Област Варна стана първата в България, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки поради рязко увеличение на случаите на грип и остри респираторни заболявания. След решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, училищата в региона преустановяват присъствения учебен процес за периода от 14 до 20 януари включително.

Решението идва след скока в заболяемостта, само за изминалата седмица в града са регистрирани 763 заболели от докладващите лекарски практики. Общата заболяемост в областта достига 239,38 случая на 10 000 души население, което прехвърля епидемичния праг и налага мерките за ограничаване на разпространението на вируса.

Какви мерки се въвеждат по време на грипната ваканция?

Противоепидемичните мерки, които влизат в сила незабавно, включват:

Преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища на територията на област Варна.

Забрана за провеждане на групови и извънкласни занимания , екскурзии, спортни празници и други масови прояви, организирани от училищата.

Забрана за смесване на групи в детските заведения и провеждане на общи мероприятия.

Тези мерки са насочени към намаляване на контактите между децата, които са основни преносители на респираторни заболявания и играят ключова роля в разпространението на грипа.

Защо децата са най-уязвими към грип?

Родителите често са изненадани от факта, че грипа при децата може да протече с по-тежки усложнения в сравнение с възрастните. Според експерти от Националния център за имунизационни изследвания в Австралия и педиатри от Университета Лома Линда в САЩ, има няколко ключови причини за това:

1. По-слаба имунна система

Колкото по-малко е детето, толкова по-незряла е неговата имунна система. Децата под 5 години , особено тези под 2 години, са в най-висок риск от сериозни грипни усложнения, включително бактериални инфекции, пневмония, хоспитализация и дори летален изход.

За много малки деца грипът представлява първа среща с вируса. Тяхната имунна система е "наивна" към инфекцията и реагира по-бавно, което позволява на вируса да причини значителни увреждания, преди организмът да го овладее.

2. Недостатъчна хигиена на ръцете

"Малките деца често са събрани на малки пространства като детски градини и училища", обяснява д-р Александра Кларк, педиатър от Университета Лома Линда. "Тези тесни контакти позволяват на вируси да се разпространяват по-лесно, защото децата все още не разбират важността от правилната хигиена на ръцете."

Грипният вирус се предава главно чрез капчици, които се образуват когато болни кашлят или кихат, но може да оцелее и на повърхности, докоснати от заразени лица.

3. Хронични заболявания

Деца с определени хронични състояния, като астма, диабет, сърдечни заболявания, ракови заболявания или автоимунни разстройства, са изложени на значително по-висок риск от усложнения при грип. При тях инфекцията може да доведе до влошаване на съществуващите проблеми или животозастрашаващи състояния.

4. Деца под 6 месеца не могат да се ваксинират

Бебетата под 6-месечна възраст са в най-голям риск от сериозни грипни усложнения, тъй като тяхната имунна система е изключително крехка, а те са твърде малки за ваксина за грип. Затова е критично важно членовете на семейството и близките, които влизат в контакт с бебето, да се ваксинират, за да го защитят.

Симптоми на грип при деца, кога да потърсите лекар?

Симптомите на грип обикновено включват:

Висока температура.

Кашлица.

Главоболие.

Болно гърло.

Хрема.

Мускулни болки.

Повръщане и диария (при някои деца).

Въпреки че повечето деца преминават грипа без сериозни проблеми, усложненията при грип могат да бъдат тежки. Грипният вирус може да засегне белите дробове (пневмония), но също така да причини увреждания на мозъка, сърцето, бъбреците и мускулите.

Родители трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, ако детето им:

Диша трудно (бързо дишане или вдлъбнатини на гърдите/врата при дишане).

Повръща и отказва да пие течности.

Е необичайно сънливо.

Има болка, която не отзвучава с обикновени обезболяващи.

"Ако се притеснявате за детето си по време на грипния сезон, не се колебайте да посетите лекар", съветват експертите.

Превенция на грип и ваксинация на деца

Най-ефективната защита срещу грипа остава ваксината за грип, която се препоръчва за всички деца над 6-месечна възраст. Ваксинацията на деца не само защитава самото дете, но и намалява риска то да зарази по-уязвими членове на семейството, бебета, възрастни хора или хора с хронични заболявания.

Освен ваксинацията, препоръчва се:

Редовно миене на ръцете с вода и сапун

Избягване на близък контакт с болни хора

Покриване на устата и носа при кашляне и кихане

Почистване на често докосвани повърхности

Разпространението на грипа и респираторните заболявания е реална заплаха, особено за най-малките и децата с хронични състояния. Добрата новина е, че с правилна превенция, ваксинация и бдителност за тревожни симптоми, можем значително да намалим риска от тежки усложнения.

Ако забележите тревожни симптоми при вашето дете или просто се притеснявате за неговото здраве, не отлагайте посещението при лекар. Лечението на грип е най-ефективно, когато се започне навреме.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

