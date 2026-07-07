Все повече медицински данни показват тясна връзка между главоболието и затлъстяванетп, а добрата новина е, че това е един от малкото фактори, върху които можете да повлияете.

Научите как теглото влияе на болката, каква е разликата между обикновеното и хроничното главоболие, и защо отслабването и мигрената са свързани.

Защо теглото влияе на главоболието

От медицинска гледна точка излишното тегло е допринасящ фактор за главоболие. Ключът е във възпалението.

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„Мазнините са провъзпалителни. Колкото повече имате, толкова по-възпален става мозъкът ви“, обяснява д-р Джак Гладстийн, професор по педиатрия и неврология в Медицинския факултет на Университета на Мериленд. „Отслабването помага да намалите тежестта на главоболието, като намалява възпалението в мозъка. Освен това позволява да спортувате, което е важна част от лечението.“

С други думи, мастната тъкан и възпалението вървят ръка за ръка, а натрупаните килограми могат да направят пристъпите по-чести и по-интензивни.

Обикновено срещу хронично главоболие

Не всяко главоболие е свързано с теглото. Ето основните разлики:

Тензионно главоболие е леко, обикновено не пречи на ежедневието и се повлиява добре от лекарства без рецепта.

Хронично главоболие често и повтарящо се, при което затлъстяването играе роля.

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„Честите, случайни главоболия не се причиняват от затлъстяването“, уточнява д-р Гладстийн. „Затлъстяването прави главоболието по-трудно за лечение и може да ви даде повече пристъпи. Но не то е причината.“

Сред тригерите за главоболие експертите посочват определени храни, дейности, поведения и фактори на околната среда.

Мигрена и наднормено тегло

Мигрената е тежко главоболие, придружено от гадене, повръщане и чувствителност към светлина или звук. Тя е наследствено разстройство, но се влошава при определени условия, а затлъстяването е един от тях.

Според д-р Кейт Варни, директор по обезитология в UVA Health, мигрената и наднорменото тегло са свързани по няколко механизма:

Снимка: Canva

Затлъстяването създава хронично слабо възпалително състояние.

Мастната тъкан отделя възпалителни молекули, които правят пациентите по-податливи на чести мигренозни пристъпи .

Наднорменото тегло повишава риска от повишено вътречерепно налягане .

Именно затова идиопатичната интракраниална хипертензия (ИИХ), състояние на повишено налягане в черепа, е силно свързана със затлъстяването. При нея специалистите често препоръчват отслабване като част от лечението.

Медикаменти, които действат в две посоки

Тъй като отслабването отнема месеци, лекарят може да обмисли терапия, която адресира едновременно теглото и главоболието, посочва д-р Варни. Топирамат при мигрена е показал ефективност за намаляване на честотата на пристъпите, а в комбинация с диета и движение подпомага и контрола на теглото.

Снимка: Canva

Важно: всяко лечение и медикаменти за отслабване трябва да се предписват единствено от лекар.

Връзката между главоболието и затлъстяването е реална, но и обнадеждаваща, теглото е модифицируем фактор. Здравословният начин на живот, включващ редовна хидратация, качествен сън, движение и промяна на хранителните навици, може да намали тежестта на болката и да подобри качеството на живот. Ако страдате от често или хронично главоболие, потърсете консултация с лекар за индивидуален план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници