Болката в черния дроб е симптом, който не бива да се подценява. Тя може да е сигнал за сериозно заболяване, което ако се открие навреме може да бъде овладяно и дори обърнато. Но ако се пренебрегне, последствията могат да бъдат необратими.

Научите къде точно се усеща болката, какви са най-честите причини за нея и кога е задължително да се обърнете към лекар.

Къде се усеща болката в черния дроб?

Черният дроб сам по себе си няма болкови рецептори. Това означава, че болката не идва директно от него, а от тъканите и органите около него, когато е засегнат от болест или увеличен обем.

Най-честите места, където се усеща болката, включват:

  • Горната дясна част на корема
  • Дясното рамо
  • Средата на гърба, близо до долните ребра

Болката може да е тъпа и неясна, но понякога е остра и силна. Именно поради неспецифичния си характер, тя лесно се бърка с мускулна болка или стомашен дискомфорт.

Основни причини за болка в черния дроб

Хепатит, възпаление на черния дроб

Хепатитът е едно от най-честите чернодробни заболявания в световен мащаб. Според Световната здравна организация (СЗО), той се причинява предимно от вируси, но може да е следствие и от злоупотреба с алкохол, токсини или определени медикаменти.

Съществуват пет основни типа на вирусния хепатит:

  • Хепатит А и Е, предавани чрез замърсена вода и храна
  • Хепатит B, чрез телесни течности (кръв, сперма)
  • Хепатит C, основно чрез кръв; може и по полов път
  • Хепатит D, само при хора, заразени с хепатит B

Хепатит B, C и D могат да станат хронични и да доведат до цироза, чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб.

Цироза на черния дроб 

Цирозата е процес на прогресивно и необратимо заместване на чернодробната тъкан със съединителна. Според данни на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), тя е водеща причина за смъртност, свързана с чернодробни заболявания.

Здравата чернодробна тъкан постепенно се замества със съединителна, която блокира кръвния поток. Черният дроб губи способността си да се регенерира и спира да изпълнява жизненоважни функции.

Алкохолно чернодробно увреждане

Хроничната злоупотреба с алкохол е една от водещите причини за чернодробни заболявания. Черният дроб разгражда алкохола, но когато консумацията надвишава капацитета му, клетките му се увреждат.

Според Американската фондация за черния дроб, злоупотребата с алкохол може да доведе до:

  • Мастен черен дроб (стеатоза)
  • Алкохолен хепатит
  • Алкохолна цироза — необратима, но може да се спре с пълно въздържание

Чернодробен абсцес

Чернодробният абсцес е джоб от гной, образуван вследствие на бактериална, паразитна или гъбична инфекция. Без лечение може да увреди съседните тъкани и да причини животозастрашаващи усложнения. Лечението включва антибиотици и дренаж на абсцеса.

Синдром на Бъд-Киари

Синдромът на Бъд-Киари е рядко заболяване, при което кръвният поток от черния дроб е блокиран поради тромбоза или стесняване на вените. Кръвта се задържа в черния дроб, причинявайки уголемяването му, портална хипертония и натрупване на течност в коремната кухина.

По-висок риск имат бременни жени и хора с нарушения на кръвосъсирването.

Холангит,  възпаление на жлъчните пътища

Холангитът е бактериално възпаление на жлъчните пътища, причинено най-често от запушване, например от жлъчни камъни или тумор. Жлъчката се задържа и бактериите се размножават, което може да доведе до тежка инфекция.

Симптоми на чернодробно заболяване

Много чернодробни заболявания не показват симптоми в ранните си стадии, което ги прави особено опасни. Ранните признаци могат да включват:

  • Умора и слабост
  • Загуба на апетит, гадене, повръщане
  • Сърбеж по кожата
  • Загуба на тегло

При напреднало заболяване се появяват:

  • Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
  • Тъмна урина
  • Отоци в краката и корема
  • Лесно кървене и синини
  • Когнитивни нарушения
  • Вътрешно кървене

Кога да потърсите спешна помощ?

Незабавно се обърнете към лекар, ако имате:

  • Силна болка в корема
  • Висока температура
  • Жълтеница
  • Тъмна урина или светли/кървави изпражнения
  • Силна чувствителност при натиск върху корема
  • Подуване на корема или краката

Бременни жени с болка в областта на черния дроб трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, болката може да е признак на HELLP синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими и ниски тромбоцити), което е животозастрашаващо усложнение.

Диагностика и изследвания за функцията на черния дроб

За установяване на причината лекарят може да назначи:

  • Кръвни изследвания за оценка на чернодробните ензими и функции
  • Образна диагностика, ехография, КТ или ЯМР
  • Биопсия на черния дроб, при необходимост от тъканен анализ

Профилактика и здраве на черния дроб

Според специалистите, редица чернодробни заболявания могат да бъдат предотвратени или забавени чрез:

  • Балансирано хранене и поддържане на здравословно тегло
  • Ограничаване или отказ от алкохол
  • Ваксинация срещу хепатит А и В
  • Скрининг за хепатит, при наличие на рискови фактори
  • Избягване на споделяне на игли и незащитен секс
  • Приемане на медикаменти само по лекарско предписание

Болката в областта на черния дроб е сигнал, който не бива да се подценява. Тя може да е признак на заболявания, вариращи от хепатит и мастен черен дроб до цироза и редки синдроми. Добрата новина е, че при ранно откриване много от тях могат да бъдат овладяни или обратими.

Ако усещате болка в горната дясна част на корема, дясното рамо или гърба, особено придружена с умора, жълтеница или промяна в цвета на урината, обърнете се към лекар. Своевременната диагностика е най-добрата защита на вашия черен дроб.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Какво трябва да знаем за болката в черния дроб. Medical News Today.

  2. Алкохол и вашият черен дроб. (2020). Американска фондация за черния дроб
  3. Akhondi H, и др. (2023). Чернодробен абсцес. National Center for Biotechnology Information (NCBI).
  4. Синдром на Бъд-Киари. (2024). Национален институт по редки болести (NIH).
  5. Хронични чернодробни заболявания и цироза. (2025). Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC).
  6. Хепатит. (2023). Американска фондация за черния дроб.
  7. Чернодробно заболяване. (2023). Национална здравна служба на Великобритания (NHS).
  8. Чернодробно заболяване. (б.д.). Национален институт по диабет и болести на храносмилателната система (NIDDK).
  9. Прогресия на чернодробното заболяване. (2023). Американска фондация за черния дроб
  10. Virgile J и др. (2023). Холангит. National Center for Biotechnology Information (NCBI).
  11. Какво е хепатит? (2019). Световна здравна организация (СЗО).