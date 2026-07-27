Лекарство, познато на милиони по света със съвсем друго предназначение, привлича вниманието на онкологичната общност

Ново научно проучване свързва виаграта и лечението на рак по начин, който изненадва дори специалистите, активното вещество силденафил показва способност да ограничава разпространението на туморите в тялото. Резултатите, макар и на ранен етап, отварят нова посока в търсенето на достъпни средства срещу метастазите.

Как силденафил може да блокира метастазите

Изследването е дело на екип от Weizmann Institute of Science в Израел, в сътрудничество с Clalit Health Services и Националния онкологичен институт на САЩ. Учените установяват, че силденафил и метастазите са свързани чрез неочакван механизъм, лекарството нарушава достъпа на раковите клетки до холестерол, вещество, което туморите използват, за да се откъснат от първичното огнище и да се разпространят в други органи.

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С други думи, ограничавайки холестерола, силденафил може да затрудни разпространението на тумори, без директно да атакува самите ракови клетки. Това е нов, до сега неизвестен път на действие на веществото, познато най-вече като активна съставка на виагра.

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Учените изследвали както лабораторни модели с мишки, така и клетъчни култури от човешки проби, а паралелно екипът на Clalit анализира над 20 години анонимизирани медицински данни на близо 5 млн. души, включително наблюдателно проучване при 40 000 мъже с диагностициран рак.

Виагра и статини, по-силен ефект заедно

Един от най-любопитните резултати засяга комбинацията между виагра и статини. Мъжете, приемали и двата вида лекарства преди диагнозата си, показват още по-добра обща преживяемост в сравнение с тези, приемали само силденафил. Изследователите обясняват, че статините допълнително ограничават способността на раковите клетки да набавят или произвеждат холестерол, което потенциално усилва противотуморния ефект.

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„Тази работа обединява два свята, лабораторията откри обещаващ биологичен механизъм, а реалните данни на Clalit показаха, че същият сигнал може да се отрази и в изхода при пациентите“, коментира д-р Самах Хайек, старши епидемиолог в Clalit Research Institute и съавтор на проучването, цитирана от Healthline.

Какво все още не знаем

Въпреки обещаващите резултати, авторите на проучването в Cancer Research подчертават ясни граници. Наблюдаваната по-добра преживяемост засяга единствено мъже, приемали виагра преди поставянето на диагнозата, изследването не изследва ефекта на лекарството при вече диагностицирани пациенти.

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„Тези находки са окуражаващи, но не означават, че онкоболните трябва да започнат да приемат виагра“, категорична е д-р Хайек. Тя добавя, че данните не позволяват извод дали ефектът е по-силен при определен тип метастазиране на рака, а тъй като силденафил се предписва основно на мъже, изследването не дава отговор дали подобна връзка съществува и при жени.

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Външни експерти, които не са участвали в проучването, също призовават за предпазливост:

  • Д-р Майк Латанци, онколог в Texas Oncology, подчертава, че резултатите са получени от клетъчни линии и мишки и се нуждаят от валидиране при хора, преди да повлияят на лечението на пациенти.
  • Д-р Адам Рамин, уролог-онколог в Лос Анджелис, определя проучването като „добре структурирано“, но напомня, че раковите клетки често развиват „механизми за бягство“ от терапиите.
  • Д-р Рамкишен Нараянан, уролог-онколог в Providence Saint Joseph Medical Center, смята, че използването на PDE5 инхибитори и статини като допълнителна терапия „изглежда с реален потенциал“, но приложението в клиничната практика засега е ограничено.

Мястото на силденафил в съвременната фармакология

Силденафил е разработен първоначалноr като лечение на високо кръвно налягане, преди учените да открият страничния му ефект върху ерекцията. Фактът, че едно вече одобрено и широко използвано лекарство показва противотуморно действие е особено интересен за онкологичните изследвания, за разлика от нова молекула, познатият профил на безопасност на веществото може значително да ускори бъдещи клинични изпитвания.

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Превенция на рака остава ключова

Докато науката изяснява ролята на рак и метаболизма на холестерола, специалистите напомнят, че установените фактори за превенция на онкологични заболявания остават най-сигурният подход:

  • отказ от тютюнопушене;
  • ограничаване на алкохола;
  • диета, богата на растителни храни, постни протеини и здравословни мазнини;
  • редовна физическа активност;
  • поддържане на здравословно тегло.

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Д-р Рамин посочва възпалението в организма като ключов фактор за развитието на рак и препоръчва противовъзпалителни храни като горски плодове, както и ограничаване на рафинираните въглехидрати и преработените храни.

Връзката между виаграта и лечението на рак е все още в начален етап на проучване, но резултатите очертават нова, обещаваща посока в превенцията на метастази, чрез вече одобрени и достъпни лекарства. 

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Нужни са клинични изпитвания, за да се потвърди дали силденафил, самостоятелно или в комбинация със статини, може реално да намери място в бъдещата онкологична практика. До тогава експертите са единодушни, че диагностицираните с рак не трябва да започват прием на виагра на база на тези резултати, а установеният здравословен начин на живот остава най-важната стъпка за превенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Как активното вещество във виагра може да спре разпространението на рака. Healthline
  2. Профил на д-р Самах Хайек. Тел Авивски университет
  3. Инхибирането на PDE5a ограничава метастазирането на рак – списание Cancer Research
  4. Профил на д-р Адам Рамин, Urology Cancer Specialists
  5. Профил на д-р Майк Латанци, Texas Oncology
  6. Профил на д-р Рамкишен Нараянан, Providence Saint Joseph Medical Center
  7. Научна публикация, PMC (Национална медицинска библиотека на САЩ)
  8. Статистика за употребата на силденафил, ClinCalc DrugStats
  9. Статистика за рака в САЩ, Национален онкологичен институт (NCI)