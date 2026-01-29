Министерството на здравеопазването публикува първата Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност, която ще бъде в сила през периода 2026–2029 г. Документът поставя началото на координирани национални усилия срещу една от най-сериозните заплахи за съвременното здравеопазване – способността на бактериите да развиват устойчивост към антибиотиците.
Какво е антимикробна резистентност?
Антимикробната резистентност (АМР) представлява явлението, при което микроорганизми като бактерии, вируси и гъбички стават устойчиви на лекарствата, предназначени да ги унищожават. Според Световната здравна организация (СЗО), това е една от 10-те най-сериозни заплахи за общественото здраве в световен мащаб.
Проблемът е особено тревожен, защото в близките 10-15 години не се очаква въвеждане на нови ефективни антибиотици. Експертите предупреждават, че ако развитието и разпространението на АМР не бъде ограничено своевременно, активността на антибиотиците ще бъде загубена за бъдещите поколения.
Защо антимикробната резистентност е толкова опасна?
Антиинфекциозните лекарства са революционизирали медицината. Днес е невъзможно да си представим извършването на:
- Хирургични интервенции;
- Трансплантации на органи;
- Лечение на хематологични заболявания;
- Терапия на онкологични пациенти.
Всички тези процедури разчитат на ефективни антибиотици за предотвратяване и лечение на инфекции. Документирани данни показват са високи нива на смъртност, заболяемост и значителни финансови разходи поради инфекции с полирезистентни микроорганизми.
Какво включва Националната програма 2026-2029?
Програмата е приета с решение на Министерския съвет на 21 януари 2026 г. и се основава на принципа „Единно здраве" (One Health), който отчита взаимовръзката между здравето на хората, животните и околната среда.
Документът е разработен в съответствие с:
- Глобалния план за действие срещу АМР на СЗО.
- Европейския план за действие срещу антимикробната резистентност.
Петте основни цели на програмата
- Повишаване на обществената и професионална осведоменост
Целта е да се повиши знанието за рисковете от развитие на АМР чрез ефективна комуникация, образование и обучение както на медицински специалисти, така и на широката общественост.
- Укрепване на базата от данни и знания
Програмата предвижда повишаване на базата от данни, знания и доказателства за антимикробната резистентност в страната чрез систематично наблюдение и изследване.
- Засилване на превенцията и контрола на инфекциите
Акцент е поставен върху намаляване на случаите на инфекции чрез превантивни действия, добри хигиенни практики и ефективни противоепидемични мерки.
- Оптимизиране на употребата на антибиотици
Една от водещите цели е рационалното използване на антибиотици при хора и животни, като се намали излишната и нерационална употреба на тези лекарства.
- Ефективно управление и координация
Осигуряване на адекватно управление, координация, мониторинг и оценка на изпълнението на програмата.
Кои са основните причини за антимикробната резистентност?
Според експертните анализи, включени в документа, причините за появата и разпространението на микробната устойчивост са многобройни:
- Излишна и нерационална употреба на антибиотици – водещ фактор;
- Организация на здравеопазването и достъп до лекарства;
- Социално-икономически условия;
- Ниска култура на населението относно употребата на антибиотици;
- Недостатъчна осведоменост по проблема.
Подходът „Единно здраве" за интегрирано решение
Националната програма адресира проблема, като изисква координирани действия в няколко области:
- Хуманна медицина;
- Ветеринарна медицина;
- Хигиена на храненето;
- Опазване на околната среда и водите.
Този интегриран подход отчита факта, че антимикробната резистентност не поставя граници между човешкото здраве, здравето на животните и екологичната среда.
Какво означава това за българските граждани?
Изпълнението на Националната програма ще допринесе за:
✓ Ограничаване на антимикробната резистентност;
✓ Оптимално прилагане на антибиотиците при хора и животни;
✓ Трайно подобряване на здравните показатели;
✓ Намаляване на смъртността от инфекциозни заболявания;
✓ Икономия на здравни разходи.
България не е сама в тази битка
14 държави от Европейския съюз вече имат изработени планове или програми за действие срещу АМР. България прави важна крачка в тази посока с приемането на първата си национална програма през 2026 година.
Какво може да направи всеки един от нас?
Всеки гражданин може да допринесе за ограничаване на антимикробната резистентност чрез:
- Използване на антибиотици само по лекарско предписание;
- Завършване на пълния курс на лечение, дори при подобрение на симптомите;
- Избягване на самолечение с антибиотици;
- Спазване на добра лична хигиена;
- Редовна ваксинация за предотвратяване на инфекции.
Първата Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност в България (2026–2029) е ключов стратегически документ, който поставя основите на координирана борба с една от най-сериозните заплахи за общественото здраве. Успешното ѝ изпълнение зависи не само от институциите и здравните специалисти, но и от информираността и отговорното поведение на всеки гражданин.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
