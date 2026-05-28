Всяка година 2 млн. европейци умират от рак. Голяма част от тези случаи могат да бъдата предотвратени с навременна диагностика. Новият европейски индекс показва, че в България почти не съществува на картата на ранното откриване.

Европейската организация по рак публикува тази седмица Индекса за политики на ракови скрининги 2026, мащабно изследване, което за втора поредна година измерва колко добре европейските държави прилагат програмите за ранно откриване на рак. България заема 27-мо място от 29 изследвани държави с общ резултат от едва 12%, изпреварвайки само Румъния (11%) и Гърция (19%).

Защо скринингът спасява животи и колко точно

Данните, стоящи зад индекса, са категорични. При рак, открит в ранен стадий, преживяемостта може да бъде до 13 пъти по-висока в сравнение с напреднал стадий. Обратно, при рак на дебелото черво или белия дроб, открити в късен стадий, петгодишната преживяемост може да падне под 10%.

Ранното откриване не е само въпрос на оцеляване. То определя и качеството на живот след лечение, пациентите с напреднало заболяване често страдат от трайни последици, засягащи всеки аспект от ежедневието им.

Картата на Европа: Кой го прави правилно

Индексът обхваща 29 европейски страни и измерва напредъка им в скрининга за шест вида рак: гърда, маточна шийка, дебело черво, бял дроб, простата и стомах.

Водещите страни показват, че системният подход работи:

Дания – 80%

Финландия – 80%

Словения – 76%

Швеция – 73%

Норвегия – 69%

Нидерландия – 69%

В другия край на класацията стоят страните, в които организираните програми или липсват, или са в зародиш.

Какво показват данните и накъде се движи България

Детайлите за България в индекса установяват системни пропуски, натрупани с години.

Скрининг за рак на гърдата Организирана национална програма все още липсва. Той остава на индивидуална основа, без централизирано покритие и без системна покана. Само 36% от жените в целевата група са преминали изследване, като има 18% разлика по ниво на образование, 21% по доход и 10% между градски и селски райони. Общата оценка на скрининга за рак на гърдата е 6 от 100.

Скрининг за рак на маточната шийка В индекса тази програма фигурира като „планирана", точно защото все още не е функционирала като организирана система. Но ситуацията вече се променя, като в началото на май 2026 г. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първата национална програма за скрининг на рак на маточната шийка, предвиждаща безплатен HPV тест за жени от 25 до 65 години, независимо от здравноосигурителния им статус. Целта е минимум 70 000 жени да бъдат обхванати още тази година.

Скрининг за колоректален рак Само 4% от целевата популация е обхваната, сред най-ниските стойности в Европа. Разликата по образование достига 24% пункта, което говори за дълбоко неравенство в достъпа. И тук обаче има движение, едновременно с програмата за маточна шийка, МЗ публикува и национална програма за скрининг на рак на дебелото черво с FIT тест, изпълним дори в домашни условия, за мъже и жени от 45 до 75 години, с цел обхват от поне 160 000 души през 2026 г.

Петте ключови извода от Индекса 2026

Европейската организация по рак обобщава резултатите в пет основни послания:

Неравенствата в Европа продължават да нарастват Разликата между водещи и изоставащи страни се задълбочава. Гражданите в Дания и Финландия имат многократно по-добър достъп до ранна диагностика от тези в България и Румъния. Програмите се разширяват, но неравномерно От 2024 г. насам множество страни са инициирали, обновили или разширили скрининг програми. България не е сред тях. Участието стагнира или намалява Дори в страни с налични програми, участието на гражданите намалява, тревожна тенденция, която изисква активна комуникационна политика. Организираните програми са ключът към равенството Данните показват ясно: там, където скринингът е организиран (с покани, проследяване, безплатен достъп), неравенствата между социални групи значително намаляват. Неорганизираният скрининг, напротив, задълбочава пропастта между богати и бедни, образовани и необразовани, градски и селски жители. ЕС подкрепя пилотни програми Европейският съюз играе ключова роля в насърчаването на пилотни проекти – особено за скрининг на рак на белия дроб, простатата и стомаха. Препоръките на ЕС и финансирането по европейски програми са реален инструмент, от който България все още не се възползва пълноценно.

Какво препоръчва Европейската организация по рак

Организацията отправя четири конкретни препоръки към всички европейски правителства:

Изпълнение на дългосрочните цели на ЕС за скрининг,включително обхват от 90% за три основни вида рак до 2025 г. Съвместно и основано на данни подобрение на скрининг програмите чрез обмен на добри практики. Оптимизиране чрез иновации – внедряване на нови технологии, включително AI-базирана диагностика. Поставяне на ранното откриване в центъра на здравната система , а не като допълнение към нея.

Какво можете да направи всеки от нас

Независимо от все още липсваюите организирани програми, всеки български гражданин може да поиска скрининг изследвания от личния си лекар или в частна клиника. Ето минимумът, препоръчван от европейските насоки:

Жени 45–69 г. , мамография на всеки 2 години (скрининг за рак на гърдата)

Жени 25–64 г. , PAP тест или HPV тест на всеки 3–5 години (рак на маточната шийка)

Мъже и жени 50–74 г. , тест за скрита кръв в изпражненията (FIT тест) или колоноскопия (рак на дебелото черво)

Пушачи и бивши пушачи 50–75 г. ,консултирайте се с лекар за нискодозова компютърна томография на белите дробове

Индексът на Европейската организация по рак за 2026 г. не е просто статистика. Зад числото 12% стоят реални хора, пациенти, чийто рак е открит твърде късно, защото не е съществува система, която да ги покани навреме на изследване.

Страни като Дания, Финландия и Словения показват, че организираният, финансиран от държавата скрининг работи и спасява животи. България има нужда от политическа воля, европейско финансиране и национален план. Докато ги чакаме, отговорността е в ръцете на всеки от нас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източник:

1. European Cancer Organisation, European Cancer Screening Policy Index 2026. Пълният доклад е достъпен на europeancancer.org/screeningindex