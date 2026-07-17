Раковите клетки имат един коварен трик, умеят да поправят щетите, които лечението им нанася. Именно затова лъчетерапията при рак и химиотерапията понякога губят ефективност с времето, а туморът просто „закърпва“ увредената си ДНК и продължава да расте.

Екип от учени от Wayne State University и Indiana University разработва нов клас лекарства, които блокират точно тази способност за самовъзстановяване. Резултатът може да направи стандартните онкологични лечения значително по-ефективни и то при по-ниски, по-безопасни дози. Ето какво означава това на практика.

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Как раковите клетки оцеляват след облъчване

Радиотерапията и химиотерапията действат по сходен начин, увреждат ДНК-то на раковите клетки, за да спрат размножаването им. Проблемът е, че клетките не се предават лесно. Те задействат вътрешни „ремонтни екипи", които разпознават счупванията в ДНК веригата и ги възстановяват.

Ключова роля в този процес играе протеин, наречен DNA-PK (ДНК-зависима протеинкиназа). Той се активира, когато определени ДНК сензори при тумори, комплексът, известен като Ku70/80, открият увредена ДНК и „повикат" DNA-PK да започне поправката. Резултатът е устойчивост на раковите клетки към лечението, което лекарите се опитват да преодолеят с все по-високи дози, а те носят по-тежки странични ефекти от лъчетерапия.

Защо настоящите лекарства не са достатъчни

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Няколко фармацевтични компании вече тестват инхибитори на ДНК възстановяването, насочени директно към DNA-PK. Проблемът е, че директното „изключване" на този протеин може да засегне и здравите тъкани, което повишава риска от токсичност.

Новият подход: „изключвател" на ДНК сензора

Тук идва иновацията. Вместо да атакуват самия DNA-PK, изследователите д-р Навнат Гаванде (Wayne State University) и д-р Джон Търки (Indiana University School of Medicine) насочват вниманието си към комплекса Ku70/80, сензора, който първи открива счупената ДНК и „вика" DNA-PK на помощ.

Новите молекули, наречени Ku-DBi (Ku-DNA binding inhibitors), действат като прецизен превключвател:

Блокират способността на Ku70/80 да се свърже с увредената ДНК;

Без този сигнал DNA-PK не може да се активира;

Резултатът е рязко ограничено увреждане на ДНК на ракови клетки , което остава непоправено;

Клетките стават много по-чувствителни към облъчване, дори при по-ниски дози лъчение.

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Според изследователите, целта е този подход да работи като част от по-широка стратегия за прецизна онкология, лечение, насочено конкретно към уязвимостите на туморните клетки, без да засяга здравите.

Какво показват изследванията досега

Според съобщение на екипа, в първата фаза от изследванията те откриват и оптимизирали Ku-насочени малки молекули, които:

проникват успешно в клетките;

спират активирането на DNA-PK;

нарушават механизма на ДНК възстановяване, известен като NHEJ (non-homologous end joining);

правят раковите клетки по-чувствителни към облъчване в предклинични модели.

В следващата фаза учените ще изследват различни варианти на увреждане на ДНК, за да открият нови терапевтични комбинации с Ku-DBi, включително и случаи на т.нар. синтетична леталност в онкологията,стратегия, при която комбинирането на два „удара" върху раковата клетка я унищожава, докато нито един от тях сам по себе си не би бил достатъчен. Успоредно с това продължава и работата по оптимизиране на молекулите за приложение в жив организъм.

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Основният фокус на изследването е лечението на рак на белия дроб, един от видовете солидни тумори, при които терапевтичната резистентност остава сериозно предизвикателство. Ако подходът бъде потвърден в клинични изпитвания, той може да позволи по-добър контрол на тумора при по-ниски дози облъчване, а оттам и по-малко странични ефекти за пациентите.

Изследователите подчертават, че работата им е все още на предклиничен етап, но представлява стъпка към нов клас нови лекарства в онкологията, по-селективни и потенциално по-безопасни от съществуващите инхибитори на ДНК възстановяването.

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Комбинацията от медицинска радиология и молекулярна биология стои в основата на този нов подход: вместо да се атакува директно "машината" за поправка на ДНК, учените се насочват към сензора, който я задейства. Ако бъдещите изследвания потвърдят резултатите от лабораторията, това би могло да направи лъчетерапията при рак, особено при рак на белия дроб, значително по-ефективна, при по-ниска токсичност за пациентите. Проектът е поредно доказателство, че бъдещето на онкологията е в прецизността, а не просто в по-високите дози.

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Източници