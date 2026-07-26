Ракът на панкреаса остава едно от най-тежките предизвикателства в съвременната онкология, тумор, който умело се крие от собствената ни имунна система. Но екип от Университета на Чикаго предлага неочаквано решение:, генномодифицирани пробиотици, способни да проникнат директно в тумора и да „събудят" имунния отговор отвътре.

Резултатите, публикувани в списание Science Advances, показват, че тази стратегия не само забавя растежа на тумора, но и работи още по-добре в комбинация с познатите методи на лечение.

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Защо ракът на панкреаса е толкова труден за лечение

Имунотерапията промени лечението на много видове рак, но при карцинома на панкреаса резултатите остават скромни. Причината е т.нар. студена туморна микросреда, състояние, при което туморът активно потиска имунните клетки и не им позволява да го атакуват. Именно тази бариера си поставят за цел да преодолеят изследователите.

„Голяма неудовлетворена медицинска нужда е ракът на панкреаса, затова той се превърна в нашата планина за изкачване", обяснява д-р Ралф Вайкселбаум, ръководител на катедрата по лъчева и клетъчна онкология в Университета на Чикаго.

Какво представлява BifidoSumIL-2

В основата на новата терапия стои Bifidobacterium longum, пробиотична бактерия, позната от киселото мляко и естествено присъстваща в чревната флора. Учените я генетично модифицират да отделя SumIL-2, усъвършенствана версия на интерлевкин-2 (IL-2), мощна имунна молекула, която активира Т-клетките.

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Класическата IL-2 терапия често предизвиква сериозни странични ефекти и може погрешка да активира и клетките, които потискат имунния отговор. SumIL-2 е проектиран да избягва този проблем, като избирателно стимулира именно CD8+ Т-клетките, „войниците", отговорни за унищожаването на туморни клетки.

Защо точно Bifidobacterium?

Расте единствено при липса на кислород (анаеробни бактерии), а солидните тумори, включително тези на панкреаса, са бедни на кислород.

След инжектиране бактерията се елиминира от здравите, богати на кислород тъкани, но се задържа и се размножава именно в тумора.

Има доказан профил на безопасност и статут на широко използван пробиотик.

„Bifidobacterium не е най-лесният организъм за работа, анаеробен е, расте бавно, а генетичните инструменти за модифицирането му са доста ограничени в сравнение с модерни бактерии като E. coli", споделя д-р Марк Мими, доцент по микробиология в Университета на Чикаго. По думите му усилието е силно интердисциплинарно, обединило специалисти по микробиология, онкология и имунология.

Резултатите са с по-силен ефект в комбинация

При експерименти върху животински модели BifidoSumIL-2 се натрупва избирателно в тумора, активира имунния отговор и забавя растежа на карцинома. Ефектът обаче става още по-впечатляващ, когато терапията се комбинира с утвърдени методи на лечение:

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химиотерапия

лъчетерапия

анти-PD-L1 имунотерапия

„Този комбинационен потенциал е едно от най-важните открития в проучването, BifidoSumIL-2 работи не само самостоятелно, а и заедно с лъчетерапия, химиотерапия и имунотерапия", подчертава д-р Вайкселбаум.

Какво следва в лечението на рака на панкреаса

Резултатите засега са получени единствено при животни, терапията все още не е тествана при хора. Предстои учените да проверят дългосрочната безопасност, евентуални нежелани ефекти извън тумора, трайността на имунния отговор, както и възможността бактерията да се прилага перорално, а не чрез инжекция. Изследователите се интересуват и от комбинирането на подхода с по-нови терапии при рак на панкреаса, включително KRAS инхибитори.

Проучването е част от разрастващата се стратегия „bugs as drugs" (бактерии като лекарства), използването на модифицирани пробиотични бактерии за доставяне на имунни терапии директно в трудни за лечение тумори, при минимални странични ефекти за останалата част от тялото.

BifidoSumIL-2 е пример как таргетирана терапия при тумори, базирана на генномодифицирани пробиотици, може да отвори нов път при едно от най-упоритите онкологични заболявания. Макар до клинично приложение при хора да остава дълъг път, комбинацията от прецизност, безопасност и синергия с конвенционалното лечение прави подхода една от най-обещаващите нови посоки в онкологията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници