Загадъчно огнище на хантавирус обезпокои международната медицинска общност. Круизният кораб MV Hondius, плаващ под холандски флаг, в момента е акостирал, след като трима пътници загиват, а няколко други се разболяват тежко.
Лабораторно е потвърдено, че поне един от тях е заразен с хантавирус, рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция, предавана главно от гризачи. Научете какво представлява хантавирусът, какви са неговите симптоми, как се предава, какви са рисковете за Европа и как можете да се предпазите.
Какво се случва на борда на MV Hondius?
Корабът е отплава от Аржентина преди около месец и в момента на борда му са 149 души. Според официалното изявление на Световната здравна организация (СЗО), трима пътници умират, а още няколко души с тежки симптоми са евакуирани за медицински грижи в Холандия и Южна Африка.
Здравното министерство на Южна Африка съобщава, че при двама пациенти, евакуирани от кораба, е идентифициран щам Андес на хантавируса (Andes virus), единственият известен щам, който може да се предава от човек на човек при близък и продължителен контакт.
„На този етап общественият здравен риск остава нисък“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус.
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) внимателно следи ситуацията и поддържа постоянна връзка с националните здравни органи. Понастоящем все още се изясняват видът на вируса, произходът на заразата и точният начин на разпространение.
Какво представлява хантавирусът?
Хантавирусите са група зоонозни вируси, които естествено заразяват гризачи и понякога се предават на хора. Те принадлежат към семейство Hantaviridae, разред Bunyavirales. Всеки хантавирус е свързан с определен вид гризач, в който вирусът причинява хронична инфекция, без видими признаци на заболяване при животното.
Според Световната здравна организация, вирусните инфекции от животни като хантавируса могат да причинят сериозни заболявания при хората, включително:
- Хантавирусен белодробен синдром (HCPS) – среща се основно в Северна, Централна и Южна Америка, със смъртност между 20% и 50%.
- Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS) – разпространена в Европа и Азия, със смъртност между <1% и 15%.
Кога е открит хантавируса?
Класът на хантавирусите е идентифициран за първи път в района на река Хантан в Корея. В САЩ вирусът е разпознат през 1993 г., след загадъчна епидемия в района Four Corners (на границата на Аризона, Ню Мексико, Колорадо и Юта). Тогава здравните експерти от CDC откриват, че еленовата мишка (Peromyscus maniculatus) е основният разпространител. Около 30% от тестваните мишки са заразени, а сухото време последвано от обилни валежи увеличава драстично популацията на гризачите.
Как се предава хантавирусът?
Разбирането на начините на предаване от гризачи е ключово за превенцията.
Заразяване от гризачи
Хората се заразяват най-често чрез:
- вдишване на прах или микрочастици от урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи;
- контакт с повърхности, замърсени от гризачи;
- ухапване от заразен гризач (по-рядко);
- дейности като почистване на затворени и слабо проветриви помещения, селскостопанска или горска работа, спане в обитавани от гризачи постройки.
Заразяване от човек на човек е уникално при вируса Андес
Огромното мнозинство от хантавирусите не се предават от човек на човек. Изключение прави именно вирусът Андес (Andes virus), регистриран предимно в Аржентина и Чили. Заразяване от човек на човек при него е документирано при близък и продължителен контакт, особено сред членове на едно домакинство или интимни партньори, и най-често в ранната фаза на заболяването.
Именно това прави огнището на круизен кораб MV Hondius особено интересно от епидемиологична гледна точка, в момента се изследва дали разпространението е станало чрез околната среда или между хора.
Симптоми на хантавирус и инкубационен период на хантавирус
Инкубационният период обикновено е между една и осем седмици след експозиция, но най-често е 2–3 седмици.
Ранните симптоми на хантавирус включват:
- умора, висока температура и силни мускулни болки (особено в бедрата, ханша и гърба);
- главоболие, замайване и втрисане;
- стомашно-чревни оплаквания, като гадене, повръщане, диария, коремна болка;
- около половината от заразените изпитват и общи симптоми като при грип.
