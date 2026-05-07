Загадъчно огнище на хантавирус обезпокои международната медицинска общност. Круизният кораб MV Hondius, плаващ под холандски флаг, в момента е акостирал, след като трима пътници загиват, а няколко други се разболяват тежко.

Лабораторно е потвърдено, че поне един от тях е заразен с хантавирус, рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция, предавана главно от гризачи. Научете какво представлява хантавирусът, какви са неговите симптоми, как се предава, какви са рисковете за Европа и как можете да се предпазите.

Какво се случва на борда на MV Hondius?

Корабът е отплава от Аржентина преди около месец и в момента на борда му са 149 души. Според официалното изявление на Световната здравна организация (СЗО), трима пътници умират, а още няколко души с тежки симптоми са евакуирани за медицински грижи в Холандия и Южна Африка.

Снимка: Google Imagen

Здравното министерство на Южна Африка съобщава, че при двама пациенти, евакуирани от кораба, е идентифициран щам Андес на хантавируса (Andes virus), единственият известен щам, който може да се предава от човек на човек при близък и продължителен контакт.

„На този етап общественият здравен риск остава нисък“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) внимателно следи ситуацията и поддържа постоянна връзка с националните здравни органи. Понастоящем все още се изясняват видът на вируса, произходът на заразата и точният начин на разпространение.

Какво представлява хантавирусът?

Хантавирусите са група зоонозни вируси, които естествено заразяват гризачи и понякога се предават на хора. Те принадлежат към семейство Hantaviridae, разред Bunyavirales. Всеки хантавирус е свързан с определен вид гризач, в който вирусът причинява хронична инфекция, без видими признаци на заболяване при животното.

Според Световната здравна организация, вирусните инфекции от животни като хантавируса могат да причинят сериозни заболявания при хората, включително:

Хантавирусен белодробен синдром (HCPS) – среща се основно в Северна, Централна и Южна Америка, със смъртност между 20% и 50% .

Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS) – разпространена в Европа и Азия, със смъртност между <1% и 15% .

Снимка: Google Imagen

Кога е открит хантавируса?

Класът на хантавирусите е идентифициран за първи път в района на река Хантан в Корея. В САЩ вирусът е разпознат през 1993 г., след загадъчна епидемия в района Four Corners (на границата на Аризона, Ню Мексико, Колорадо и Юта). Тогава здравните експерти от CDC откриват, че еленовата мишка (Peromyscus maniculatus) е основният разпространител. Около 30% от тестваните мишки са заразени, а сухото време последвано от обилни валежи увеличава драстично популацията на гризачите.

Как се предава хантавирусът?

Разбирането на начините на предаване от гризачи е ключово за превенцията.

Заразяване от гризачи

Хората се заразяват най-често чрез:

вдишване на прах или микрочастици от урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи;

контакт с повърхности, замърсени от гризачи;

ухапване от заразен гризач (по-рядко);

дейности като почистване на затворени и слабо проветриви помещения, селскостопанска или горска работа, спане в обитавани от гризачи постройки.

Заразяване от човек на човек е уникално при вируса Андес

Огромното мнозинство от хантавирусите не се предават от човек на човек. Изключение прави именно вирусът Андес (Andes virus), регистриран предимно в Аржентина и Чили. Заразяване от човек на човек при него е документирано при близък и продължителен контакт, особено сред членове на едно домакинство или интимни партньори, и най-често в ранната фаза на заболяването.

Снимка: Canva

Именно това прави огнището на круизен кораб MV Hondius особено интересно от епидемиологична гледна точка, в момента се изследва дали разпространението е станало чрез околната среда или между хора.

Симптоми на хантавирус и инкубационен период на хантавирус

Инкубационният период обикновено е между една и осем седмици след експозиция, но най-често е 2–3 седмици.

Ранните симптоми на хантавирус включват:

умора, висока температура и силни мускулни болки (особено в бедрата, ханша и гърба);

главоболие, замайване и втрисане;

стомашно-чревни оплаквания, като гадене, повръщане, диария, коремна болка;

около половината от заразените изпитват и общи симптоми като при грип.

