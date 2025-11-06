7 признака, че е време да посетите гастроентеролог

Ако имате необясними или чести храносмилателни проблеми, като например коремен дискомфорт или промени в изхожданията, вероятно ще получите съвет да посетите гастроентеролог.

Но ако никога преди не сте посещавали гастроентеролог, може би не сте сигурни дали храносмилателните ви симптоми наистина изискват посещение при специалист.

Може би дори се чудите: Какво е гастроентеролог? Houston Methodist обяснява всичко, което трябва да знаете.

Какво прави гастроентерологът?

Гастроентерологът е специалист с опит в разстройствата и заболяванията, които засягат храносмилателната система - която включва стомашно-чревния тракт (хранопровод, стомах, тънки черва, дебели черва, ректум и анус), както и панкреаса, черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур.

Храносмилателните разстройства и проблеми, които гастроентерологът лекува, включват:

Необясними промени в изхожданията, включително диария, запек и кръв в изпражненията

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

Киселини в стомаха

Хемороиди

Възпалително заболяване на червата (ВЗЧ), което включва болестта на Крон и улцерозен колит

Синдром на раздразнените черва (СРЧ)

Панкреатит

Язви

„Гастроентеролозите са обучени да извършват редица процедури, използвани за диагностициране и лечение на тези състояния, като горна ендоскопия, колоноскопия, биопсия и различните ендоскопски техники, необходими за визуализиране на храносмилателната система, включително ендоскопски ултразвук“, обяснява гастроентерологът д-р Кристофър Ким.

Снимка: iStock

Кога трябва да посетите гастроентеролог?

Ето седем причини да обмислите посещение при гастроентеролог:

Продължаваща диария

Храна, инфекция, вирус, определени лекарства, всички те могат да доведат до пристъп на диария. Ако обаче изпражненията ви редовно са по-скоро течни, отколкото твърди, е време да се консултирате с гастроентеролог.

Хроничната диария може да е индикация за няколко различни храносмилателни нарушения, включително синдром на раздразнените черва, синдром на възпалителните заболявания на червата или свръхрастеж на малки бактерии.

Запек

Честотата на изхожданията в крайна сметка варира от човек на човек, но по-малко от три изхождания седмично обикновено се считат за запек. Може да имате запек и ако изхожданията ви са много малки, много твърди или трудни за изхождане. Ако страдате от запек повече две от седмици, консултирайте се с гастроентеролог. Според ситуацията лекарят може да препоръча промени в начина на живот и лекарства, които могат да помогнат за по-редовно изхождане.

Чести или силни киселини в стомаха

Появата на киселини от време на време не би трябвало да е сериозен проблем и добрата новина е, че има много домашни лечение за тях. Но ако имате симптоми на киселини повече от няколко пъти седмично, това може да е признак на ГЕРБ – състояние, което с течение на времето може да увреди и остави белези на лигавицата на хранопровода.

Снимка: Canva

Хроничният киселинен рефлукс не изчезва сам. Това увреждане може да доведе до проблеми с преглъщането, да причини болезнени язви и дори да увеличи риска от развитие на рак на хранопровода.

Чувство за необичайно подуване на корема

Подуването на корема, което може да се усеща като пълен или стегнат корем, често е причинено от проблеми, които водят до прекомерно производство на газове или задържане на газове в дебелото черво.

„Запекът може да причини подуване на корема, тъй като колкото по-дълго отпадъците остават в дебелото черво, толкова по-вероятно е те да бъдат населени от резидентни бактерии, което създава газове.

Но подуването на корема може да бъде и признак на синдром на раздразнените черва, непоносимост към лактоза, свръхрастеж на тънките черва или гастропареза“, обяснява д-р Ким

Внезапна или силна коремна болка

Всички сме се сблъсквали с болки в корема, но силната коремна болка, която продължава с часове, или коремната болка, която се появява внезапно и интензивно, не е нормална. Тя може да бъде причинена от стомашна язва или пептична язва. Постоянно силната коремна болка може също да е признак на жлъчни камъни, панкреатит или чернодробно заболяване.

Ректално кървене или кръв в изпражненията

Ако видите кръв по тоалетната хартия или докато пускате водата в тоалетната, това може да са хемороиди - доста често срещан проблем, който обикновено може да се овладее с домашни средства или продукти без рецепта.

Хемороиди, но не винаги. „Всеки път, когато видите кръв в изпражненията си или имате ректално кървене, което е съпроводено с промени в чревните ви навици или в цвета или консистенцията на изпражненията, е изключително важно да посетите гастроентеролог“, предупреждава д-р Ким.

Снимка: Canva

„Ректалното кървене не винаги е голям проблем, но може да е признак на сериозно медицинско състояние като колоректален рак.“

Предстои ви колоноскопия

Ако сте над 45 години или имате силна фамилна анамнеза за колоректален рак, вероятно сте чували лекар да препоръчва колоноскопия.

Колоноскопията звучи неприятно, но тя може да ви спаси живота. Ранното откриване на колоректален рак е важно – когато се открие рано, може да доведе до по-малко агресивно лечение и по-голям шанс за оцеляване.

Какво се случва на преглед при гастроентеролог?

Ако сте забелязали някой от тези седем признака, е време да помислите за насрочване на преглед при гастроентеролог.

На първия преглед лекарят ще:

Ви попита за вашите храносмилателни симптоми и медицинска история

Ще препоръча промени в начина на живот или лекарства, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите ви

Ще обсъди всички необходими тестове, прегледи или процедури

Може да ви е полезно да направите списък със симптомите си преди прегледа, за да не забравите да попитате за някой от проблемите, които имате. Ако състоянието е хронично, лекарят ще ви помогне да го управлявате с течение на времето. При нужда ще назначи допълнителни изследвания.