Първи симптоми на сърдечна недостатъчност, според кардиолог

Сърцето ви работи усилено всяка минута, изпомпвайки живот във вените ви. За съжаление много често пренебрегваме признаци, които може да се окажат с цената на живот.

Необичайна умора, която не преминава, нужда от повече почивки, докато качвате стълби, подути глезени или упорита кашлица, са коварни ранни признаци, които лесно могат да бъдат пренебрегнати като „просто стрес“ или „застаряване“, пише TOI. Но това, което започва като нещо малко, може бързо да се превърне в нещо сериозно.

Според статистика на Световната здравна организация (СЗО) всяка година смъртните случаи от сърдечни заболявания в световен мащаб са почти 18 милиона. В България годишно живота си губят над 60 000 души – повече от всички онкологични, инфекциозни и белодробни заболявания, взети заедно.

Причини за сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност възниква, когато нещо увреди сърдечния мускул или намали способността на сърцето да изпомпва ефективно. Най-често увреждането произтича от коронарна артериална болест или инфаркт.

Но дефектни сърдечни клапи, дългогодишно високо кръвно налягане или генетично заболяване също могат да бъдат причина. Независимо от причината, отслабващото сърце вече не може да изпомпва достатъчно добре, за да се справи с нуждите на организма от богата на кислород кръв.

Ранни симптоми на сърдечната недостатъчност

Университетът в Харвард разработва специална акронима – FACES, с която описва ранните симптоми на сърдечна недостатъчност: Умора, Ограничения на активността, Запушване, Оток и Задух (б.р. - преведени от английски, Fatigue, Activity limitation, Congestion, Edema or ankle swelling, Shortness of breath)

Умора

Това е повече от просто чувство на умора, това е тежко изтощение, което продължава дори след почивка или цяла нощ сън. Рутинните задачи се усещат като бягане нагоре по хълма.

Ограничение на активността

Прости задачи, като изкачване на стълби или носене на хранителни стоки, се усещат като тренировка. Може да се наложи да си поемате дъх по-често.

Запушвания и задух

Белите ви дробове се чувстват запушени. Развивате упорита суха кашлица или хрипове, особено през нощта. Понякога кашляте пенлива или розова слуз, доста различна от обичайните респираторни симптоми. Задух – в началото се забелязва само по време на някакво физическо усилие. По-късно може да се промъкне в покой или когато лежите. Това пречи на много хора да спят спокойно.

Снимка: iStock

Оток (подуване) или подуване на глезените

Забелязвате, че глезените или краката ви изглеждат подпухнали и стягащи в края на деня. Обувките ви може внезапно да ви станат тесни. Понякога дори стомахът ви се усеща подут.

Бързо покачване на тегло

Наддаване на няколко килограма за дни, не мазнини, а натрупване на течности, може да е друг ранен сигнал за сърдечни проблеми.

Кои са изложени на риск?

Всички ли са изложени на еднакъв риск от сърдечна недостатъчност? Не съвсем. Водещият кардиолог д-р Дмитрий Яранов споделя мнение, че всеки може да бъде бдителен и да минава рутинни прегледи, но тези, които имат следните състояния, трябва да бъдат особено внимателни:

Високо кръвно налягане

Диабет

Затлъстяване

Ихронична артериална болест

Прекаран инфаркт

Рискове, свързани с начина на живот, като тютюнопушене, неправилно хранене и липса на активност

Сърдечната недостатъчност често се развива постепенно, което прави ранното откриване и промените в начина на живот мощен инструмент за превенция.

Диагностициране на сърдечна недостатъчност

В допълнение към физическия преглед, лекарите разполагат с два други важни инструмента за откриване на сърдечна недостатъчност.

Първият е ехокардиограма (често наричана ехо), която е прост, неинвазивен тест, използващ ултразвук, за да създаде изображения на сърцето ви, докато то бие. Ако ехото показва по-нисък от нормалния процент кръв, напускаща сърцето, когато лявата камера се свива, има голяма вероятност за увреждане на сърдечния мускул.

Друго, което сочи към сърдечна недостатъчност, включва анормално удебеляване и раздуване на сърдечната стена и неправилно функциониращи сърдечни клапи.

Следващата стъпка при идентифициране на ранна сърдечна недостатъчност е да се търсят биомаркери в кръвта, като например B-тип натриуретичен пептид, който се освобождава, когато сърцето е под стрес. „Наричам тези съединения „сълзи от сърцето“, защото показват, че сърцето плаче за помощ“, казва д-р Мандийп Мехра, директор на Сърдечния център в болница „Бригам” към Университета в Харвард.

Снимка: iStock

След като първоначалната диагноза бъде потвърдена, може да са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере какво причинява дисфункцията на сърцето и да се определи най-добрият подход за лечение.

Какво можете да направите?

Слушайте тялото си и го наблюдавайте редовно: Ако ежедневните задачи ви се струват изтощителни или се събуждате задъхани или необичайно подпухнали, не подценявайте тези симптоми, определяйки ги като стрес или „това е от възрастта”. Проследявайте колко лесно се задъхвате. Умората след наглед лесни задачи или честото умствено объркване не трябва да се пренебрегват. Следете за необяснимо наддаване на тегло, подуване на долната част на краката/глезените и упорита кашлица или гадене.

Посетете незабавно лекар: Споделете всички необичайни симптоми, особено ако имате рискови фактори. Ранните изследвания могат да включват физически прегледи, ехокардиограми, ЕКГ и кръвни изследвания.

Подкрепете сърцето си с промени в начина на живот: Преминете към здравословна за сърцето диета с по-малко сол и преработени храни. Останете физически активни. Контролирайте рисковите фактори като високо кръвно налягане, кръвна захар, диабет и затлъстяване. И най-важното, намалете алкохола и спрете да пушите. Следете ежедневно теглото и отоците и докладвайте за внезапни промени.

Възможности за лечение на сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност, причинена от увреждане на сърцето, което се е развило с течение на времето, не може да бъде излекувана. Но тя може да бъде лекувана, често със стратегии за подобряване на симптомите.