Хриповете в гърдите са симптом, познат на милиони хора по света – от тези с астма и Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), до страдащите от сезонни алергии или обикновена настинка.

Онзи характерен свистящ звук при дишане може да бъде притеснителен и изморителен, но добрата новина е, че съществуват разнообразни начини за лечение на хрипове в гърдите – от прости домашни средства до специализирани медикаменти.

В тази статия ще разгледаме какво препоръчват специалистите, какво показват научните изследвания и кога е необходимо да се потърси лекарска помощ.

Причини за хрипове (свирене в гърдите)

Хриповете винаги трябва да бъдат проверявани от медицински специалист. Те могат да бъдат причинени от определени състояния, като например:

Хронични белодробни заболявания (астма, ХОББ, бронхиектазии)

Респираторни инфекции (бронхит, пневмония, бронхиектазии)

Рак на белия дроб (или рак, който се е разпространил в белите дробове)

Киселинен рефлукс

Сърдечна недостатъчност

Пушенето, приемането на определени лекарства, задавянето или вдишването на чужд предмет могат да причинят хрипове. Лечението ще зависи от причината.

Тежка алергия и хрипове

Хриповете, свързани с алергии, никога не трябва да се пренебрегват или омаловажават, особено ако са придружени от:

Уртикария или обрив

Задух

Виене на свят

Нередовен сърдечен ритъм

Подуване на лицето, езика или гърлото

Това са всички симптоми на потенциално смъртоносна, системна алергична реакция, известна като анафилаксия, която изисква спешно лечение и незабавно инжектиране на епинефрин.

Когато хриповете са спешен случай

Хриповете трябва да бъдат оценени от лекар. Потърсете незабавно спешна помощ, ако получите и признаци на тежки проблеми с дишането, включително:

Цианоза (сини или лилави устни или върхове на пръстите), което предполага ниски нива на кислород

Променено психично състояние

Невъзможност за говорене в пълни изречения

Невъзможност за пиене или ядене

Ускорено дишане

Няма подобрение при употреба на инхалатор или дихателни процедури

Тези признаци означават, че тялото ви не получава достатъчно кислород и се нуждаете от незабавна помощ. Може да се нуждаете от интравенозно лечение или вентилатор, ако не реагирате на първоначалните грижи и проблемите с дишането са тежки. Това може да се случи, защото хриповете се дължат на друга причина.

Домашни средства за хрипове: Какво помага?

Домашните средства за хрипове не заместват медицинското лечение, но могат значително да облекчат симптомите, особено като допълнение към предписани инхалатори или медикаменти.

Топли напитки

Пиенето на гореща напитка е едно от най-простите домашни средства при хрипове (свирене в гърдите). Топлината помага при запушване в гърдите и улеснява изкашлянето на храчките.

Напитките с кофеин, като кафе или зелен чай, носят допълнителна полза: съдържат теофилин и параксантин, вещества с доказан бронходилатационен ефект. Проучвания показват, че тези съединения помагат за отпускане и разширяване на стеснените дихателни пътища.

Вдишване на пара (инхалация)

Инхалацията с пара е традиционно народно средство при запушване на гърдите. Топлият и влажен въздух спомага за отпускане на мускулите на дихателните пътища и облекчаване на запушването.

Важно е обаче да се знае, че вдишването с пара не е клинично доказано като ефективно средство за контрол на симптомите при остри респираторни инфекции. Преди да се наведете над съд с вряща вода или да влезете под горещ душ, задължително се консултирайте с лекар – особено ако страдате от астма, при която горещата пара може да изостри симптомите.

Дихателни упражнения при задух и хрипове

Дихателните упражнения са особено полезни за хора с хронични белодробни заболявания. Две техники са с доказан потенциал:

Коремно (диафрагмено) дишане: При вдишване стомахът се разширява, а при издишване – прибира. Техниката позволява по-пълно разширяване на белите дробове в сравнение с повърхностното гръдно дишане.

Дишане през свити устни: Вдишване през носа и бавно издишване през леко свити устни. Техниката поддържа дихателните пътища отворени по-дълго и може да намали задуха (диспнея) , който често придружава хриповете.

Проучване от 2019 г., публикувано в списание Respiratory Care, установява, че коремното дишане и дишането през свити устни подобряват белодробния обем и забавят дихателната честота при пациенти с ХОББ, макар ефектът върху диспнеята да варира индивидуално.

Промени в начина на живот

Отказване от тютюнопушене

Тютюнопушенето е един от водещите фактори за хрипове. То предизвиква хронично възпаление на белите дробове и изостря острите симптоми. Научни данни сочат, че цигарите изменят микробиома на дихателните пътища, като потенциално увеличават риска и тежестта на астмата.

Важно е да се избягват и пасивното пушене, вейпингът, пушенето на марихуана и наргиле – всички те имат сходен дразнещ ефект върху дихателната система.

Идентифициране и избягване на тригери

При астма, алергии и ХОББ хриповете нерядко се провокират от конкретни тригери. Сред най-честите са:

Студен или сух въздух

Прахови акари и хлебарки

Физическо усилие

Храни и аромати

Полени и мухъл

Пърхот от домашни любимци

Дим, изпарения и замърсяване на въздуха

Стрес и респираторни инфекции

За да определите своите тригери, водете симптоматичен дневник – записвайте всяко дихателно затруднение заедно с обстоятелствата. С времето ще се очертаят закономерности, полезни при консултация с алерголог.

Овлажнители и пречиствателни уреди за въздух

Хриповете могат да бъдат предизвикани и изострени от ниска влажност и частици във въздуха, които причиняват свиване на бронхиолите.

Овлажнителят на въздух добавя необходимата влага – особено ценна през зимните месеци. Препоръчително е да изберете уред с HEPA филтър, способен да задържа полени, прах и фини частици.

Лекарства без рецепта за лечение на хрипове

Бронходилататори без рецепта

При леки и рядко срещани астматични пристъпи може да се използват инхалатори без рецепта. Те отварят стеснените дихателни пътища, но не трябва да се прилагат без поставена диагноза астма. Честите странични ефекти включват тревожност, сърцебиене, тремор, гадене и главоболие.

Антихистамини без рецепта

При хрипове, свързани с алергии, особено сезонни, предизвикани от полени, антихистамините са сред предпочитаните средства на първи избор. Антихистамините от второ поколение са по-малко седативни и осигуряват облекчение в рамките на 30 минути.

Тези лекарства са особено ефективни за намаляване на честотата и тежестта на хриповете и задуха при хора с алергична астма.

Рецептурни медикаменти при хрипове

При хронични заболявания като астма и ХОББ лечението обичайно включва:

Бронходилататори с кратко действие – за бързо спиране на остри пристъпи

Бронходилататори с дълго действие – за трайно намаляване на свръхчувствителността на дихателните пътища

Инхалаторни кортикостероиди – за контрол на хроничното белодробно възпаление ; приемат се заедно с дългодействащи бронходилататори

Перорални кортикостероиди – за краткосрочно управление на тежки симптоми

Рецептурни антихистамини – при хронични алергии

Модификатори на левкотриени – при лека персистираща астма

Биологични имуномодулатори – при хронични възпалителни белодробни заболявания

Антибиотици – при белодробни инфекции с бактериален произход

Специални терапии

Хриповете, свързани с хроничните респираторни заболявания като ХОББ, кистозна фиброза и бронхиектазии, често се повлияват добре от мануални или механични терапии за облекчаване на запушването на дишането.

Те включват следното:

Кислородна терапия, краткосрочна или продължителна, може да се използва, ако ограничението на дишането причинява ниско съдържание на кислород в кръвта (хипоксия).

Прочистването на дихателните пътища, извършвано у дома или от физиотерапевт, се използва за изчистване на белите дробове от натрупана слуз с помощта на муколитици, ръчна перкусия или осцилиращи или вибриращи устройства.

Белодробната рехабилитация, ръководена от специалист по респираторни грижи, се използва за подобряване на белодробната функция чрез упражнения, хранене, емоционална подкрепа и преквалификация на дишането.

Хирургичното лечение рядко е лечение за хрипове. Дори в случаите, когато има структурен дефект, като например дисфункция на гласните струни, операцията се разглежда само след като всички други нехирургични опции не са успели да осигурят облекчение.

Хриповете в гърдите не трябва да се пренебрегват, но в много случаи могат да бъдат значително облекчени чрез комбинация от домашни средства и медикаментозно лечение.

При по-сериозни случаи – особено при астма, ХОББ или алергии, специализираните инхалатори, антихистамините и кортикостероидите осигуряват надеждна дългосрочна защита. Ключът е в ранната консултация с лекар, точната диагноза и персонализиран план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

