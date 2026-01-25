Как чревното здраве влияе на дълголетието

"Всяка болест започва в червата" е казал Хипократ, бащата на съвременната медицина, още през 460-377 г. пр.н.е. Въпреки че е живял в епоха далеч преди съвременните технологии или дори микроскопа, съвременните изследвания показват, че той е бил абсолютно прав.

Храносмилателният тракт е дом на приблизително 100 трилиона микроорганизма, включително бактерии, гъбички, вируси и други микроби, както полезни, така и вредни. Това сложно общество, известно като чревен микробиом, играе важна роля не само в храносмилането, но и в имунитета, метаболизма и дори в процеса на стареене.

Новите научни изследвания разкриват пряка връзка между здравето на чревния микробиом и дълголетието. Когато балансът на чревните бактерии се наруши – състояние, наречено дисбиоза, това може да доведе до хронично възпаление и редица заболявания, включително сърдечно-съдови болести, диабет, неврологични разстройства и рак.

Как чревният микробиом влияе на дълголетието

Научните доказателства

Изследване от 2021 г, публикувано в списание Nature Metabolism, наблюдава възрастни хора, чийто микробиом се е променял най-много с времето, и установява, че те живеят по-дълго от тези с по-малко промени в чревната си флора.

Проучването не доказва директно, че разнообразният микробиом причинява по-дълъг живот, но показва, че такъв микробиом е свързан с:

По-ниски нива на холестерол

По-бързи скорости на ходене

По-високи нива на полезни химични съединения е кръвта

Всички тези фактори са свързани с удължена продължителност на живота.

Причинно-следствената връзка

Италиански изследователи провеждат т.нар. Менделианско рандомизирано изследване, публикувано в списание Aging, за да установят причинно-следствена връзка между чревния микробиом и характеристиките, свързани с възрастта.

Снимка: Canva

Те тестват 55 130 потенциални причинно-следствени връзки между 37 характеристики, представящи състава и функцията на чревния микробиом, и възрастово-свързани заболявания. Резултатите показват силна връзка между чревния микробиом и:

Възрастова макулна дегенерация

36 възпалителни протеина

25 кардиометаболитни протеина

С други думи, изследователите смятат, че дисбиозата на чревния микробиом може да причини възрастово-свързани заболявания като сърдечни болести, диабет и дегенерация на зрението.

Ролята на възпалението и имунитета

"Inflammaging" – възпалението на стареенето

Хроничното нискостепенно възпаление, наречено "inflammaging", е ключов фактор в множество заболявания, свързани с възрастта.

Снимка: Canva

При възрастни хора дисбиозата на чревния микробиом може да доведе до:

Увеличена чревна пропускливост – позволява бактерии да навлязат в кръвообращението

Активиране на имунни отговори и системно възпаление

Намалена продукция на късoверижни мастни киселини (SCFA) , които имат противовъзпалителни свойства

Влияние върху заболявания, свързани с възрастта

Дисбиозата и възпалението са свързани с:

Саркопения (загуба на мускулна маса): Възпалението нарушава синтеза на мускулни протеини, а променената чревна флора влошава усвояването на аминокиселини.

Невродегенеративни заболявания: Дисбиозата нарушава оста черва-мозък, увеличава пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера и ускорява когнитивния спад.

Сърдечно-съдови заболявания: Някои микробни метаболити (малки молекули (биоактивни съединения), произведени от бактерии и дрожди) насърчават възпалението на съдовете и атеросклерозата.

Навици за добро чревно здраве и дълголетие

1. Хранене за чревно здраве

Пробиотици – полезни бактерии:

Те се намират в ферментирали храни като:

Кисело мляко

Кефир

Кимчи

Кисело зеле

Пребиотици – храна за полезните бактерии:

Червата ви се нуждаят от фибри, които се намират в:

Пълнозърнести храни

Плодове и зеленчуци (особено тъмнозелени листни)

Бобови растения (боб, леща)

Ядки и семена

Когато фибрите достигнат дебелото черво, полезните бактерии ги консумират и произвеждат късоверижните мастни киселини, които намаляват възпалението.

Снимка: Canva

Избягвайте:

Преработени храни с високо съдържание на мазнини и захар

Прекомерен прием на алкохол

Високи дози захар

2. Физическа активност

Упражненията насърчават разнообразието на чревния микробиом. Експертите предполагат няколко механизма:

Променят скоростта, с която храната се движи през червата

Намалява възпалението в червата

Променя апетита и начина, по който тялото обработва храната

3. Качествен сън

Около 90% от серотонина, често наричан „хормон на щастието” в организма на човек се произвежда в червата, а той е и основният градивен елемент за производството на мелатонин. Мелатонинът от своя страна е хормонът, който казва на тялото ни, че е време за сън.

Когато е налице дисбиоза, качеството на съня може да пострада. Обратно, недостигът на качествен сън също влияе на чревния микробиом – това е двупосочна връзка.

4. Управление на стреса

Стресът влияе негативно на чревното здраве. Намаляването на стреса чрез медитация, йога или други техники за релаксация може да подкрепи здрава чревна флора.

5. Не пушете

Цигарите съдържат химикали и токсини, които убиват някои микроби и намаляват микробното разнообразие. Пушенето причинява физически стрес на тялото, включително на микробите.

Уроците от "сините зони"

Повечето дълголетници се намират в "сините зони" – региони с изключително високо дълголетие като Япония, Италия, Коста Рика и Гърция. Тези хора споделят сходни хранителни навици:

Предимно растителна диета – богата на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови и ядки

Умерено потребление на червено месо

Редовен прием на богати на антиоксиданти храни като зехтин, билки и подправки

Тези хранителни модели, съчетани с физическа активност и социална ангажираност, поддържат устойчив чревен микробиом, допринасящ за забележително дълголетие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

