лекарска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Може ли камъкът в жлъчния мехур да се разгради сам? Не. За разлика от камъните в бъбреците, тези в жлъчката не се отделят лесно от тялото, нито се разтварят с вода. Въпреки че някои лекарства твърдят, че ги разграждат, те започват да действат с години и камъните обикновено се появяват отново. Операцията за отстраняване на камъни в жлъчния мехур е единственото трайно решение. Отстраняването на камъни в жлъчния мехур сериозна операция ли е? Технически, да, защото засяга вътрешен орган. Въпреки това, със съвременните лапароскопски техники, това се счита за рутинна процедура с нисък риск. Обикновено можете да ходите в рамките на 6 часа след операцията. Мога ли да живея нормален живот след отстраняване на жлъчния мехур? Абсолютно. Черният дроб все още произвежда жлъчка; тя просто капе непрекъснато в червата ви, вместо да се съхранява. Можете да се храните нормално, въпреки че се препоръчва да избягвате изключително мазни храни през първите няколко седмици след операцията за камъни в жлъчния мехур.

—---------------------------------------------------------

Източници