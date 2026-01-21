Остаряването е неизбежен процес, но скоростта, с която тялото ни се променя на клетъчно ниво, може да бъде повлияна от неочаквани фактори. Ново, мащабно проучване на USC Leonard Davis School of Gerontology, публикувано на 20 януари 2026 г., устаноява, че ваксинацията срещу херпес зостер не само предпазва от болезнения обрив, но може значително да забави биологичното стареене при по-възрастните хора.

Изследователите са откриват, че имунизираните лица показват по-млад биологичен профил в сравнение с неваксинираните си връстници, дори когато се вземат предвид социално-демографските фактори и общото здравословно състояние.

Какво представлява биологичното стареене?

За разлика от хронологичната възраст, която отчита колко години са минали от раждането ни, биологичното стареене измерва функционалното състояние на нашите органи и системи. Често се случва двама души на 65 години да имат коренно различно здраве – единият да е с показатели на 50-годишен, а другият да показва преждевременно износване на организма.

Според водещия автор на изследването, доцент д-р Юнг Ки Ким, ваксините могат да играят роля, далеч надхвърляща превенцията на остри инфекции. Те буквално „модулират“ биологичните системи, помагайки на тялото да остане устойчиво по-дълго време.

Как ваксината срещу херпес зостер влияе на организма?

Екипът от USC е анализира данни от над 3800 участници на възраст над 70 години. Резултатите показват, че ваксинираните лица имат по-добри показатели в седем ключови области на биологичното здраве:

Намалено системно възпаление: По-ниски нива на хронични възпалителни процеси.

По-силен имунитет: По-добра способност на тялото да се защитава от нови заплахи.

Епигенетично здраве: По-бавни промени в начина, по който гените се активират или деактивират.

По-добра сърдечносъдова хемодинамика: По-ефективен поток на кръвта в тялото.

Защита срещу невродегенерация: По-малък риск от увреждане на нервната система.

Феноменът „Възпалително стареене“

Едно от най-важните открития е свързано с т.нар. възпалително стареене, което съпътства напредването на възрастта и е в основата на сърдечните заболявания и влошаването на когнитивните функции. Ваксинацията срещу херпес зостер може да помогне за ограничаването на това възпаление чрез предотвратяване на реактивирането на вируса varicella zoster (причинителят на варицела и херпес зостер).

Дълготрайни ползи за здравето

Интригуващ детайл от изследването е, че тези ползи не са краткотрайни. Участниците, които са получават ваксина преди четири или повече години, поддържат по-бавни темпове на биологично стареене в сравнение с неваксинираните.

Това подкрепя нарастващия обем от доказателства, че ваксините за възрастни, включително тези срещу грип и херпес зостер, могат да намалят риска от деменция и други невродегенеративни разстройства.

Кой трябва да обмисли ваксинация?

Херпес зостер е болезнен кожен обрив, причинен от вируса на варицелата, който остава латентен в нервната система. Рискът от неговото активиране нараства значително след 50-годишна възраст и при хора с отслабен имунитет.

Освен превенция на болката и дълготрайната невралгия (постхерпетична невралгия), ваксината се очертава и като стратегически инструмент за дълголетие.

Науката все по-ясно показва, че грижата за имунната система чрез имунизация е инвестиция в „биологичната младост“. Въпреки че са необходими още изследвания, данните от USC са силен аргумент в полза на превантивната медицина при по-възрастните хора.

Често задавани въпроси за ваксинацията срещу херпес зостер

1. Безопасна ли е ваксината срещу херпес зостер?

Да, съвременните ваксини (като рекомбинантните ваксини) са преминали през строги клинични изпитвания и са одобрени от водещи здравни регулатори (като EMA и FDA). Те не съдържат жив вирус, което ги прави подходящи и за хора с по-слаб имунитет. Най-честите странични ефекти са лека болка на мястото на инжектиране, умора или леко главоболие, които преминават в рамките на 48-72 часа.

2. За кого е препоръчителна имунизацията?

Ваксинацията се препоръчва най-вече за възрастни над 50 години, тъй като рискът от реактивиране на вируса се увеличава с напредването на възрастта. Тя е подходяща и за лица над 18 години, които са с повишен риск от херпес зостер поради имунодефицитни състояния или специфично лечение.

3. Трябва ли да се ваксинирам, ако вече съм боледувал от херпес зостер?

Прекарано заболяване не гарантира траен имунитет срещу повторна поява на инфекцията. Ваксината може да помогне за предотвратяване на бъдещи епизоди и да намали риска от сериозни усложнения като постхерпетична невралгия (дълготрайна болка след изчезване на обрива).

4. Колко дози са необходими?

Стандартният протокол за най-разпространената съвременна ваксина включва две дози, приложени през интервал от 2 до 6 месеца. Пълният курс е от решаващо значение за осигуряване на дългосрочна защита и постигане на ефектите върху биологичното стареене, споменати в изследването на USC.

5. Може ли ваксината да се прилага едновременно с други ваксини?

Според насоките на Световната здравна организация (СЗО) и Центровете за контрол на заболяванията (CDC), ваксината срещу херпес зостер обикновено може да се прилага едновременно с други ваксини, като тези за сезонен грип или пневмококи, стига да се инжектират на различни места.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

