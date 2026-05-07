Загадъчно огнище на хантавирус обезпокои международната медицинска общност. Круизният кораб MV Hondius, плаващ под холандски флаг, в момента е акостирал, след като трима пътници загиват, а няколко други се разболяват тежко. 

Лабораторно е потвърдено, че поне един от тях е заразен с хантавирус, рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция, предавана главно от гризачи. Научете какво представлява хантавирусът, какви са неговите симптоми, как се предава, какви са рисковете за Европа и как можете да се предпазите.

Какво се случва на борда на MV Hondius?

Корабът е отплава от Аржентина преди около месец и в момента на борда му са 149 души. Според официалното изявление на Световната здравна организация (СЗО), трима пътници умират, а още няколко души с тежки симптоми са евакуирани за медицински грижи в Холандия и Южна Африка.

Здравното министерство на Южна Африка съобщава, че при двама пациенти, евакуирани от кораба, е идентифициран щам Андес на хантавируса (Andes virus), единственият известен щам, който може да се предава от човек на човек при близък и продължителен контакт.

„На този етап общественият здравен риск остава нисък“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) внимателно следи ситуацията и поддържа постоянна връзка с националните здравни органи. Понастоящем все още се изясняват видът на вируса, произходът на заразата и точният начин на разпространение.

Какво представлява хантавирусът?

Хантавирусите са група зоонозни вируси, които естествено заразяват гризачи и понякога се предават на хора. Те принадлежат към семейство Hantaviridae, разред Bunyavirales. Всеки хантавирус е свързан с определен вид гризач, в който вирусът причинява хронична инфекция, без видими признаци на заболяване при животното.

Според Световната здравна организация, вирусните инфекции от животни като хантавируса могат да причинят сериозни заболявания при хората, включително:

  • Хантавирусен белодробен синдром (HCPS) – среща се основно в Северна, Централна и Южна Америка, със смъртност между 20% и 50%.
  • Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS) – разпространена в Европа и Азия, със смъртност между <1% и 15%.

Кога е открит хантавируса?

Класът на хантавирусите е идентифициран за първи път в района на река Хантан в Корея. В САЩ вирусът е разпознат през 1993 г., след загадъчна епидемия в района Four Corners (на границата на Аризона, Ню Мексико, Колорадо и Юта). Тогава здравните експерти от CDC откриват, че еленовата мишка (Peromyscus maniculatus) е основният разпространител. Около 30% от тестваните мишки са заразени, а сухото време последвано от обилни валежи увеличава драстично популацията на гризачите.

Как се предава хантавирусът?

Разбирането на начините на предаване от гризачи е ключово за превенцията.

Заразяване от гризачи

Хората се заразяват най-често чрез:

  • вдишване на прах или микрочастици от урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи;
  • контакт с повърхности, замърсени от гризачи;
  • ухапване от заразен гризач (по-рядко);
  • дейности като почистване на затворени и слабо проветриви помещения, селскостопанска или горска работа, спане в обитавани от гризачи постройки.

Заразяване от човек на човек е уникално при вируса Андес

Огромното мнозинство от хантавирусите не се предават от човек на човек. Изключение прави именно вирусът Андес (Andes virus), регистриран предимно в Аржентина и Чили. Заразяване от човек на човек при него е документирано при близък и продължителен контакт, особено сред членове на едно домакинство или интимни партньори, и най-често в ранната фаза на заболяването.

Именно това прави огнището на круизен кораб MV Hondius особено интересно от епидемиологична гледна точка, в момента се изследва дали разпространението е станало чрез околната среда или между хора.

Симптоми на хантавирус и инкубационен период на хантавирус

Инкубационният период обикновено е между една и осем седмици след експозиция, но най-често е 2–3 седмици.

Ранните симптоми на хантавирус включват:

  • умора, висока температура и силни мускулни болки (особено в бедрата, ханша и гърба);
  • главоболие, замайване и втрисане;
  • стомашно-чревни оплаквания, като гадене, повръщане, диария, коремна болка;
  • около половината от заразените изпитват и общи симптоми като при грип.

Хантавирусен белодробен синдром (HCPS)

След 4 до 10 дни заболяването може да премине в тежка фаза с:

  • кашлица и недостиг на въздух;
  • натрупване на течност в белите дробове;
  • остра дихателна недостатъчност и шок.

Това е спешно медицинско състояние, изискващо незабавна интензивна терапия.

Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS)

При европейския и азиатския вариант късните стадии включват:

  • ниско кръвно налягане;
  • кръвоизливи;
  • бъбречна недостатъчност.

Диагностика на хантавирус

Диагностиката на хантавирус е сериозно предизвикателство, защото началните симптоми лесно се бъркат с грип, COVID-19, вирусна пневмония, лептоспироза, денга или сепсис.

Според насоките на СЗО, диагностиката включва:

  • внимателна анамнеза с акцент върху контакт с гризачи, професионални рискове и пътувания;
  • серологични тестове за откриване на IgM и IgG антитела;
  • молекулярни методи като RT-PCR за откриване на вирусна РНК в острата фаза.

Поради риска от заразяване, всички биологични проби се обработват при максимални условия за биологична сигурност.

Има ли лечение за хантавирус?

В момента не съществува специфично антивирусно лечение или ваксина срещу хантавирусна инфекция. Основата на терапията е поддържащо лечение, което включва:

  • интензивно клинично наблюдение;
  • кислородотерапия при дихателен дистрес;
  • управление на сърдечните и бъбречните усложнения;
  • ранен достъп до интензивно отделение.

Антивирусното лекарство рибавирин понякога се препоръчва при HFRS, но не се е оказало ефективно срещу белодробните и сърдечните прояви. Експертите от Harvard Medical School подчертават, че ранното разпознаване и навременната грижа значително подобряват прогнозата.

Как да се предпазим от хантавирус?

Превенцията на гризачи е основният и най-ефективен начин за предотвратяване на инфекция.

Контрол на гризачи в дома

  • запушвайте всички отвори и пукнатини в стените, гаражи и мазета;
  • съхранявайте храната в плътно затворени контейнери;
  • поставяйте капани в и около дома;
  • редовно почиствайте помещения, в които има признаци на гризачи.

Лична хигиена и дезинфекция

  • никога не метете на сухо заразени с урина или изпражнения зони,  това вдига аерозоли;
  • навлажнявайте замърсените повърхности преди почистване;
  • използвайте ръкавици и маска при работа в потенциално замърсени пространства;
  • засилете личната хигиена и дезинфекцията, често и щателно миене на ръцете със сапун.

При активни огнища Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва ранно идентифициране и изолация на случаите, инфекциозен контрол и наблюдение на близките контакти.

Какъв е рискът от заразяване с хантавирус в Европа?

Според официалната оценка на СЗО и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията, рискът за европейското население понастоящем е много нисък. Хантавирусите не се разпространяват лесно между хора, а на борда на кораба MV Hondius се прилагат всички необходими мерки за инфекциозен контрол.

Все пак Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва на пристанищните и здравните власти да поддържат повишена бдителност и да използват лични предпазни средства при работа със съмнителни случаи.

Хантавирусът е рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция от животни, която най-често се предава чрез контакт с гризачи и техните екскрети. Огнището на кораба MV Hondius напомня, че дори в епохата на съвременната медицина зоонозните вируси остават сериозна заплаха. 

Ключови изводи:

  • хантавирусите причиняват HCPS (в Америка) и HFRS (в Европа и Азия);
  • единствено вирусът Андес може да се предава между хора;
  • няма специфично лечение, само поддържащо лечение;
  • превенцията чрез контрол на гризачи и лична хигиена е най-добрата защита;
  • рискът за европейците в момента е много нисък, но бдителността остава ключова.

При поява на висока температура, силни мускулни болки и затруднено дишане след контакт с гризачи, незабавно потърсете лекарска помощ и информирайте лекаря за възможната експозиция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC). Подозирано огнище на хантавирус на круизен кораб – рискът за европейците е много нисък.
  2. Harvard Health Publishing. Хантавирусът обяснен: Какво да знаем след огнището на круизния кораб.
  3. Световна здравна организация (СЗО). Информационен лист за хантавирусите. 
  4. BBC News. Рядък щам на хантавируса, открит при огнището на холандски круизен кораб.
  5. Clinical Microbiology Reviews (ASM Journals). Хантавируси: глобален поглед върху епидемиологията и патогенезата.
  6. BMC Public Health (Springer). Епидемиологични тенденции на хантавирусните инфекции. 
  7. PLOS Neglected Tropical Diseases. Хантавирусен белодробен синдром – клинични аспекти и превенция. 