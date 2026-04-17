В ерата на социалните мрежи и инфлуенсърите, където всяка нова добавка обещава „лесно отслабване“ и „детокс за тялото“, берберинът бързо набира популярност в света на натуралните хранителни добавки.

Наричан от някои „растителният Озепмик“, това растително съединение обещава именно онова, към което се стремят мнозина, по-добра форма по-здравословен начин на живот.

Берберинът е естествено съединение, което се извлича от различни растения, включително европейска берберис, орегонско грозде и златна нишка. В последните години интересът към него нарасна значително.

Макар че не е магическо средство и не замества лекарствата, берберинът привлича вниманието на учени и здравни специалисти заради множеството му биологични ефекти.

Зад него стоят над 100 клинични проучвания, които разкриват сериозен потенциал в борбата с хронични състояния като диабет тип 2, висок холестерол, хипертония и дори някои видове рак. Това го прави рядък пример за натурално средство, което едновременно отговаря на изискванията на съвременния начин на живот, пише здравната платформа Verry Well Health

Ето осем научно обосновани ползи, които може да предложи, но и какво трябва да знаете, преди да го използвате.

Подпомага отслабването, с някои

Много хора смятат берберина за „природния Оземпик“, но реалността е по-сложна. Берберинът не действа като семаглутид (съставката в Ozempic) и не е лекарство за отслабване. Въпреки това, проучване от 2020 г. установява, че той „умерено, но значимо“ намалява теглото, обиколката на талията и С-реактивния протеин, маркер за възпаление в организма.

Ключовото тук е, че ефектът се засилва, когато берберинът се комбинира с промени в начина на живот, като здравословно хранене и физическа активност. Сам по себе си, той не е достатъчен.

Може да помогне при диабет тип 2

Една от най-добре проучените ползи на берберина е способността му да понижава кръвната захар. Преглед на 37 проучвания от 2022 г. показва, че берберинът намалява нивата на кръвна захар на гладно и хемоглобин А1С – показател за контрол на кръвната захар в дългосрочен план. И то без да причинява хипогликемия.

Неговото действие е особено обещаващо при хора с диабет тип 2, като допълнение към стандартното лечение. Все пак, има някои предизвикателства, тялото не винаги го усвоява добре, а някои форми на берберин могат да бъдат токсични при високи дози. Препоръчва се да се консултирате с личния си лекар преди да започне приема му.

Помага за понижаване на „лошия“ холестерол

Берберинът показва обещаващи резултати в борбата с високия холестерол. Поручване отчита намаление на общия холестерол с 29%, на триглицеридите с 35% и на LDL (лошия холестерол) с 25%.

Анализ на 44 проучвания от 2017 г. не открива съществена разлика между берберина и статините (напр. аторвастатин) при подобряване на липидния профил. При това, комбинирането на двете терапии може да има синергичен ефект.

Това прави берберина потенциална алтернатива или добавка за хора, които не понасят добре статини. Разбира се, решението трябва да се вземе съвместно с медицински специалист.

Облекчава симптомите при поликистозни яйчници

Поликистозните яйчници е хормонално състояние, което засяга много аспекти на здравето, от плодовитостта до метаболизма. При жените с това състояние често се наблюдава инсулинова резистентност, което увеличава риска от диабет и сърдечносъдови заболявания.

Берберинът може да подобри инсулиновата чувствителност и да помогне за регулиране на менструалния цикъл и овулацията. Проучване от 2023 г. отчита положителни резултати по отношение на кръвна захар, инсулинова резистентност, овулация и фертилност.

Тези данни сочат, че берберинът би могъл да бъде част от индивидуализирания план за лечение на жени с поликистозните яйчници, но не бива да се използва без консултация с лекар.

Понижава кръвното налягане

Берберинът има способността да понижава систоличното кръвно налягане, особено когато се използва в комбинация с антихипертензивни лекарства или здравословен начин на живот.

Анализ от 2022 г. на 20 проучвания показва, че берберинът значително намалява горната стойност на кръвното налягане в сравнение с плацебо. Приемът му в дози между 0,9 и 1,2 грама дневно води до значими резултати.

Все пак, някои изследвания сочат, че доказателствата засега са ограничени и не съществува единен протокол за приложение при хипертония.

Подобрява здравето на червата

Здравата чревна микрофлора е ключова за имунната функция, храносмилането и дори метално здраве. Берберинът влияе положително върху баланса на чревните бактерии, особено в случаи на дисбиоза (нарушен микробиален баланс).

Изследванията показват, че берберинът може да възстанови чревният микробиом, като намали възпалението и подобри метаболизма. Интересното е, че взаимодействието е двупосочно, микрофлората влияе върху това как берберинът се абсорбира, а берберинът променя микрофлората.

Тези механизми тепърва се изследват, но настоящите данни подкрепят идеята, че берберинът може да бъде полезен при различни стомашно-чревни и метаболитни проблеми.

Може да подпомогне чернодробното здраве

Черният дроб играе централна роля в метаболизма на мазнини и глюкоза. При заболявания като метаболитно асоциирана стеатозна болест на черния дроб, често свързана с наднормено тегло и диабет, функцията на черния дроб е нарушена.

Анализ от 2024 г. сочи, че берберинът подобрява чернодробните ензими, намалява нивата на холестерол и повишава инсулиновата чувствителност. Това го прави обещаващо допълнение към лечението на метаболитно асоциирана стеатозна болест, което става все по-често срещано.

Има потенциални противоракови свойства

Проучванията върху берберина в контекста на рака все още са предимно на експериментално ниво, но резултатите са окуражаващи. Берберинът може да:

Блокира растежа на ракови клетки.

Помага за унищожаването на раковите клетки

Потиска възпалението.

Пречи на образуването на нови кръвоносни съдове около туморите.

Тези механизми го правят интересен за изследване при различни видове рак, включително на простатата, черния дроб, панкреаса и белия дроб. Важно е обаче да се подчертае, че берберинът не е заместител на традиционната онкологична терапия, а възможно допълнение към нея.

Възможни странични ефекти и предпазни мерки

Както всяка активна субстанция, и берберинът може да предизвика нежелани реакции. Най-честите включват:

Диария или запек.

Газове и подуване.

Раздразнен стомах.

Загуба на апетит.

Обрив.

Берберинът не е подходящ за всеки. Противопоказан е при бременност, кърмене и при деца. Освен това може да взаимодейства с редица лекарства, включително циклоспорин и други имуносупресори. Винаги се консултирайте с лекар или фармацевт, преди да започнете прием.

Берберинът е едно от най-обещаващите природни съединения със съществен потенциал в подкрепа на здравето, от метаболизъм и кръвна захар до чернодробна функция и микрофлора. Но въпреки множеството му ползи, той не е универсално решение и със сигурност не е заместител на медицинското лечение.

