Празничният сезон е в разгара си, но тази година грипът дойде по-рано от очакваното в много европейски страни, като Великобритания и Норвегия са най-засегнати. Новият вариант на добре познатия H3N2 инфлуенца вирус, известен като щам на K, бързо се превърна в доминираща форма на грип в някои региони, което предизвика повишено внимание от страна на учените.

Ако сте се разболели по време на празниците или се притеснявате как да защитите семейството си от инфекция, това ръководство съдържа всичко необходимо, от информация за новия щам до практични съвети кога да се тествате и как да постъпите при положителен резултат.

Какво представлява новият щам на K и различава ли се от други грипни щамове?

Новият щам на K е новопоявила се подгрупа на сезонния H3N2 инфлуенца А вирус, който циркулира в човешката популация от десетилетия. Учените за първи път забелязват този нов вариант през юни, след което констатират бързото му разпространение по време на грипния сезон в южното полукълбо и в няколко страни от северното.

Според проф. Никола Луис, директор на Световния център за инфлуенца към институт „Франсис Крик" в Лондон, този щам наистина е генетично различен, но инфлуенцата постоянно еволюира и понастоящем няма сигнали, че щама K се развива по необичаен начин.

Трябва ли да се притесняваме от „супергрип“?

Въпреки че терминът „супергрип“ започна да се появява в заглавията, експертите подчертават, че няма доказателства от лабораторни или популационни изследвания, че този щам може да заобиколи съществуващия имунитет от предишни грипни инфекции или ваксини.

Ефективността на грипната ваксина варира от сезон на сезон, но обикновено е между 30% и 60%. Ранните оценки сочат, че ваксината тази година намалява риска от грип, достатъчно тежък за медицинска помощ, с около 32-39% при възрастни и с около 72-75% при деца и юноши.

Започна ли грипният сезон по-рано от обичайното?

В Европа щам K е засечен първо в Норвегия, последвана от Великобритания, където грипният сезон започна 4-5 седмици по-рано от обичайното. Проф. Луис отбелязва, че макар такъв ранен старт да не е виждан от преди пандемията от COVID-19, той не е исторически безпрецедентен.

Подобно ранно начало е наблюдавано и в Япония, където нивата на H3N2 вече достигат плато и скоро може да започнат да намаляват.

Важно: Ранният старт на сезона не означава автоматично по-тежък грипен сезон. В Обединеното кралство последните данни от наблюдението показват, че процентът на положителните тестове за грип вече започва да намалява.

Кога трябва да направя тест за грип?

Много лекари препоръчват да направите тест веднага щом усетите симптоми, особено ако сте в рискова група.

Рискови групи включват:

Хора на 65 и повече години.

Лица с хронични заболявания.

Имунокомпрометирани пациенти.

Бременни жени.

Много малки деца.

Според д-р Уилям Шафнер, експерт по инфекциозни болести в медицинския център на университета Вандербилт, за тези високорискови групи тестването е от решаващо значение, защото антивирусните лекарства могат да помогнат да се избегне хоспитализация.

Типични симптоми на грип:

Внезапна треска

Студени тръпки

Главоболие

Болки в тялото

Умора

Д-р Памела Линдор, педиатър в Джаксънвил, Флорида, посочва: "Ако извънлабораторният тест е отрицателен, но симптомите ви са тежки, помислете да получите по-точен тест от вашия лекар или спешен център."

Кога да приема антивирусни медикаменти?

Антивирусните лекарства срещу грип са рецептурни медикаменти и работят най-добре, когато се започнат рано, в идеалния случай в рамките на два дни след появата на симптомите.

Д-р Шафнер обяснява: "За грипа, колкото по-рано започнете антивирусното лекарство, толкова по-ефективно е. Има правилото на 48-те часа, за максимална ефективност трябва да започнете лечение в рамките на първите 48 часа след появата на симптомите."

Въпреки това, дори и след 48 часа, особено за хора от високорискови групи, антивирусните лекарства все още могат да имат модулиращ ефект.

Колко дълго трябва да избягвам контакт с други хора?

Щом някой започне да проявява симптоми, трябва да остане вкъщи и да избягва контакт с други хора.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, хората могат да се върнат към нормалните си дейности, когато:

Поне 24 часа нямат нямат температура без употреба на лекарства

Общите симптоми се подобряват

"Обикновено това ще бъде най-малко 4-5 дни", казва д-р Линдор. "Грипът е най-заразен от деня преди появата на симптомите и продължава около една седмица."

Може ли да нося маска и да присъствам на събирания?

Експертите категорично не препоръчват присъствие на празнични събирания, дори и с маска, ако имате симптоми.

Д-р Шафнер предупреждава: "Дори да кажете: Имам тези симптоми, но ще нося маска, да, това ще намали шанса за разпространение, но няма да го намали до нула. И освен това, много трудно се яде и пие с маска."

Какво трябва да правят членовете на домакинството?

Докато човекът с вирус на грип трябва да се изолира, има важни стъпки, които членовете на домакинството могат да предприемат:

Добре да мият ръцете си .

Дезинфекциране на общи повърхности в дома.

Обмисляне на профилактично приемане на антивирусни лекарства (особено за високорискови лица).

Д-р Линдор обяснява: "Анти вирусните медикаменти може да се предписват на хора, които са били изложени на грип, и обикновено се приема 7-10 дни за предотвратяване на инфекция. Те също може да се използват профилактично и е необходима само една доза за възрастни и деца на 5 или повече години."

Кога трябва да отида в болница, ако съм с грип?

Важно е да поддържате контакт с вашия лекар, след като се тествате положително за инфлуенца и усетите влошаващи се симптоми.

Предупредителни знаци, изискващи спешна медицинска помощ:

Затруднено дишане.

Кашлица с кръв.

Температури от 39.4°C или по-високи.

Дехидратация.

Гръдна болка.

Летаргия.

Промени в психичното състояние.

Гърчове или тежка слабост.

Объркване или промени в поведението.

Висока персистираща температура повече от 3 дни.

Не е късно за грипна ваксина

Все още има време да получите сезонната си грипна ваксина, ако все още не сте го направили.

Д-р Шафнер настоятелно препоръчва: "За всички хора, които все още са здрави, ако не сте се ваксинирали, моля, вземете ваксината. Не се бавете. Това е празничен подарък за вас и за всички около вас."

Ваксината помага за предотвратяване на тежко заболяване поради три различни типа вирус на инфлуенца.

Новият щам субклада K на H3N2 вируса наистина доминира грипния сезон в много европейски страни тази година, но експертите подчертават, че това е част от естествената еволюция на грипа. Въпреки че грипният сезон започна по-рано от обичайното, няма доказателства за по-висока тежест или заобикаляне на имунитета.

Най-добрият начин да защитите себе си и близките си през празниците е да се ваксинирате, да поддържате добра хигиена, да се тествате при първи симптоми и да се изолирате при положителен резултат. Ако сте в рискова група, своевременното приемане на антивирусни лекарства може да направи съществена разлика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