Хантавирусен белодробен синдром (HCPS)
След 4 до 10 дни заболяването може да премине в тежка фаза с:
- кашлица и недостиг на въздух;
- натрупване на течност в белите дробове;
- остра дихателна недостатъчност и шок.
Това е спешно медицинско състояние, изискващо незабавна интензивна терапия.
Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS)
При европейския и азиатския вариант късните стадии включват:
- ниско кръвно налягане;
- кръвоизливи;
- бъбречна недостатъчност.
Диагностика на хантавирус
Диагностиката на хантавирус е сериозно предизвикателство, защото началните симптоми лесно се бъркат с грип, COVID-19, вирусна пневмония, лептоспироза, денга или сепсис.
Според насоките на СЗО, диагностиката включва:
- внимателна анамнеза с акцент върху контакт с гризачи, професионални рискове и пътувания;
- серологични тестове за откриване на IgM и IgG антитела;
- молекулярни методи като RT-PCR за откриване на вирусна РНК в острата фаза.
Поради риска от заразяване, всички биологични проби се обработват при максимални условия за биологична сигурност.
Има ли лечение за хантавирус?
В момента не съществува специфично антивирусно лечение или ваксина срещу хантавирусна инфекция. Основата на терапията е поддържащо лечение, което включва:
- интензивно клинично наблюдение;
- кислородотерапия при дихателен дистрес;
- управление на сърдечните и бъбречните усложнения;
- ранен достъп до интензивно отделение.
Антивирусното лекарство рибавирин понякога се препоръчва при HFRS, но не се е оказало ефективно срещу белодробните и сърдечните прояви. Експертите от Harvard Medical School подчертават, че ранното разпознаване и навременната грижа значително подобряват прогнозата.
Как да се предпазим от хантавирус?
Превенцията на гризачи е основният и най-ефективен начин за предотвратяване на инфекция.
Контрол на гризачи в дома
- запушвайте всички отвори и пукнатини в стените, гаражи и мазета;
- съхранявайте храната в плътно затворени контейнери;
- поставяйте капани в и около дома;
- редовно почиствайте помещения, в които има признаци на гризачи.
Лична хигиена и дезинфекция
- никога не метете на сухо заразени с урина или изпражнения зони, това вдига аерозоли;
- навлажнявайте замърсените повърхности преди почистване;
- използвайте ръкавици и маска при работа в потенциално замърсени пространства;
- засилете личната хигиена и дезинфекцията, често и щателно миене на ръцете със сапун.
При активни огнища Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва ранно идентифициране и изолация на случаите, инфекциозен контрол и наблюдение на близките контакти.
Какъв е рискът от заразяване с хантавирус в Европа?
Според официалната оценка на СЗО и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията, рискът за европейското население понастоящем е много нисък. Хантавирусите не се разпространяват лесно между хора, а на борда на кораба MV Hondius се прилагат всички необходими мерки за инфекциозен контрол.
Все пак Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва на пристанищните и здравните власти да поддържат повишена бдителност и да използват лични предпазни средства при работа със съмнителни случаи.
Хантавирусът е рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция от животни, която най-често се предава чрез контакт с гризачи и техните екскрети. Огнището на кораба MV Hondius напомня, че дори в епохата на съвременната медицина зоонозните вируси остават сериозна заплаха.
Ключови изводи:
- хантавирусите причиняват HCPS (в Америка) и HFRS (в Европа и Азия);
- единствено вирусът Андес може да се предава между хора;
- няма специфично лечение, само поддържащо лечение;
- превенцията чрез контрол на гризачи и лична хигиена е най-добрата защита;
- рискът за европейците в момента е много нисък, но бдителността остава ключова.
При поява на висока температура, силни мускулни болки и затруднено дишане след контакт с гризачи, незабавно потърсете лекарска помощ и информирайте лекаря за възможната експозиция.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
