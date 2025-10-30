Грижата за микробиома на бебето ключово за здравето през целия живот

Здравето на червата никога не е било толкова основна тема в здравеопазването. Изследователите са категорични – първите 1000 дни от живота – от зачеването до навършване на около двегодишна възраст, са критичен период за формирането на микробиома.

Тази комплексна общност от трилиони микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички и други) не просто подпомага храносмилането, но играе основна роля във формирането на имунната система, метаболизма и развитието на мозъка.

Разбирането на този свят от микроби може да предостави на родителите знанията, от които се нуждаят, за да помогнат за полагането на основите на здравето на детето им през целия му живот.

Как се развива микробиомът на бебето

Микробиомът на бебето започва да се формира още преди раждането, като някои изследвания показват, че микроорганизмите могат да присъстват още в плацентата и околоплодната течност. Най-значителната колонизация обаче се случва по време на раждането и през първите няколко месеца от живота, пише Journal of Pregnancy and Child Health.

Методът на раждане играе ключова роля за оформянето на ранния микробиом. Бебетата, родени вагинално, са изложени на по-разнообразен набор от микроби от родовия канал на майката, което помага за стартиране на развитието на здрав микробиом. Тези микроби играят важна роля в обучението на имунната система и развитието на червата.

За разлика от това, бебетата, родени чрез цезарово сечение, са склонни да имат различен микробен профил. Те са по-малко изложени на микробиотата на майка си и е по-вероятно да съдържат бактерии, открити в болничната среда.

Снимка: pixabay

Някои проучвания показват, че бебетата, родени чрез цезарово сечение, може да имат повишен риск от алергии, астма и автоимунни заболявания. Изследванията обаче все още продължават и интервенции като контакт кожа до кожа и употребата на пробиотици могат да помогнат за смекчаване на тези разлики.

Защо микробиомът е толкова важен

Микробиомът на бебето не само играе решаваща роля в непосредственото му развитие, но и влияе върху здравето му през целия му живот. През първите няколко години от живота микробиомът на бебето е в критична фаза на развитие. През този период установяването на здравословни бактерии и други микроорганизми може да окаже дълбоко въздействие върху имунната функция, храносмилането, метаболизма и дори психичното здраве.

Снимка: pixabay

Балансираният микробиом помага за тренирането на имунната система, предпазва от вредни патогени и подпомага развитието на основни телесни системи, включително мозъчната. Обратно, небалансираният микробиом може да допринесе за различни здравословни проблеми, включително алергии, астма, автоимунни заболявания и дори хронични заболявания по-късно в живота.

Какво помага за развитието на добри чревни бактерии при бебетата

В първите месеци от живота чревният микробиом на бебето претърпява значителни промени, повлияни от фактори, сред които метод на раждане, вид мляко (кърма или адаптирано мляко), употреба на лекарства и фактори на околната среда.

Кърмата е суперхрана

Кърмата съдържа много биоактивни фактори, които подпомагат развитието на чревния микробиом на бебето (например компоненти, които не осигуряват хранене, но имат друга полза за здравето). Един пример са олигозахаридите (HMO) в човешкото мляко, които съставляват значителна част от състава на кърмата, но не осигуряват хранене на бебетата. Вместо това, те остават несмилаеми и достигат до червата, за да подпомогнат растежа на полезните бактерии, пише weaningworld.com.

Снимка: iStock

Разнообразно хранене след захранване

Осигуряване на разнообразие от храни, когато започва захранването, особено такива, съдържащи фибри и важни хранителни вещества, например плодове, зеленчуци, боб и подобни, ядки, семена, ферментирали храни (като кисело мляко) и пълнозърнести храни могат да помогнат за разнообразието от добри чревни бактерии, които бебето развива.

Избягване на антибиотиците

Бебетата се разболяват и понякога ще се нуждаят от основни антибиотици, за да се овладеят симптомите, но избягването на ненужни антибиотици е важно за развитието на чревния микробиом.

Приятели от човешки и животински вид

Има доказателства в подкрепа на ползите от природата и „мръсотията“, смесването с връстници, братя и сестри и домашни животни, за да се развие здравословен чревен микробиом.

Пробиотици, базирани на доказателства

Пробиотичните добавки вече са широко достъпни и тяхното научно определение е „живи организми (бактерии), които, когато се дават в правилните количества, осигуряват ползи за здравето. За бебета, щамовете добавки, които са доказали полза, включват Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, за който е доказано, че подобрява симптомите на колики при кърмени бебета, наред с доказателства за други стомашно-чревни състояния като рефлукс и диария, свързана с антибиотици.