Необяснима умора, болки в ставите, а кръвните изследвания показват високо желязо? Това могат да са симптоми на едно от най-разпространените, но често пренебрегвани генетични заболявания, хемохроматозата.

Според данни на Националните институти по здравеопазване на САЩ (NIH), това състояние засяга приблизително 1 на 300 до 500 души със западноевропейски произход, а в някои региони на Ирландия достига шокиращите 1 на 54 души. Научете какво представлява натрупването на желязо в организма, какви са ранните симптоми и защо ранната диагноза може буквално да спаси живота ви.

Какво представлява хемохроматозата?

Хемохроматозата е наследствено заболяване, при което организмът абсорбира твърде много желязо от храната. Излишното желязо се отлага в органи като черния дроб, сърцето и панкреаса, причинявайки сериозни увреждания с течение на времето.

В над 90-95% от случаите на тип 1 хемохроматоза причината е генна мутация C282Y в HFE гена, разположен на 6-та хромозома. Около 1 на 10-15 души от северноевропейски произход носят едно копие на този ген, статистика, която прави състоянието особено актуално и за жителите на Балканите с подобен генетичен фон.

Защо мъжете боледуват по-често?

Мъжете са 2-3 пъти по-склонни да развият симптоматична форма на заболяването в сравнение с жените. Причината е проста, менструацията при жените естествено намалява нивата на желязо. Ето защо:

При мъжете симптомите обикновено се появяват около 50-годишна възраст

При жените, след менопаузата, около 60-годишна възраст

Признаци на желязно претоварване, които не бива да пренебрегвате

Експертите от Mayo Clinic предупреждават, че ранните симптоми често се бъркат с други състояния. Най-честите оплаквания включват:

Хронична умора (срещана при 27% от пациентите)

Ставни болки и умора , особено в ръцете

Потъмняване на кожата (бронзов цвят – оттук идва терминът "бронзов диабет" )

Болки в корема

Намалено либидо и еректилна дисфункция при мъжете

Сърцебиене и задух

Важно е да направим разграничение между желязодефицитна анемия срещу хемохроматоза, докато първото означава недостиг, второто е сериозно претоварване с желязо, което изисква напълно различен подход.

Как се диагностицира хемохроматозата?

Диагнозата се поставя чрез комбинация от изследвания:

Кръвни тестове

Трансферинова сатурация – стойност над 45% се счита за тревожна Серумен феритин – над 200-300 µg/L при мъжете и над 150-200 µg/L при жените

Допълнителни изследвания

Генетичен тест за HFE ген – потвърждава наследствената природа на заболяването

ЯМР на черен дроб – неинвазивно измерва натрупаното желязо

Чернодробна биопсия – при съмнения за тежки увреждания

Опасни усложнения при нелекувана хемохроматоза

Според проучване, публикувано в Frontiers in Medicine, нелекуваната хемохроматоза води до 40,5% риск от диагностициране на сериозни усложнения при хомозиготни индивиди до 80-годишна възраст:

Увреждане на черния дроб и цироза , както и рак на черния дроб

Захарен диабет (бронзов диабет)

Артрит от отлагане на желязо в ставите

Претоварване на сърцето с желязо и сърдечна недостатъчност

Хормонални нарушения

Лечение: Старият метод, който работи

Основното лечение е изненадващо просто, флеботомия (кръвопускане). Тази процедура, използвана от десетилетия, ефективно намалява желязото в организма. В началото може да се налага седмично, а по-късно – само 2-6 пъти годишно за поддържане.

Диета при хемохроматоза

Според Британския чернодробен тръст (British Liver Trust), не е необходимо пълно изключване на желязосъдържащи храни, но се препоръчва:

Ограничаване на червеното месо

Избягване на витаминни добавки с желязо

Изключване на обогатени с желязо зърнени закуски

Никога не консумирайте сурова или недопечена риба и морски дарове – рискът от опасни инфекции е значително повишен

Ограничаване на алкохола за защита на черния дроб

Скрининг на семейството – защо е важно

Тъй като хемохроматозата е автозомно-рецесивно заболяване, скринингът на семейството е задължителен. Генетично изследване се препоръчва за всички родители, братя, сестри и деца на диагностициран пациент. Това е особено важно при наследствени заболявания при северноевропейци, където разпространението е най-високо.

Хемохроматозата е едно от най-добре лечимите генетични заболявания, при условие, че се открие навреме. Ако имате необяснима умора, ставни болки или фамилна история на чернодробни заболявания, поискайте от лекаря си изследване на серумен феритин и трансферинова сатурация.

Ранната диагноза и редовната флеботомия позволяват нормален живот и нормална продължителност на живота. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си – желязото е жизненоважно, но в излишък се застрашава правилното функциониране на организма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

Porter, J. L., & Rawla, P. (2023). Наследствена хемохроматоза . StatPearls Publishing, Национална медицинска библиотека на САЩ.