Хантавирусен белодробен синдром (HCPS)

След 4 до 10 дни заболяването може да премине в тежка фаза с:

кашлица и недостиг на въздух ;

натрупване на течност в белите дробове;

остра дихателна недостатъчност и шок.

Това е спешно медицинско състояние, изискващо незабавна интензивна терапия.

Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS)

При европейския и азиатския вариант късните стадии включват:

ниско кръвно налягане;

кръвоизливи;

бъбречна недостатъчност .

Снимка: OpenAI

Диагностика на хантавирус

Диагностиката на хантавирус е сериозно предизвикателство, защото началните симптоми лесно се бъркат с грип, COVID-19, вирусна пневмония, лептоспироза, денга или сепсис.

Според насоките на СЗО, диагностиката включва:

внимателна анамнеза с акцент върху контакт с гризачи, професионални рискове и пътувания;

серологични тестове за откриване на IgM и IgG антитела;

молекулярни методи като RT-PCR за откриване на вирусна РНК в острата фаза.

Поради риска от заразяване, всички биологични проби се обработват при максимални условия за биологична сигурност.

Има ли лечение за хантавирус?

В момента не съществува специфично антивирусно лечение или ваксина срещу хантавирусна инфекция. Основата на терапията е поддържащо лечение, което включва:

интензивно клинично наблюдение;

кислородотерапия при дихателен дистрес;

управление на сърдечните и бъбречните усложнения;

ранен достъп до интензивно отделение.

Антивирусното лекарство рибавирин понякога се препоръчва при HFRS, но не се е оказало ефективно срещу белодробните и сърдечните прояви. Експертите от Harvard Medical School подчертават, че ранното разпознаване и навременната грижа значително подобряват прогнозата.

Как да се предпазим от хантавирус?

Превенцията на гризачи е основният и най-ефективен начин за предотвратяване на инфекция.

Контрол на гризачи в дома

запушвайте всички отвори и пукнатини в стените, гаражи и мазета;

съхранявайте храната в плътно затворени контейнери;

поставяйте капани в и около дома;

редовно почиствайте помещения, в които има признаци на гризачи.

Лична хигиена и дезинфекция

никога не метете на сухо заразени с урина или изпражнения зони, това вдига аерозоли;

навлажнявайте замърсените повърхности преди почистване;

използвайте ръкавици и маска при работа в потенциално замърсени пространства;

засилете личната хигиена и дезинфекцията, често и щателно миене на ръцете със сапун.

При активни огнища Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва ранно идентифициране и изолация на случаите, инфекциозен контрол и наблюдение на близките контакти.

Какъв е рискът от заразяване с хантавирус в Европа?

Според официалната оценка на СЗО и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията, рискът за европейското население понастоящем е много нисък. Хантавирусите не се разпространяват лесно между хора, а на борда на кораба MV Hondius се прилагат всички необходими мерки за инфекциозен контрол.

Снимка: OpenAI

Все пак Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва на пристанищните и здравните власти да поддържат повишена бдителност и да използват лични предпазни средства при работа със съмнителни случаи.

Хантавирусът е рядка, но потенциално смъртоносна вирусна инфекция от животни, която най-често се предава чрез контакт с гризачи и техните екскрети. Огнището на кораба MV Hondius напомня, че дори в епохата на съвременната медицина зоонозните вируси остават сериозна заплаха.

Ключови изводи:

хантавирусите причиняват HCPS (в Америка) и HFRS (в Европа и Азия);

единствено вирусът Андес може да се предава между хора;

няма специфично лечение, само поддържащо лечение ;

превенцията чрез контрол на гризачи и лична хигиена е най-добрата защита;

рискът за европейците в момента е много нисък , но бдителността остава ключова.

При поява на висока температура, силни мускулни болки и затруднено дишане след контакт с гризачи, незабавно потърсете лекарска помощ и информирайте лекаря за възможната експозиция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници