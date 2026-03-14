Болката в черния дроб е симптом, който не бива да се подценява. Тя може да е сигнал за сериозно заболяване, което ако се открие навреме може да бъде овладяно и дори обърнато. Но ако се пренебрегне, последствията могат да бъдат необратими.

Научите къде точно се усеща болката, какви са най-честите причини за нея и кога е задължително да се обърнете към лекар.

Къде се усеща болката в черния дроб?

Черният дроб сам по себе си няма болкови рецептори. Това означава, че болката не идва директно от него, а от тъканите и органите около него, когато е засегнат от болест или увеличен обем.

Най-честите места, където се усеща болката, включват:

Горната дясна част на корема

Дясното рамо

Средата на гърба , близо до долните ребра

Болката може да е тъпа и неясна, но понякога е остра и силна. Именно поради неспецифичния си характер, тя лесно се бърка с мускулна болка или стомашен дискомфорт.

Основни причини за болка в черния дроб

Хепатит, възпаление на черния дроб

Хепатитът е едно от най-честите чернодробни заболявания в световен мащаб. Според Световната здравна организация (СЗО), той се причинява предимно от вируси, но може да е следствие и от злоупотреба с алкохол, токсини или определени медикаменти.

Съществуват пет основни типа на вирусния хепатит:

Хепатит А и Е , предавани чрез замърсена вода и храна

Хепатит B , чрез телесни течности (кръв, сперма)

Хепатит C , основно чрез кръв; може и по полов път

Хепатит D , само при хора, заразени с хепатит B

Хепатит B, C и D могат да станат хронични и да доведат до цироза, чернодробна недостатъчност или рак на черния дроб.

Цироза на черния дроб

Цирозата е процес на прогресивно и необратимо заместване на чернодробната тъкан със съединителна. Според данни на Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), тя е водеща причина за смъртност, свързана с чернодробни заболявания.

Здравата чернодробна тъкан постепенно се замества със съединителна, която блокира кръвния поток. Черният дроб губи способността си да се регенерира и спира да изпълнява жизненоважни функции.

Алкохолно чернодробно увреждане

Хроничната злоупотреба с алкохол е една от водещите причини за чернодробни заболявания. Черният дроб разгражда алкохола, но когато консумацията надвишава капацитета му, клетките му се увреждат.

Според Американската фондация за черния дроб, злоупотребата с алкохол може да доведе до:

Мастен черен дроб (стеатоза)

Алкохолен хепатит

Алкохолна цироза — необратима, но може да се спре с пълно въздържание

Чернодробен абсцес

Чернодробният абсцес е джоб от гной, образуван вследствие на бактериална, паразитна или гъбична инфекция. Без лечение може да увреди съседните тъкани и да причини животозастрашаващи усложнения. Лечението включва антибиотици и дренаж на абсцеса.

Синдром на Бъд-Киари

Синдромът на Бъд-Киари е рядко заболяване, при което кръвният поток от черния дроб е блокиран поради тромбоза или стесняване на вените. Кръвта се задържа в черния дроб, причинявайки уголемяването му, портална хипертония и натрупване на течност в коремната кухина.

По-висок риск имат бременни жени и хора с нарушения на кръвосъсирването.

Холангит, възпаление на жлъчните пътища

Холангитът е бактериално възпаление на жлъчните пътища, причинено най-често от запушване, например от жлъчни камъни или тумор. Жлъчката се задържа и бактериите се размножават, което може да доведе до тежка инфекция.

Симптоми на чернодробно заболяване

Много чернодробни заболявания не показват симптоми в ранните си стадии, което ги прави особено опасни. Ранните признаци могат да включват:

Умора и слабост

Загуба на апетит, гадене, повръщане

Сърбеж по кожата

Загуба на тегло

При напреднало заболяване се появяват:

Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

Тъмна урина

Отоци в краката и корема

Лесно кървене и синини

Когнитивни нарушения

Вътрешно кървене

Кога да потърсите спешна помощ?

Незабавно се обърнете към лекар, ако имате:

Силна болка в корема

Висока температура

Жълтеница

Тъмна урина или светли/кървави изпражнения

Силна чувствителност при натиск върху корема

Подуване на корема или краката

Бременни жени с болка в областта на черния дроб трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, болката може да е признак на HELLP синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими и ниски тромбоцити), което е животозастрашаващо усложнение.

Диагностика и изследвания за функцията на черния дроб

За установяване на причината лекарят може да назначи:

Кръвни изследвания за оценка на чернодробните ензими и функции

Образна диагностика , ехография, КТ или ЯМР

Биопсия на черния дроб , при необходимост от тъканен анализ

Профилактика и здраве на черния дроб

Според специалистите, редица чернодробни заболявания могат да бъдат предотвратени или забавени чрез:

Балансирано хранене и поддържане на здравословно тегло

Ограничаване или отказ от алкохол

Ваксинация срещу хепатит А и В

Скрининг за хепатит , при наличие на рискови фактори

Избягване на споделяне на игли и незащитен секс

Приемане на медикаменти само по лекарско предписание

Болката в областта на черния дроб е сигнал, който не бива да се подценява. Тя може да е признак на заболявания, вариращи от хепатит и мастен черен дроб до цироза и редки синдроми. Добрата новина е, че при ранно откриване много от тях могат да бъдат овладяни или обратими.

Ако усещате болка в горната дясна част на корема, дясното рамо или гърба, особено придружена с умора, жълтеница или промяна в цвета на урината, обърнете се към лекар. Своевременната диагностика е най-добрата защита на вашия черен дроб.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

