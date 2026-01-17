Черният дроб притежава забележителна способност за самовъзстановяване – дори при по-напреднали увреждания.

Ново проучване от Университета на Калифорния в Сан Франциско (UCSF) показва драматично подобрение при пациенти с цироза на черния дроб, благодарение на интегриран подход, който съчетава медикаменти, промяна на начина на живот и психологическа подкрепа.

Тази новина дава надежда на хиляди хора, борещи се с това сериозно чернодробно заболяване.

Какво представлява цирозата на черния дроб?

Цирозата е напреднал стадий на хронична чернодробна болест, при който здравата чернодробна тъкан е заменена с белезна тъкан (фиброза). Този процес възниква вследствие на продължителна възпалителна реакция (хепатит) в черния дроб, която постепенно увреждат органа.

Снимка: Canva

Основни причини за цироза

Цирозата е резултат от дългогодишно увреждане на черния дроб. Най-честите причини включват:

Алкохолна чернодробна болест : Продължителна употреба на алкохол причинява възпаление и белези

Неалкохолна мастна чернодробна болест (НАМЧБ) или затлъстяване на черния дроб : Натрупване на мазнини в черния дроб, свързано с метаболитни нарушения

Хроничен вирусен хепатит B или C : Вирусни инфекции, които с времето уврежда чернодробната тъкан

Автоимунни заболявания : Като автоимунен хепатит

Генетични нарушения : Болест на Уилсън, хемохроматоза и други

Симптоми на цироза: Ранни и късни признаци

Много хора с чернодробна цироза нямат симптоми в началните стадии, което прави ранната диагностика предизвикателство.

Ранни симптоми могат да включват:

Умора и обща слабост

Загуба на апетит

Гадене

Болка в горната част на корема

Видими кръвоносни съдове на кожата (паякообразни)

Късни симптоми при напреднала цироза включват:

Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

Тъмна урина и светли изпражнения

Сърбеж на кожата

Подуване на корема (асцит)

Подуване на краката и глезените

Лесно кървене и синини

Объркване и загуба на концентрация

Може ли цирозата да се излекува или обърне?

Това е въпросът, който вълнува всеки пациент с диагноза цироза. Според експертите от Cleveland Clinic и Mayo Clinic, фиброзната тъкан при цироза е необратима – тя не може да бъде премахната напълно.

Но има добра новина: При ранна диагностика и адекватно лечение, прогресията на заболяването може да бъде забавена или спряна. Още по-обнадеждаващо е, че черният дроб има забележителна способност за възстановяване, ако токсичният фактор (алкохол, вирус, метаболитен дисбаланс) бъде премахнат навреме.

Д-р Кортни Шърман, хепатолог и асоцииран професор в UCSF, обяснява: „Видяла съм безброй пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност, които се нуждаят от трансплантация, но не отговарят на условията заради продължаваща употреба на алкохол. При спиране на алкохола, много пациенти се подобряват до степен, че вече не се нуждаят от трансплантация."

Нови подходи при лечение на цироза: Интегрирана грижа

През последните години се появяват нови клинични подходи, които драстично подобряват прогнозата за чернодробна цироза и качеството на живот на пациентите.

Програмата HALT: Модел за успех

През 2023 г. UCSF стартира HALT (Healing Alcohol-Associated Liver Disease Together) – първата мултидисциплинарна клиника, която обединява: Болест на Уилсън, хемохроматоза, психично здраве и лечение на зависимости.

Снимка: iStock

Как работи HALT:

Пациентите се консултират едновременно с хепатолог и консултант по зависимости

Лекарят адресира състоянието на черния дроб и усложненията на цироза

Консултантът помага на пациентите да идентифицират тригерите за употреба на алкохол и разработва план за превенция на рецидиви

При необходимост се предписват медикаменти за контрол на тягата и симптомите на абстиненция

Доказани резултати

Проучване, публикувано през февруари 2025 г. в Hepatology Communications от Cleveland Clinic, анализира подобна програма и установява, че:

45% от пациентите са в ремисия от алкохолна употреба при първото проследяващо посещение

Значително подобрение на тежестта на чернодробна болест

Подобрени маркери на чернодробно увреждане

Лечение на цироза: Съвременни методи

Съвременното лечение на цироза включва няколко основни компонента:

1. Лечение на основната причина

Антивирусни медикаменти : При хепатит C може да се постигне излекуване; при хепатит B – дългосрочно потискане

Отказ от алкохол : Абсолютна абстиненция при алкохолна чернодробна болест

Управление на метаболитни фактори : Контрол на кръвната захар, холестерол и наднормено тегло при НАМЧБ

Имуносупресори : При автоимунни заболявания

2. Промяна на начина на живот

Здравословна диета : Балансирано хранене с ограничение на солта

Контрол на телесното тегло : Отслабване при наднормено тегло

Редовна физическа активност : Според възможностите на пациента

Хранителни добавки : При дефицити на витамини и минерали

Снимка: Pexels

3. Управление на усложненията

Диуретици : За контрол на задържане на течности (асцит, оток)

Бета-блокери : За намаляване на налягането в портната вена

Лактулоза : За управление на чернодробна енцефалопатия

Антибиотици : За превенция и лечение на инфекции

Процедури : Парацентеза (изсмукване на течност), ендоскопия

4. Чернодробна трансплантация

При много напреднала цироза и чернодробна недостатъчност, трансплантацията може да бъде единствената опция за оцеляване.

Диета и чернодробно здраве при цироза

Диетата при цироза играе важна роля за възстановяването на черния дроб:

Ограничете солта : За намаляване на задържане на течности

Достатъчно протеини : За поддържане на мускулна маса (освен при енцефалопатия)

Избягвайте алкохол : Пълна абстиненция

Малки чести хранения : 4-6 пъти дневно

Хидратация : Достатъчно течности (освен при асцит)

Значението на ранната диагностика

Ранната диагностика е от изключително значение за успешното управление на цирозата. Редовните кръвни изследвания, особено при хора с рискови фактори, могат да разкрият чернодробни проблеми преди появата на симптоми.

Кой е в риск:

Хора над 50 години

С история на тежка алкохолна употреба

С хроничен вирусен хепатит

С метаболитен синдром, затлъстяване или диабет тип 2

С автоимунни заболявания

Въпреки че цирозата остава сериозно заболяване, новите интегрирани подходи за лечение дават основание за оптимизъм.

Комбинацията от медикаментозна терапия, промяна на начина на живот, психологическа подкрепа и ранна диагностика може драстично да подобри състоянието на черния дроб и качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

