Усещате, че едното ви коляно е по-голямо от другото? Трудно ви е да го огънете или изправите? Това може да е вода в коляното, медицински известен като ставен излив

Въпреки че звучи безобидно, подутото коляно е сигнал, че нещо в ставата не е наред. Разберете какво стои зад това състояние, как се лекува и кога е нужна спешна медицинска помощ.

Какво е вода в коляното?

В здравите стави винаги има малко количество ставна течност, която смазва и предпазва хрущяла. При определени заболявания и наранявания обаче тази течност се натрупва в излишък, а резултатът е оток на коляното, скованост и болка.

Снимка: iStock

Според данни, цитирани от специалисти в областта на ортопедията, около 27% от хората ще изпитат ставен излив в коляното в някакъв момент от живота си. Добрата новина е, че при навременно лечение повечето случаи се повлияват успешно.

Симптоми на вода в коляното (ставен излив)

Типични симптоми

Най-честите оплаквания при течност в колянната става включват:

  • Видим оток около коляното, едното коляно изглежда по-голямо от другото.
  • Болка и скованост в коляното, особено при движение.
  • Намален обхват на движение, трудно огъване или изправяне на крака.

 

Симптоми, изискващи спешна медицинска помощ

Незабавно потърсете лекар, ако забележите:

  • Невъзможност да стъпите на засегнатия крак.
  • Липса на пулс или усещане под коляното.
  • Висока температура и изпотяване, може да сигнализира за ставна инфекция
  • Общо влошено самочувствие, гадене

Снимка: pixabay

Подуто коляно, какви са причините?

Възпалението и отокът могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Видът на течността, натрупана в ставата, зависи от конкретната причина, нещо, което лекарят определя чрез лабораторен анализ на пробата.

 

Най-чести причини

  • Травма на менискус или лигаменти (включително фрактури)
  • Симптоми на гонартроза (остеоартрит) – болката е по-силна сутрин, но отминава до 30 минути след ставане
  • Ревматоиден артрит и отоци – засяга симетрично няколко стави, ставата е топла, сковаността трае над 30 минути
  • Подагра и псевдоподагра
  • Септичен артрит (ставна инфекция)
  • Инфекции като Лаймска болест
  • Хемартроза (кървене в ставата)
  • Възпалително чревно заболяване

Експертите подчертават, че наднорменото тегло значително увеличава риска от ставен излив, тъй като поставя допълнително натоварване върху колянната става.

Снимка: Canva

Лечение на вода в коляното

Лечението зависи изцяло от причината за състоянието и се определя индивидуално от специалист. Според насоките на Американския колеж по ревматология (ACR), публикувани през 2021 г., подходите могат да включват:

  • Артроцентеза (пункция на коляно), лекарят аспирира излишната течност с игла, което облекчава дискомфорта.
  • Кортикостероидни инжекции, намаляват възпалението и болката
  • НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) за обезболяване
  • Антибиотици при доказана ставна инфекция
  • Ортопедична шина или наколенник за стабилизиране на ставата
  • DMARD препарати за дългосрочно лечение на ревматоиден артрит
  • Оперативно лечение или протезиране при тежки случаи

 

Домашно лечение на вода в коляното

Редом с медицинското лечение, специалистите препоръчват и следните мерки за самопомощ:

  • Покой и повдигане на крака над нивото на тялото.
  • Лед при подуто коляно – увит в кърпа, прилаган върху ставата.
  • Използване на помощни средства за придвижване (бастун).
  • Упражнения за колене с ниско натоварване – тай чи, плуване, йога; проучване на CDC посочва, че плуването е особено ефективно при ортопедични проблеми.
  • Управление на теглото за намаляване на натиска върху ставите.

Снимка: pixabay

Колко време отнема възстановяването?

Времето за възстановяване варира в зависимост от причината и общото здравословно състояние. Специалистите препоръчват лечението да започне в рамките на 24 до 48 часа от появата на симптомите, за да се предотвратят усложнения. При хронични заболявания като артрит отокът може да се върне, ако основното заболяване не е под контрол.

 

Профилактика на вода в коляното

За да намалите риска от вода в коляното, експертите съветват:

  • Поддържайте активен начин на живот с нискоударни спортове – ходене, плуване
  • Избягвайте резки движения и твърди бегащи повърхности
  • Поддържайте здравословно тегло
  • При хронични заболявания като артрит – следвайте редовно своя ревматолог или ортопед

Вода в коляното е по-често срещано състояние, отколкото мнозина предполагат. То може да е резултат от наранявания, хронични заболявания или инфекции. Ранната диагностика и навременното лечение са ключови за пълното възстановяване.

 

Ако забележите нов, внезапен или влошаващ се оток на коляното не го пренебрегвайте. А при симптоми като висока температура, невъзможност да стъпите на крака или изтръпване потърсете спешна помощ незабавно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

