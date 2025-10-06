С настъпването на есента и застудяването организмът започва да се адаптира към промените в температурата и атмосферното налягане. Тези промени могат да окажат значително влияние върху сърдечно-съдовата система.

В подкрепа на инициативите за превенция на сърдечно-съдовите заболявания и във връзка с предстоящия Световен ден за борба с инсулта, УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни сърдечни консултации за хора в риск, които ще се проведат в периода 13–18 октомври 2025 г. в кардиологичните кабинети на болницата.

Как есента влияе на сърцето

През есенния сезон сърдечно-съдовата система е изложена на допълнителни предизвикателства:

Снимка: Canva

Студеното време води до свиване на кръвоносните съдове, което може да повиши кръвното налягане и да натовари сърцето

Рязката смяна на времето и атмосферното налягане често се отразява по-силно на хора с хипертония, аритмии или исхемична болест на сърцето

По-късите дни и по-малката физическа активност могат да доведат до по-висок риск от покачване на теглото и влошаване на контрола върху хронични заболявания

Затова именно есента е подходящ момент за профилактични прегледи, които могат да открият навреме рискове и да помогнат за предотвратяване на усложнения.

За кого са предназначени консултациите

Безплатните прегледи са насочени към хора с рискови фактори като:

Високо кръвно налягане

Повишени нива на холестерол или кръвна захар

Наднормено тегло

Тютюнопушене

Фамилна обремененост със сърдечно-съдови заболявания

10 признака, че е време да посетите кардиолог

Сърцето е един от най-трудолюбивите органи в тялото ни, биещо повече от 100 000 пъти дневно. Ето кога е препоръчително да потърсите специализирана кардиологична консултация, според кардиолози:

1. Изпитвате болка в гърдите

Болката в гърдите е един от основните признаци за сърдечен проблем. Особено притеснителна е болката или дискомфортът, който възниква или се влошава при физическа активност, тъй като може да сигнализира, че сърцето не получава достатъчно кръв.

2. Имате високо кръвно налягане

Хронично повишеното кръвно налягане кара сърцето да работи по-интензивно, за да циркулира кръвта, и значително увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Снимка: Canva

3. Страдате от задух, сърцебиене или замаяност

Тези симптоми могат да бъдат признак на нарушен сърдечен ритъм (аритмия) или коронарна артериална болест. Кардиологът може да определи дали причината е сърдечно заболяване.

4. Имате диабет

Съществува силна връзка между сърдечно-съдовите заболявания и диабета. Лошо контролираната кръвна захар влияе на функцията на кръвоносните съдове и значително повишава риска от развитие на коронарна артериална болест.

5. Имате история на тютюнопушене

Тютюнопушенето е един от основните предотвратими рискови фактори за сърдечни заболявания и може да допринесе за високо кръвно налягане и повишен риск от рак.

6. Имате повишен холестерол

Високият холестерол може да допринесе за образуване на плаки в артериите. Кардиологът може да ви помогне с план за контрол на холестерола чрез диета и при необходимост медикаменти.

7. Страдате от хронично бъбречно заболяване

Когато бъбреците не функционират правилно, рискът от сърдечни заболявания се увеличава. Бъбречните заболявания са свързани с високо кръвно налягане и артериална болест.

8. Имате фамилна история на сърдечни заболявания

Определени видове сърдечни заболявания могат да бъдат наследствени. Ако близък роднина е имал сърдечно заболяване в млада възраст (под 55 години при мъжете и 65 години при жените), кардиологът може да определи как това влияе на вашия риск.

Снимка: Canva

9. Имате периферна артериална болест

Ако имате установена болест в други артерии, като тези в краката или големите кръвоносни съдове към мозъка (каротидни артерии), е по-вероятно да имате и коронарна артериална болест.

10. Сте неактивни и планирате да започнете тренировки

Физическата активност играе ключова роля в превенцията и лечението на сърдечни заболявания. Въпреки това, определени сърдечни състояния могат да направят упражненията опасни. Ако планирате нов тренировъчен режим след дълъг период на неактивност или имате рискови фактори, първо се консултирайте с лекар.

Екипът специалисти

Безплатните консултации ще бъдат извършвани от висококвалифицирани кардиолози от Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец":

д-р Ташева

д-р Кържина

д-р Ангелов

д-р Стамболийска

д-р Парушев

Консултациите се извършват след предварително записване на телефон: 02/ 96 07 682

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в света. Не пренебрегвайте симптомите и рисковите фактори. При болка в гърдите, която може да сигнализира сърдечен удар, незабавно потърсете лекарска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.