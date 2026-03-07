Над 230 млн. души всяка седмица търсят медицински съвети от изкуствен интелект, проверяват симптоми, питат за алергии или домашни средства срещу настинка.

Ново изследване, публикувано в престижното научно списание Nature, поставя сериозен въпрос, можем ли да се доверим на ИИ, когато здравето ни е наистина застрашено?

Какво установи изследването?

Екип от учени от болница Маунт Синай в Ню Йорк тества ChatGPT Health, специализирания здравен инструмент на OpenAI, пуснат през януари 2026 г., с 60 клинични сценария в 21 медицински специалности. Случаите варират от леки оплаквания, подходящи за домашно лечение, до истински животозастрашаващи ситуации. Нивото на спешност за всеки случай е определено от трима независими лекари, опирайки се на насоките на 56 медицински дружества.

Снимка: OpenAI

Резултатът е обезпокоителен, инструментът подценява над половината от случаите, изискващи спешна медицинска помощ.

„Исках да отговоря на един много основен, но критичен въпрос, ако някой изпитва реална медицинска спешност и се обърне към ChatGPT Health, ще му каже ли ясно да отиде в спешното отделение?" – казва Ашуин Рамасвами, водещ автор на изследването.

Кога ИИ се справя и кога се проваля?

Според проучването, ChatGPT Health се справя добре с "учебниковите" спешни случаи, като инсулт или тежки алергични реакции. Проблемът възниква там, където опасността не е очевидна на пръв поглед.

В един от тестовите сценарии, свързан с астма, системата е идентифицира ранни признаци на дихателна недостатъчност в своето обяснение, но въпреки това е препоръчва изчакване, вместо незабавно търсене на медицинска помощ.

Снимка: Canva

Тревожни резултати при риск от самонараняване

Изследването разглежда и как ChatGPT Health реагира на споменаване на самонараняване или суицидни мисли, тема, при която точността на дигиталните здравни инструменти е особено критична.

Въпреки че системата е програмирана да показва банер „Помощта е налична" с линк към кризисна линия, той се е появявава непоследователно. Още по-тревожното е, че инструментът е реагирал по-надеждно към потребители, които не са посочили конкретен метод за самонараняване, отколкото към тези, които са го направили.

„Моделът не беше просто непоследователен, а парадоксално обратен спрямо клиничната тежест" – констатират авторите.

Безопасно ли е да използваме ИИ за здравни въпроси?

Въпреки тревожните находки, изследователите не призовават да се изоставят напълно ИИ здравните инструменти. Те подчертават, че тези технологии трябва да се интегрират внимателно в грижата за здравето, а не да я заместват.

Снимка: Canva

„Като медицински студент, обучаващ се в момент, когато ИИ инструментите вече са в ръцете на милиони, ги виждам като технологии, които трябва да се научим да интегрираме обмислено в грижата, а не като заместители на клиничната преценка" – споделя Алвира Тяги, съавтор на изследването.

Кога да потърсите лекар, а не чатбот

Авторите са категорични: при следните симптоми не разчитайте единствено на виртуални асистенти в медицината:

Болки в гърдите или задух

Тежки алергични реакции

Промени в психичното състояние или съзнанието

Влошаващи се или притеснителни симптоми от всякакъв вид

Медицинските съвети от изкуствен интелект могат да бъдат полезен ориентир при леки оплаквания, но според изследването в Nature, не са надежден заместител на лекарската преценка при спешни ситуации. Точността на медицинските чатботове се подобрява, но все още не е на нивото, нужно за живота застрашаващи решения. Използвайте ги като отправна точка, не като окончателен отговор и при съмнение, винаги се обърнете към специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници