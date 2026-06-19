Ракът на белия дроб убива повече хора по света от всеки друг вид рак и често се открива твърде късно. Сега международен екип от над 80 учени, работещи на четири континента, съобщават за откритие, което може да промени това: набор от белодробни протеини в кръвта, които предсказват заболяването повече от пет години преди поставянето на диагноза.

Разберете какво точно откриват учените, защо възпалението е в центъра на находката и какво означава това за ранното откриване на рак и за бъдещата превенция.

Какво показва новото проучване

Според проучването, публикувано в научното списание Cell, изследователите анализират 48 000 кръвни проби от UK Biobank и чрез машинно обучение идентифицират 14 протеина, свързани с развитието на болестта.

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Когато учените добавят към тези биомаркери в кръвта и възрастта на пациента, статуса им на пушач и историята от белодробни заболявания, моделът предсказва туморите на белия дроб по-точно от най-добрите използвани днес методи за оценка на риска.

Ключови акценти от изследването:

14-протеиновият "подпис" е валидиран в осем допълнителни бази данни от цял свят.

Една от тях, от Тайван, включва предимно хора, които никога не са пушили .

Находката приближава учените до дългогодишна цел в общественото здраве: прогнозиране на рак преди появата му.

"Превенцията на рака на белия дроб беше липсващият свещен Граал много, много дълго време," коментира пред медиите д-р Дъглас Аренберг от Университета на Мичиган, който не участва в проучването.

Възпалението е общият виновник за рака на белия дроб

Чрез клетъчни и миши модели екипът показва, че тези белодробни протеини се повишават, когато се активира конкретен възпалителен път. Този път може да бъде "включен" от тютюнопушенето и от замърсяването на въздуха.

Изводът на изследователите е важен, не само генетичните мутации причиняват болестта. Както обяснява старшият автор д-р Чарлс Суонтън, клиничен директор на Института "Франсис Крик":

димът причинява мутации и възпаление , които заедно водят до рак;

същият белодробен възпалителен "подпис" е завишен и при хора, развили по-късно ХОББ и белодробна фиброза ;

това сочи към обща възпалителна среда, която стои в основата и на трите заболявания.

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Ново лекарство с потенциал за превенция

Тъй като възпалението може да бъде атакувано, преди да се развие тумор, учените разглеждат повторно данни от рандомизирано проучване на противовъзпалителното лекарство, насочено към същия път.

Резултатът при 2300 пациенти с по-високо от средното ниво на 14-те протеина канакинумаб почти наполовина намаля риска от белодробен рак.

Д-р Суонтън сравнява находката със статините, както високият LDL холестерол насочва кои пациенти да приемат статини срещу инфаркт, така този молекулярен маркер може да се превърне в "LDL за рака".

Какво още е необходимо и какви са рисковете

Експертите подчертават, че това е обещаващо начало, а не готово решение. Преди изследването на кръвта за рак да стигне до пациентите, са нужни:

разработване и валидиране на самия диагностичен тест;

рандомизирано клинично проучване , което да докаже, че лекарството наистина предотвратява рака.

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Според пулмолога д-р Питър Мацоне лекарството има значителни странични ефекти, като повишен риск от инфекции и сепсис. Възможно е дори в тясна рискова група вредите да надделеят над ползите, затова по-безопасно лекарство със същия механизъм може да се окаже по-добрият избор.

Полза и за скрининга

Освен за лечение, протеиновият подпис може да помогне и за по-добро насочване на скрининга на белите дробове с нискодозова компютърна томография. Днес в САЩ годишен скрининг се препоръчва за хора на възраст 50–80 г. с история на тежко тютюнопушене. Един кръвен тест би могъл:

да привлече повече подходящи хора към изследване;

да открие рискови пациенти извън сегашните критерии , включително непушачи .

Новото проучване очертава реалистичен път към прогнозиране и евентуална превенция на рака на белия дроб чрез комбинация от молекулярен маркер в кръвта и противовъзпалителна терапия. Засега находката остава обещаваща хипотеза, която изисква още валидиране и клинични изпитания.

Но както обобщава онкологът д-р Рой Хербст от Йейл, най-голямата полза идва от откриването в най-ранен стадий или дори от предотвратяването на болестта. Това е стъпка напред в тази посока.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници