Милиони хора по света живеят с неприятното парене зад гръдната кост, характерно за киселините в стомаха, но малцина осъзнават, че това хронично състояние крие сериозна онкологичине риск. Ново изследване от 2026 г. предполага, че решението може да се крие в нещо толкова просто, колкото са пробиотиците.

Каква е връзката между киселини в стомаха и рак на хранопровода?

При гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), хроничната и по-тежка форма на рефлукса, стомашната киселина редовно нахлува в хранопровода, причинявайки възпаление на хранопровода и ДНК увреждания на клетките. С времето тези изменения могат да доведат до състоянието „Хранопровод на Барет", предракова промяна в лигавицата.

Освен това, когато бактериалната среда в хранопровода се наруши от постоянния контакт с стомашни киселини и сокове, полезните бактерии измират, а на тяхно място се настаняват вредни, което допълнително усилва риска от злокачествено заболяване. Според данните на Американското онкологично дружество, петгодишната преживяемост при рак на хранопровода е едва около 22%.

Как пробиотиците могат да помогнат?

Доц. д-р Клодия Андл от Медицинския колеж на Университета в Централна Флорида (UCF) изследва потенциала на бактерията Lactobacillus spp., добре познат пробиотичен щам, за лечение на увредения хранопровод и намаляване на риска от рак.

Резултатите от лабораторните модели са обещаващи:

Намаляване на „Хранопровод на Барет" при пациентите, лекувани с пробиотика

Когато ракът все пак се развива, той се появява значително по-късно в сравнение с нелекуваните модели

Бактерията действа двупосочно, възстановява нормалната микробна среда и потиска възпалението , като същевременно подпомага възстановяването на ДНК увреждания

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„Реинтродукцията на полезните бактерии работи в две посоки. Тя възстановява нормалната среда, но освен това тези лактобацили са известни с това, че потискат възпалението и поправят ДНК уврежданията", обяснява д-р Андл.

Пробиотиците и грижата за микробиома

Изследователката прави паралел с вече познати препоръки за грижа за микробиома, редовна консумация на кисело мляко, кефир или комбуча. Принципът е същият: поддържане на здравословна бактериална популация, но приложен в хранопровода, а не само в червата.

Важно е да се подчертае, че изследването е в ранна, предклинична фаза. Преди да се превърне в одобрена терапия, резултатите трябва да бъдат потвърдени в клинични проучвания с пациенти.

Иновации в онкологията през 2026, какво следва?

Д-р Андл, която се присъединява към UCF през 2016 г. след докторат по клетъчна биология от Университета в Дуисбург-Есен, Германия, и постдокторантура в Университета на Пенсилвания, е оптимистична за бъдещето на изследването.

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„Целим да подобрим резултатите за голямата група рефлуксни пациенти, изложени на риск от рак. Да изиграем роля в това би било невероятно rewarding."

Киселините в стомаха не са само неприятен симптом, при хронична форма те могат да доведат до предракови изменения и рак на хранопровода. Новото изследване показва, че пробиотиците при рефлукс, по-специално бактерията Lactobacillus spp., имат потенциал да възстановят увредената тъкан, да потиснат възпалението и да намалят онкологичния риск.

Резултатите са обещаващи, но изискват допълнително клинично потвърждение.

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