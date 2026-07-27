Лекарство, познато на милиони по света със съвсем друго предназначение, привлича вниманието на онкологичната общност.

Ново научно проучване свързва виаграта и лечението на рак по начин, който изненадва дори специалистите, активното вещество силденафил показва способност да ограничава разпространението на туморите в тялото. Резултатите, макар и на ранен етап, отварят нова посока в търсенето на достъпни средства срещу метастазите.

Как силденафил може да блокира метастазите

Изследването е дело на екип от Weizmann Institute of Science в Израел, в сътрудничество с Clalit Health Services и Националния онкологичен институт на САЩ. Учените установяват, че силденафил и метастазите са свързани чрез неочакван механизъм, лекарството нарушава достъпа на раковите клетки до холестерол, вещество, което туморите използват, за да се откъснат от първичното огнище и да се разпространят в други органи.

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С други думи, ограничавайки холестерола, силденафил може да затрудни разпространението на тумори, без директно да атакува самите ракови клетки. Това е нов, до сега неизвестен път на действие на веществото, познато най-вече като активна съставка на виагра.

Учените изследвали както лабораторни модели с мишки, така и клетъчни култури от човешки проби, а паралелно екипът на Clalit анализира над 20 години анонимизирани медицински данни на близо 5 млн. души, включително наблюдателно проучване при 40 000 мъже с диагностициран рак.

Виагра и статини, по-силен ефект заедно

Един от най-любопитните резултати засяга комбинацията между виагра и статини. Мъжете, приемали и двата вида лекарства преди диагнозата си, показват още по-добра обща преживяемост в сравнение с тези, приемали само силденафил. Изследователите обясняват, че статините допълнително ограничават способността на раковите клетки да набавят или произвеждат холестерол, което потенциално усилва противотуморния ефект.

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„Тази работа обединява два свята, лабораторията откри обещаващ биологичен механизъм, а реалните данни на Clalit показаха, че същият сигнал може да се отрази и в изхода при пациентите“, коментира д-р Самах Хайек, старши епидемиолог в Clalit Research Institute и съавтор на проучването, цитирана от Healthline.

Какво все още не знаем

Въпреки обещаващите резултати, авторите на проучването в Cancer Research подчертават ясни граници. Наблюдаваната по-добра преживяемост засяга единствено мъже, приемали виагра преди поставянето на диагнозата, изследването не изследва ефекта на лекарството при вече диагностицирани пациенти.

„Тези находки са окуражаващи, но не означават, че онкоболните трябва да започнат да приемат виагра“, категорична е д-р Хайек. Тя добавя, че данните не позволяват извод дали ефектът е по-силен при определен тип метастазиране на рака, а тъй като силденафил се предписва основно на мъже, изследването не дава отговор дали подобна връзка съществува и при жени.

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Външни експерти, които не са участвали в проучването, също призовават за предпазливост:

Д-р Майк Латанци , онколог в Texas Oncology, подчертава, че резултатите са получени от клетъчни линии и мишки и се нуждаят от валидиране при хора, преди да повлияят на лечението на пациенти.

Д-р Адам Рамин , уролог-онколог в Лос Анджелис, определя проучването като „добре структурирано“, но напомня, че раковите клетки често развиват „механизми за бягство“ от терапиите.

Д-р Рамкишен Нараянан , уролог-онколог в Providence Saint Joseph Medical Center, смята, че използването на PDE5 инхибитори и статини като допълнителна терапия „изглежда с реален потенциал“, но приложението в клиничната практика засега е ограничено.

Мястото на силденафил в съвременната фармакология

Силденафил е разработен първоначалноr като лечение на високо кръвно налягане, преди учените да открият страничния му ефект върху ерекцията. Фактът, че едно вече одобрено и широко използвано лекарство показва противотуморно действие е особено интересен за онкологичните изследвания, за разлика от нова молекула, познатият профил на безопасност на веществото може значително да ускори бъдещи клинични изпитвания.

Превенция на рака остава ключова

Докато науката изяснява ролята на рак и метаболизма на холестерола, специалистите напомнят, че установените фактори за превенция на онкологични заболявания остават най-сигурният подход:

отказ от тютюнопушене;

ограничаване на алкохола;

диета, богата на растителни храни, постни протеини и здравословни мазнини;

редовна физическа активност;

поддържане на здравословно тегло.

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Д-р Рамин посочва възпалението в организма като ключов фактор за развитието на рак и препоръчва противовъзпалителни храни като горски плодове, както и ограничаване на рафинираните въглехидрати и преработените храни.

Връзката между виаграта и лечението на рак е все още в начален етап на проучване, но резултатите очертават нова, обещаваща посока в превенцията на метастази, чрез вече одобрени и достъпни лекарства.

Нужни са клинични изпитвания, за да се потвърди дали силденафил, самостоятелно или в комбинация със статини, може реално да намери място в бъдещата онкологична практика. До тогава експертите са единодушни, че диагностицираните с рак не трябва да започват прием на виагра на база на тези резултати, а установеният здравословен начин на живот остава най-важната стъпка за превенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници