На фона на нарастващата резистентност към антибиотиците, учените обръщат все по-голямо внимание към природните вещества с антимикробен потенциал.

Шест натурални антибиотика вече са подкрепени от научни данни.

Научете кои са те, за какво са подходящи и кога е задължително да се потърси лекар. Но не забравяйте, че те не заместват предписаните лекарства.

Какво представляват природните антибиотици?

Предписваните антибиотици, като пеницилина, спасяват животи от 40-те години на миналия век. Въпреки това редица хора изпитват нежелани реакции – гадене, диария или алергия и търсят алтернативи.

Природните антибиотици са растителни или животински съединения, за които изследванията доказват, че разполагат с антибактериален ефект. Те не са регулирани медикаменти и не могат да се приемат вместо предписано лечение, но могат да допълват балансирания начин на живот.

Чесън

Култури по целия свят отдавна признават чесъна с неговите превантивни и лечебни свойства. Чесънът притежава много активни антимикробни компоненти. Те включват съединения като алицин, ахоен и алил сулфиди, които проявяват редица антибактериални свойства.

Преглед от 2021 г. отбелязва, че тези съединения могат да бъдат ефективни срещу мултирезистентни бактерии и могат да осигурят рамка за разработването на бъдещи антибиотици.

Мед

От древни времена хората са използвали мед поради неговата заздравяваща рани активност и антимикробни свойства. Медът съдържа антибактериални съединения и би могъл да помогне за осигуряването на алтернативен антибактериален агент с обещаващ терапевтичен потенциал. Преглед от 2021 г. отбелязва, че антимикробните компоненти на меда включват водороден пероксид и метилглиоксал.

Джинджифил

Научната общност също така признава джинджифила като естествен антибиотик. В допълнение към антимикробната му активност, преглед от 2019 г. също така подчертава, че джинджифилът притежава антиоксидантни, противовъзпалителни и антикоагулантни свойства.

Проучване от 2022 г. показва, че джинджифилът може ефективно да потисне различни бактерии, включително Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, видове Staphylococcus и видове Lactobacillus.

Ехинацея

Индианските и други традиционни лечители са използвали ехинацея от стотици години за лечение на инфекции и рани. Статия от 2022 г. отбелязва, че ехинацеята има антибактериален ефект върху дихателните бактерии. Проучванията също така показват, че ехинацеята може да притежава антивирусни свойства и може да помогне за лечение на инфекции на дихателните пътища както при деца, така и при възрастни.

По този начин това може да помогне за предотвратяване на ненужната употреба на антибиотици, която може да доведе до лекарствена резистентност.

Карамфил

Карамфилът е изсушена цветна пъпчица, която идва от карамфиловото дърво и може да се използва като подправка в храната или напитките.

Проучване от 2023 г. отбелязва, че етеричното масло от карамфил може да притежава силен инхибиращ ефект срещу Staphylococcus aureus. Екстрактът от карамфил може да има потенциал като нов антибактериален агент.

Риган

Някои смятат, че риганът укрепва имунната система и действа като антиоксидант. Той може също така да притежава антибиотични свойства, особено когато се приготвя като масло. Антимикробният ефект на маслото от риган може да се дължи на съединение, известно като карвакрол. Маслото от риган може да бъде потенциален антибактериален агент, който е ефективен срещу Streptococcus Mutans.

Рискове и предпазни мерки

"Натурално" не означава автоматично "безопасно". Ето ключовите рискове, които трябва да имате предвид:

Концентрациите варират : съдържанието на активни вещества в добавките се различава значително между марките. Четете етикетите внимателно.

Чесънът носи риск от кръвоизлив : концентрираният чесън може да увеличи риска от кървене при хора, приемащи антикоагуланти или предстоящи операции.

Взаимодействие с лекарства : информирайте лекуващия си лекар за всички природни добавки, преди да ги вземете.

Без самолечение при сериозни инфекции: природните вещества не заместват антибиотика при доказана бактериална инфекция.

Кога задължително да потърсите лекар

При висока температура, влошаване на симптомите, хронично заболяване или алергия към антибиотици се консултирайте незабавно с медицински специалист.

Кога се предписват антибиотици?

Поради нарастващата лекарствена резистентност, повечето лекари предписват антибиотици само когато са действително необходими. Показания включват:

Лечение на доказана бактериална инфекция

Предотвратяване на разпространение на заразни болести

Профилактика при хора с висок риск от усложнения

Ускоряване на възстановяването при сериозно заболяване

При предписан курс е важно да се изпие пълната доза, дори симптомите да отшумят по-рано, това намалява риска от резистентност.

Лекарствата от природата: чесън, мед, джинджифил, ехинацея, карамфил и риган, притежават реален антимикробен потенциал, потвърден от нарастващ брой научни изследвания. Те обаче не заместват предписаните антибиотици при сериозни инфекции.

Включването им в балансираното хранене може да е полезно, но при всякакви съмнения е препоръчително да се потърси медицинска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

