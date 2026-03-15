Пробиотиците се превръщат в едни от най-популярните хранителни добавки през последните години, а интересът към тях постоянно расте. Освен за здравето на храносмилателната система, те все по-често се рекламират и като средство за контрол на телесното тегло. Но доколко научните доказателства подкрепят твърденията, че пробиотиците могат да помогнат за отслабване?

Нови изследвания показват връзката между чревния микробиом, метаболизма и телесните мазнини, с обещаващи, но все още предпазливи заключения.

Какво всъщност са пробиотиците?

Според дефиницията, публикувана в специализираното издание Frontiers in Microbiology, пробиотиците са „живи микроорганизми, които при прием в достатъчни количества оказват ползи за здравето на приемащия”. Най-разпространените видове в добавките са бактериите от родовете Lactobacillus и Bifidobacterium.

Освен в добавките, пробиотици се съдържат естествено в ферментирали храни като кисело мляко, кефир, кимчи и кисело зеле. Изследванията на тяхното въздействие са нараснали драматично през последните 20 години, успоредно с пазарния им ръст.

Микробиомът и връзката му с телесното тегло

Нашите черва са дом на над 1 000 вида бактерии, образуващи т.нар. чревен микробиом. Изследователи установяват, че съставът на тези бактерии е тясно свързан с телесното тегло и здравето на стомаха.

Какво показват изследванията?

Учените са установили, че хората с наднормено тегло и затлъстяване имат различен бактериален профил в червата в сравнение с хора с нормално тегло. Конкретно:

По-висок дял на бактериите Firmicutes спрямо Bacteroidetes е свързан с по-голям риск от затлъстяване.

Промените в чревната флора, предизвикани от употребата на антибиотици, са свързани с наддаване на тегло.

Нарушеният микробиом може да повиши инсулиновата резистентност, да засили възпалението и да насърчи натрупването на мазнини.

Помагат ли пробиотиците при отслабване?

Научният портал Medical News Today обобщава две мащабни изследвания с показателни резултати:

Систематичен преглед от 2018 г., включващ 12 рандомизирани контролирани проучвания с 821 участника, установява, че приемалите пробиотични добавки отбелязват по-значително намаляване на телесното тегло, обиколката на талията, телесните мазнини и ИТМ (индекс на телесна маса) в сравнение с контролните групи. Интересно е, че участниците, приемали по-високи дози или пробиотик само с един щам (вид), регистрират по-добри резултати.

Систематичен преглед от 2019 г., обхващащ 105 статии и цели 6 826 участника, потвърждава, че пробиотичното лечение води до намаление на телесните мазнини, обиколката на талията и ИТМ. Най-добри резултати показват щамовете B. breve, B. longum, L. acidophilus, L. casei и Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus.

Как точно работи механизмът?

Изследователите предполагат, че пробиотиците влияят върху телесното тегло и силния метаболизъм по няколко пътя:

Увеличават производството на мастни киселини с къса верига, което ускорява окисляването на мазнините и намалява тяхното натрупване.

Намаляват възпалението в организма, като ограничават вредните производители на липополизахариди.

Влияят върху апетита и метаболизма чрез взаимодействие с нервната система.

Подобряват инсулиновата чувствителност – ключов фактор за здравето на стомаха и контрола на теглото.

Рискове и предпазни мерки: Какво трябва да знаете

Въпреки обещаващите данни, учените предупреждават за редица рискове, свързани с масовото използване на пробиотични добавки:

Добавките могат да съдържат резистентни гени, способни да се прехвърлят към патогени.

В редки случаи може да се стигне до нежелано разрастване на бактерии в червата.

При хора с отслабен имунитет пробиотиците могат да доведат до сериозни инфекции.

Недостатъчна регулация: Много проучвания са с малки извадки, слаб дизайн или финансиране от производители на пробиотици, което може да изкриви резултатите.

Важно: Редица експерти настояват пробиотиците да бъдат регулирани и предлагани като лекарства, а не като хранителни добавки, с цел по-добра защита на потребителите.

Науката предполага, че отслабването с пробиотици е реална перспектива, особено когато се разглежда в контекста на поддържане на здравословен микробиом и балансирана диета. Пробиотичните добавки показват потенциал за намаляване на телесните мазнини, ИТМ и обиколката на талията, но изследванията все още продължават и дългосрочната им безопасност не е напълно изяснена.

Ако обмисляте да включите пробиотична добавка в своя режим на отслабване, добре е да се консултирате с личния си лекар или фармацевт, особено ако приемате лекарства или имате здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

