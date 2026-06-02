Възстановяването на чревната флора след антибиотик е значително по-бавен процес, отколкото лекарите са смятали досега и за някои хора следите от лечението могат да се открият 8 години по-късно.

Това показва мащабно ново проучване, публикувано в престижното научно издание Nature Medicine. Ако сте приемали антибиотик и се питате дали червата ви са се възстановили напълно, отговорът може да ви изненада.

Какво установи изследването?

Учени от Университета в Упсала, Швеция, анализират данни от 14 979 възрастни, съпоставяйки фекален метагеном с регистрите за предписани лекарства. Резултатите показват, че приемът на антибиотици преди 4 до 8 години е свързан с измеримо нарушение в чревния микробиом днес.

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„Виждаме, че употребата на антибиотик дори отпреди 4-8 години е свързана с промени в чревния микробиом на човека днес", казва водещият автор д-р Габриел Балданзи. „Дори един единствен курс на лечение с определени видове антибиотици оставя следи."

Кои антибиотици са най-опасни за чревния микробиом?

Не всички антибиотици увреждат микробиома по един и същи начин. Проучването идентифицира три групи с най-силно и продължително въздействие:

Клиндамицин , свързан с 47 по-малко открити вида бактерии при всеки курс, приеман до 1 година преди изследването. Освен това клиндамицин стомашни проблеми и риск от инфекция с Clostridioides difficile са добре документирани странични ефекти.

Флуорохинолони , флуорохинолони странични ефекти включват намаляване на видовото богатство с около 20 вида при курс. Тези антибиотици са свързани и с по-висок риск от диабет тип 2.

Флуклоксацилин , макар да се счита за тесноспектърен антибиотик, показа изненадваща връзка с трайно намалено разнообразие на микробиома — около 21 по-малко вида при курс.

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За сравнение, разширеноспектърните пеницилини, амоксицилин и амоксицилин-клавуланова киселина не показват значими дългосрочни ефекти върху чревния микробиом.

Симптоми и дългосрочни рискове

Увреждането на чревния микробиом, известно като дисбактериоза, не е само въпрос на временен дискомфорт. Дисбактериоза има симптоми като диария, гадене, подуване и чревна нестабилност обикновено се появяват по време или непосредствено след курса. Но изследването в Nature Medicine показва, че хроничното засягане на микробиома може да има далеч по-широки последици.

Предходни проучвания са свързали промените в чревния микробиом с:

По-висок ИТМ и нива на триглицериди

Повишен риск от диабет тип 2

Възпалителни чревни заболявания (IBD)

Сърдечно-метаболитни нарушения

Важно е да се отбележи, че учените все още не са доказали причинно-следствена връзка, изследванията в тази посока продължават.

Колко бързо протича възстановяването на чревната флора след антибиотик?

Добрата новина е, че микробиомът показва най-бърза регенерация в първите 2 години след лечението, но процесът на възстановяване значително се забавя след това, а при някои видове бактерии загубата може да е необратима.

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„Изненадващо е да видим, че нещо толкова просто като видовото богатство, броят на различните микробни видове в чревния микробиом, не се възстановява", казва д-р Балданзи. „Това означава, че определени бактерии може да бъдат загубени завинаги след лечение с определени антибиотици."

Пробиотици след антибиотик, дали са достатъчни?

Въпросът дали пробиотиците след прием на антибиотик могат да компенсират загубата на бактериално разнообразие остава отворен. Настоящото проучване не разглежда директно ефекта на пробиотиците, но резултатите подсказват, че при определени антибиотици загубата на видове може да е структурна, тоест просто „добавяне" на бактерии може да не е достатъчно.

Антибиотичната резистентност, още един аргумент за предпазливост

Д-р Балданзи е категоричен: „Основната причина за ограничена употреба на антибиотици е рискът от развитие на антибиотична резистентност. Нашето изследване добавя още един аргумент, че промените в чревния микробиом могат да персистират с години."

Д-р Адам Фей от NYU Langone Health, коментирайки изследването, посочва: „Антибиотиците революционизираха медицината и са животоспасяващи. Но при случаи на вирусна инфекция или когато клиничните данни позволяват изчаквателен подход, избягването на антибиотици може да намали дългосрочните рискове, свързани с нарушения на микробиома."

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Основни изводи

Приемът на антибиотик е сериозно медицинско решение с дългосрочни последици за чревното здраве. Изследването в Nature Medicine върху почти 15 000 души показва, че:

Следи от антибиотично лечение се откриват в микробиома до 8 години по-късно

Клиндамицин, флуорохинолони и флуклоксацилин причиняват най-трайни промени

Дори един курс може да доведе до дългосрочна загуба на видово разнообразие

Възстановяването е най-активно в първите 2 години , след което се забавя значително

Клиничните последици за хронични заболявания тепърва се изследват

Ако имате въпроси относно лечение с антибиотик или здравето на вашите черва, консултирайте се с вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници