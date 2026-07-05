Лечението на рака често започва с добри резултати, но при немалка част от пациентите туморът постепенно развива устойчивост към използваните медикаменти. Именно този процес е една от най-големите пречки пред съвременната онкология. Изкуственият интелект предвижда кога ракът ще устои на лечението – поне това показват нови научни разработки, които дават надежда лекарите да разпознават риска още преди терапията да загуби своята ефективност.

Според обзорно проучване, публикувано през 2026 г. в списание Current Molecular Pharmacology, алгоритмите за машинно обучение и дълбоко обучение вече могат да анализират огромни количества биологични данни и да прогнозират вероятността даден тумор да стане резистентен към различни видове лечение. Това е важна стъпка към развитието на прецизната медицина, при която терапията се адаптира според индивидуалните особености на всеки пациент.

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Какво представлява лекарствената резистентност при рак?

Една от най-сериозните причини за неуспех на противотуморното лечение е т.нар. лекарствена резистентност при рак. Това означава, че с времето раковите клетки се променят така, че престават да реагират на медикаментите, които първоначално са били ефективни.

Тази устойчивост може да се развие при:

химиотерапия;

таргетна терапия;

имунотерапия.

Когато това се случи, заболяването може да започне отново да прогресира и често се налага промяна на лечебната стратегия.

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Как изкуственият интелект анализира раковите тумори?

Според учените от Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, съвременните AI модели използват информация от мащабни международни бази данни като TCGA (The Cancer Genome Atlas) и GDSC (Genomics of Drug Sensitivity in Cancer).

Тези бази съдържат огромни количества информация за:

генетичните мутации;

активността на различни гени;

молекулярните характеристики на туморите;

клиничните резултати при пациенти;

реакцията към различни противотуморни лекарства.

Чрез комбинирането на всички тези данни алгоритмите започват да откриват сложни закономерности, които човешкият анализ трудно би разпознал. Именно така изкуственият интелект в онкологията може да прогнозира кои пациенти са изложени на по-висок риск от развитие на лекарствена резистентност.

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AI не само предсказва, но и обяснява

Един от големите проблеми пред навлизането на изкуствения интелект в медицината е т.нар. "черна кутия". Много алгоритми дават изключително точни прогнози, но не могат ясно да обяснят как са достигнали до тях.

Според авторите именно това намалява доверието на лекарите към подобни технологии.

Затова учените препоръчват разработването на обясним изкуствен интелект (Explainable AI) – модели, които освен точна прогноза могат да покажат кои фактори са повлияли върху нея. По този начин медицинските специалисти ще могат по-лесно да преценят дали да използват съответната информация при вземането на терапевтични решения.

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Течната биопсия може да проследява промените в реално време

Една от най-интересните идеи в новото изследване е комбинирането на AI с течна биопсия.

За разлика от традиционната биопсия, при която се взема тъкан от тумора, течната биопсия анализира циркулираща туморна ДНК и други биомаркери в кръвта.

Това позволява:

проследяване на развитието на заболяването в реално време;

ранно откриване на промени в тумора;

наблюдение кога започва развитието на лекарствена устойчивост.

Комбинирането на тези данни с алгоритмите на изкуствения интелект може значително да подобри точността на прогнозите.

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Особено внимание към пациентите с повишен риск

Изследователите обръщат специално внимание на пациентите, при които ракът е свързан с повишен риск от образуване на тромбози.

Според тях бъдещите AI модели могат да включват:

показатели за съсирването на кръвта;

биомаркери, свързани с тромбозите;

промени във времето при конкретния пациент.

Така лекарите биха могли не само да предвиждат риска от лекарствена резистентност, но и да планират по-прецизно комбинирано лечение както срещу рака, така и срещу усложненията, свързани със съсирването на кръвта.

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Все още има предизвикателства

Въпреки обещаващите резултати, експертите подчертават, че тези технологии все още не са готови за масово клинично приложение.

Сред основните препятствия остават:

липсата на унифицирани медицински бази данни;

различното качество на наличната информация;

необходимостта от допълнителни клинични изпитвания;

нуждата от по-голяма прозрачност на AI алгоритмите.

Според авторите на обзора успешното внедряване на подобни системи ще изисква тясно сътрудничество между лекари, биоинформатици, специалисти по изкуствен интелект и клинични изследователи.

Снимка: Canva

Какво означава това за бъдещето на лечението на рака?

Според проучването, публикувано в Current Molecular Pharmacology, следващото поколение AI системи има потенциала да промени начина, по който се вземат решенията при лечението на онкологичните заболявания.

Вместо да се реагира едва когато дадена терапия спре да действа, лекарите могат предварително да разполагат с информация кои пациенти са изложени на най-висок риск от развитие на резистентност. Това би позволило по-ранна промяна на лечебната стратегия и още по-персонализиран подход към всеки отделен случай.

Макар че технологията все още се нуждае от допълнително клинично потвърждение, експертите са убедени, че изкуственият интелект в онкологията ще има все по-важна роля в развитието на персонализираното лечение на рак през следващите години.

Новите AI модели показват, че бъдещето на онкологията може да бъде значително по-прецизно и персонализирано. Чрез анализ на огромни масиви от генетични и клинични данни изкуственият интелект предвижда кога ракът ще устои на лечението, което може да даде възможност терапията да бъде адаптирана много преди заболяването да прогресира. Макар технологията все още да се намира в процес на развитие, тя се очертава като една от най-обещаващите посоки в борбата с рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници