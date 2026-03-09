Усещате, че едното ви коляно е по-голямо от другото? Трудно ви е да го огънете или изправите? Това може да е вода в коляното, медицински известен като ставен излив.

Въпреки че звучи безобидно, подутото коляно е сигнал, че нещо в ставата не е наред. Разберете какво стои зад това състояние, как се лекува и кога е нужна спешна медицинска помощ.

Какво е вода в коляното?

В здравите стави винаги има малко количество ставна течност, която смазва и предпазва хрущяла. При определени заболявания и наранявания обаче тази течност се натрупва в излишък, а резултатът е оток на коляното, скованост и болка.

Снимка: iStock

Според данни, цитирани от специалисти в областта на ортопедията, около 27% от хората ще изпитат ставен излив в коляното в някакъв момент от живота си. Добрата новина е, че при навременно лечение повечето случаи се повлияват успешно.

Симптоми на вода в коляното (ставен излив)

Типични симптоми

Най-честите оплаквания при течност в колянната става включват:

Видим оток около коляното, едното коляно изглежда по-голямо от другото.

Болка и скованост в коляното , особено при движение.

Намален обхват на движение , трудно огъване или изправяне на крака.

Симптоми, изискващи спешна медицинска помощ

Незабавно потърсете лекар, ако забележите:

Невъзможност да стъпите на засегнатия крак.

Липса на пулс или усещане под коляното.

Висока температура и изпотяване , може да сигнализира за ставна инфекция

Общо влошено самочувствие, гадене

Снимка: pixabay

Подуто коляно, какви са причините?

Възпалението и отокът могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Видът на течността, натрупана в ставата, зависи от конкретната причина, нещо, което лекарят определя чрез лабораторен анализ на пробата.

Най-чести причини

Травма на менискус или лигаменти (включително фрактури)

Симптоми на гонартроза (остеоартрит) – болката е по-силна сутрин, но отминава до 30 минути след ставане

Ревматоиден артрит и отоци – засяга симетрично няколко стави, ставата е топла, сковаността трае над 30 минути

Подагра и псевдоподагра

Септичен артрит (ставна инфекция)

Инфекции като Лаймска болест

Хемартроза (кървене в ставата)

Възпалително чревно заболяване

Експертите подчертават, че наднорменото тегло значително увеличава риска от ставен излив, тъй като поставя допълнително натоварване върху колянната става.

Снимка: Canva

Лечение на вода в коляното

Лечението зависи изцяло от причината за състоянието и се определя индивидуално от специалист. Според насоките на Американския колеж по ревматология (ACR), публикувани през 2021 г., подходите могат да включват:

Артроцентеза (пункция на коляно) , лекарят аспирира излишната течност с игла, което облекчава дискомфорта.

Кортикостероидни инжекции , намаляват възпалението и болката

НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) за обезболяване

Антибиотици при доказана ставна инфекция

Ортопедична шина или наколенник за стабилизиране на ставата

DMARD препарати за дългосрочно лечение на ревматоиден артрит

Оперативно лечение или протезиране при тежки случаи

Домашно лечение на вода в коляното

Редом с медицинското лечение, специалистите препоръчват и следните мерки за самопомощ:

Покой и повдигане на крака над нивото на тялото.

Лед при подуто коляно – увит в кърпа, прилаган върху ставата.

Използване на помощни средства за придвижване (бастун).

Упражнения за колене с ниско натоварване – тай чи, плуване, йога; проучване на CDC посочва, че плуването е особено ефективно при ортопедични проблеми.

Управление на теглото за намаляване на натиска върху ставите.

Снимка: pixabay

Колко време отнема възстановяването?

Времето за възстановяване варира в зависимост от причината и общото здравословно състояние. Специалистите препоръчват лечението да започне в рамките на 24 до 48 часа от появата на симптомите, за да се предотвратят усложнения. При хронични заболявания като артрит отокът може да се върне, ако основното заболяване не е под контрол.

Профилактика на вода в коляното

За да намалите риска от вода в коляното, експертите съветват:

Поддържайте активен начин на живот с нискоударни спортове – ходене, плуване

Избягвайте резки движения и твърди бегащи повърхности

Поддържайте здравословно тегло

При хронични заболявания като артрит – следвайте редовно своя ревматолог или ортопед

Вода в коляното е по-често срещано състояние, отколкото мнозина предполагат. То може да е резултат от наранявания, хронични заболявания или инфекции. Ранната диагностика и навременното лечение са ключови за пълното възстановяване.

Ако забележите нов, внезапен или влошаващ се оток на коляното не го пренебрегвайте. А при симптоми като висока температура, невъзможност да стъпите на крака или изтръпване потърсете спешна помощ незабавно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------

Източници