Усещате, че едното ви коляно е по-голямо от другото? Трудно ви е да го огънете или изправите? Това може да е вода в коляното, медицински известен като ставен излив.
Въпреки че звучи безобидно, подутото коляно е сигнал, че нещо в ставата не е наред. Разберете какво стои зад това състояние, как се лекува и кога е нужна спешна медицинска помощ.
Какво е вода в коляното?
В здравите стави винаги има малко количество ставна течност, която смазва и предпазва хрущяла. При определени заболявания и наранявания обаче тази течност се натрупва в излишък, а резултатът е оток на коляното, скованост и болка.
Според данни, цитирани от специалисти в областта на ортопедията, около 27% от хората ще изпитат ставен излив в коляното в някакъв момент от живота си. Добрата новина е, че при навременно лечение повечето случаи се повлияват успешно.
Симптоми на вода в коляното (ставен излив)
Типични симптоми
Най-честите оплаквания при течност в колянната става включват:
- Видим оток около коляното, едното коляно изглежда по-голямо от другото.
- Болка и скованост в коляното, особено при движение.
- Намален обхват на движение, трудно огъване или изправяне на крака.
Симптоми, изискващи спешна медицинска помощ
Незабавно потърсете лекар, ако забележите:
- Невъзможност да стъпите на засегнатия крак.
- Липса на пулс или усещане под коляното.
- Висока температура и изпотяване, може да сигнализира за ставна инфекция
- Общо влошено самочувствие, гадене
Подуто коляно, какви са причините?
Възпалението и отокът могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Видът на течността, натрупана в ставата, зависи от конкретната причина, нещо, което лекарят определя чрез лабораторен анализ на пробата.
Най-чести причини
- Травма на менискус или лигаменти (включително фрактури)
- Симптоми на гонартроза (остеоартрит) – болката е по-силна сутрин, но отминава до 30 минути след ставане
- Ревматоиден артрит и отоци – засяга симетрично няколко стави, ставата е топла, сковаността трае над 30 минути
- Подагра и псевдоподагра
- Септичен артрит (ставна инфекция)
- Инфекции като Лаймска болест
- Хемартроза (кървене в ставата)
- Възпалително чревно заболяване
Експертите подчертават, че наднорменото тегло значително увеличава риска от ставен излив, тъй като поставя допълнително натоварване върху колянната става.
Лечение на вода в коляното
Лечението зависи изцяло от причината за състоянието и се определя индивидуално от специалист. Според насоките на Американския колеж по ревматология (ACR), публикувани през 2021 г., подходите могат да включват:
- Артроцентеза (пункция на коляно), лекарят аспирира излишната течност с игла, което облекчава дискомфорта.
- Кортикостероидни инжекции, намаляват възпалението и болката
- НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) за обезболяване
- Антибиотици при доказана ставна инфекция
- Ортопедична шина или наколенник за стабилизиране на ставата
- DMARD препарати за дългосрочно лечение на ревматоиден артрит
- Оперативно лечение или протезиране при тежки случаи
Домашно лечение на вода в коляното
Редом с медицинското лечение, специалистите препоръчват и следните мерки за самопомощ:
- Покой и повдигане на крака над нивото на тялото.
- Лед при подуто коляно – увит в кърпа, прилаган върху ставата.
- Използване на помощни средства за придвижване (бастун).
- Упражнения за колене с ниско натоварване – тай чи, плуване, йога; проучване на CDC посочва, че плуването е особено ефективно при ортопедични проблеми.
- Управление на теглото за намаляване на натиска върху ставите.
Колко време отнема възстановяването?
Времето за възстановяване варира в зависимост от причината и общото здравословно състояние. Специалистите препоръчват лечението да започне в рамките на 24 до 48 часа от появата на симптомите, за да се предотвратят усложнения. При хронични заболявания като артрит отокът може да се върне, ако основното заболяване не е под контрол.
Профилактика на вода в коляното
За да намалите риска от вода в коляното, експертите съветват:
- Поддържайте активен начин на живот с нискоударни спортове – ходене, плуване
- Избягвайте резки движения и твърди бегащи повърхности
- Поддържайте здравословно тегло
- При хронични заболявания като артрит – следвайте редовно своя ревматолог или ортопед
Вода в коляното е по-често срещано състояние, отколкото мнозина предполагат. То може да е резултат от наранявания, хронични заболявания или инфекции. Ранната диагностика и навременното лечение са ключови за пълното възстановяване.
Ако забележите нов, внезапен или влошаващ се оток на коляното не го пренебрегвайте. А при симптоми като висока температура, невъзможност да стъпите на крака или изтръпване потърсете спешна помощ незабавно.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
