Пробиотиците се превръщат в едни от най-популярните хранителни добавки през последните години, а интересът към тях постоянно расте. Освен за здравето на храносмилателната система, те все по-често се рекламират и като средство за контрол на телесното тегло. Но доколко научните доказателства подкрепят твърденията, че пробиотиците могат да помогнат за отслабване?
Нови изследвания показват връзката между чревния микробиом, метаболизма и телесните мазнини, с обещаващи, но все още предпазливи заключения.
Какво всъщност са пробиотиците?
Според дефиницията, публикувана в специализираното издание Frontiers in Microbiology, пробиотиците са „живи микроорганизми, които при прием в достатъчни количества оказват ползи за здравето на приемащия”. Най-разпространените видове в добавките са бактериите от родовете Lactobacillus и Bifidobacterium.
Освен в добавките, пробиотици се съдържат естествено в ферментирали храни като кисело мляко, кефир, кимчи и кисело зеле. Изследванията на тяхното въздействие са нараснали драматично през последните 20 години, успоредно с пазарния им ръст.
Микробиомът и връзката му с телесното тегло
Нашите черва са дом на над 1 000 вида бактерии, образуващи т.нар. чревен микробиом. Изследователи установяват, че съставът на тези бактерии е тясно свързан с телесното тегло и здравето на стомаха.
Какво показват изследванията?
Учените са установили, че хората с наднормено тегло и затлъстяване имат различен бактериален профил в червата в сравнение с хора с нормално тегло. Конкретно:
- По-висок дял на бактериите Firmicutes спрямо Bacteroidetes е свързан с по-голям риск от затлъстяване.
- Промените в чревната флора, предизвикани от употребата на антибиотици, са свързани с наддаване на тегло.
- Нарушеният микробиом може да повиши инсулиновата резистентност, да засили възпалението и да насърчи натрупването на мазнини.
Помагат ли пробиотиците при отслабване?
Научният портал Medical News Today обобщава две мащабни изследвания с показателни резултати:
Систематичен преглед от 2018 г., включващ 12 рандомизирани контролирани проучвания с 821 участника, установява, че приемалите пробиотични добавки отбелязват по-значително намаляване на телесното тегло, обиколката на талията, телесните мазнини и ИТМ (индекс на телесна маса) в сравнение с контролните групи. Интересно е, че участниците, приемали по-високи дози или пробиотик само с един щам (вид), регистрират по-добри резултати.
Систематичен преглед от 2019 г., обхващащ 105 статии и цели 6 826 участника, потвърждава, че пробиотичното лечение води до намаление на телесните мазнини, обиколката на талията и ИТМ. Най-добри резултати показват щамовете B. breve, B. longum, L. acidophilus, L. casei и Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus.
Как точно работи механизмът?
Изследователите предполагат, че пробиотиците влияят върху телесното тегло и силния метаболизъм по няколко пътя:
- Увеличават производството на мастни киселини с къса верига, което ускорява окисляването на мазнините и намалява тяхното натрупване.
- Намаляват възпалението в организма, като ограничават вредните производители на липополизахариди.
- Влияят върху апетита и метаболизма чрез взаимодействие с нервната система.
- Подобряват инсулиновата чувствителност – ключов фактор за здравето на стомаха и контрола на теглото.
Рискове и предпазни мерки: Какво трябва да знаете
Въпреки обещаващите данни, учените предупреждават за редица рискове, свързани с масовото използване на пробиотични добавки:
- Добавките могат да съдържат резистентни гени, способни да се прехвърлят към патогени.
- В редки случаи може да се стигне до нежелано разрастване на бактерии в червата.
- При хора с отслабен имунитет пробиотиците могат да доведат до сериозни инфекции.
- Недостатъчна регулация: Много проучвания са с малки извадки, слаб дизайн или финансиране от производители на пробиотици, което може да изкриви резултатите.
Важно: Редица експерти настояват пробиотиците да бъдат регулирани и предлагани като лекарства, а не като хранителни добавки, с цел по-добра защита на потребителите.
Науката предполага, че отслабването с пробиотици е реална перспектива, особено когато се разглежда в контекста на поддържане на здравословен микробиом и балансирана диета. Пробиотичните добавки показват потенциал за намаляване на телесните мазнини, ИТМ и обиколката на талията, но изследванията все още продължават и дългосрочната им безопасност не е напълно изяснена.
Ако обмисляте да включите пробиотична добавка в своя режим на отслабване, добре е да се консултирате с личния си лекар или фармацевт, особено ако приемате лекарства или имате здравословни проблеми.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today „Пробиотици за отслабване: Какви са доказателствата?“
- Frontiers in Microbiology „Определение и класификация на пробиотиците“
- Systematic Review & Meta-Analysis (2018): Пробиотични добавки и отслабване
- Systematic Review & Meta-Analysis (2019) Пробиотици и намаляване на телесните мазнини (105 проучвания, 6826 участници)
- World Health Organization „Затлъстяване и наднормено тегло“
- National Institutes of Health „Чревният микробиом и неговата роля при затлъстяването“