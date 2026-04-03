Има много видове очни заболявания, всички от които могат да причинят симптоми, които засягат зрението. Лекарите могат да лекуват някои видове често срещани очни заболявания и да управляват симптомите, за да можете да виждате по-добре.

Хора с рискови фактори като диабет, фамилна анамнеза за очни заболявания или напреднала възраст трябва да бъдат сериозно проактивни по отношение на здравето на очите си, за да предотвратят очни заболявания.

Въпреки наличните лечения, възстановяването на загубеното зрение обикновено не е възможно. Ето кои са най-често срещаните очни заболявания и начини за евентуално лечение.

1. Катаракта (перде на окото)

Катарактата, популярна като перде на окото, причинява помътняване на очната леща и става по-често срещана с възрастта. Симптомите на катаракта включват замъглено зрение, чувствителност към светлина, двойно виждане, виждане на избледнели цветове или проблеми с зрението през нощта.

Рисковите фактори за катаракта включват стареене, фамилна анамнеза за катаракта, диабет, тютюнопушене и предишно очно увреждане. Лечението на т.нар. перде на окото е отстраняване на въпросното перде, което помага на 90% от пациентите, подложени на операцията, да виждат по-добре.

2. Глаукома

Глаукомата причинява увреждане на зрителния нерв. Зрителният нерв свързва окото с мозъка. Глаукомата често няма симптоми, докато не започнете да забелязвате загуба на зрение – често периферно или странично зрение. Един вид глаукома, наречена закритоъгълна глаукома, може да причини пристъп с намалено зрение, зачервяване на очите и силна болка в очите или главата.

Рисковите фактори за глаукома включват стареене, наличие на близки членове на семейството с глаукома и високо очно налягане. 5 Лечението на глаукома може да включва медикаменти, лазерна терапия, хирургия или комбинация от тях.

Ефективността на лечението на глаукома ще варира в зависимост от човек. Не можете да обърнете загубата на зрение от глаукома, но правилните лечения и редовните очни прегледи могат да помогнат за предотвратяване на бъдещи увреждания.

3. Рефракционни грешки

Рефракционните грешки включват:

Астигматизъм: Необичайно оформена роговица или леща, която може да замъгли зрението

Далекогледство: Способността да виждате обекти надалеч, но трудно да виждате неща наблизо

Късогледство: Способността да виждате ясно, когато нещата са близо до вас, но не и когато са по-далеч

Симптомите на рефракционни грешки включват необходимост от присвиване или напрягане на очите, за да се видят определени неща. Главоболието също може да бъде симптом на рефракционна грешка.

Рисковите фактори за рефракционни грешки включват твърде дълга или къса очна ябълка или проблеми с формата на роговицата. Стареенето също може да допринесе за определени рефракционни грешки, въпреки че много от тях започват в детството.

Очилата, контактните лещи и понякога хирургическата интервенция могат да помогнат при рефракционни грешки. Въпреки това, може да откриете, че дори с лечение, с напредване на възрастта, може да се развият нови или различни рефракционни грешки.

4. Възрастово-свързана макулна дегенерация

Макулната дегенерация, или свързаната с възрастта макулна дегенерация (ВМД), е проблем, който засяга централното (средното) зрение. Среща се по-често при по-възрастни хора.

В ранните си стадии макулната дегенерация обикновено няма никакви симптоми. С течение на времето може да загубите способността си да виждате нещата точно пред себе си. Може също да виждате замъглени или вълнообразни области в зрението си.

Рисковите фактори за макулна дегенерация включват фамилна анамнеза за заболяването, стареене, тютюнопушене и наднормено тегло или затлъстяване. Лечението на макулна дегенерация включва инжекции с лекарства в окото и употребата на специално формулирани витамини за намаляване на риска от форма на макулна дегенерация.

Въпреки че инжекциите за очи – най-често срещаното лечение, са ефективни над 90% в изследователски проучвания, хората с този проблем се нуждаят от инжекции на редовни интервали и може да не ги получават толкова често, колкото би трябвало, което намалява действителния процент на ефективност до около 50%.

5. Диабетна ретинопатия

Диабетната ретинопатия е заболяване, което променя кръвоносните съдове в ретината. Засяга хора с диабет. Ако напредне достатъчно, може да доведе до загуба на зрение и слепота.

Диабетната ретинопатия може също да причини диабетен макулен едем (ДМЕ). При ДМЕ течност от кръвоносните съдове на ретината изтича в макулата (централната част на ретината), причинявайки замъглено зрение. Това може да доведе и до неоваскуларна глаукома (вид глаукома) или отлепване на ретината.

Диабетната ретинопатия може да не проявява никакви симптоми, докато не стане по-напреднала. Ако се появят симптоми, те могат да включват затруднено виждане на предмети или четене. В по-късните стадии на диабетната ретинопатия могат да се появят ивици или плаващи петна в зрението. Възможно е да нямате тези симптоми през цялото време.

Лазерното лечение, инжектирането на лекарства в окото и хирургическата интервенция могат да помогнат за овладяване на диабетната ретинопатия, подобряване и – в някои случаи, възстановяване на зрението. Важно е да се подлагате на редовни очни прегледи, особено ако имате диабет.

6. Сухота в очите

Сухота в очите възниква, когато очите не произвеждат достатъчно сълзи или сълзите, които произвеждат, са с лошо качество. Симптомите на сухота в очите включват парене и смъдене в очите, замъглено зрение, усещане за пясък в очите и дразнене на очите.

Сухото око е много често срещано, особено с увеличената употреба на екрани напоследък. То има и много потенциални причини, като излагане на ветровита или задимена среда, употреба на определени лекарства и ревматоиден артрит или синдром на Сьогрен.

Леченията за сухота в очите включват изкуствени сълзи, намаляване на излагането на фактори на околната среда, добавяне на влага към околната среда, блокиране на слъзните канали и лекарства, които спомагат за подобряване на качеството на сълзите.

7. Пресбиопия

Пресбиопията е промяна в очите след 40-годишна възраст, която засяга способността ви да виждате нещата отблизо. Ето защо много хора използват очила за четене след 40-годишна възраст и с напредване на възрастта.

Основният симптом на пресбиопията е затрудненото виждане на близки обекти, въпреки че други симптоми могат да включват главоболие или напрежение в очите.

Очила за четене, бифокални, трифокални или прогресивни лещи могат да помогнат при пресбиопия. Тези лещи ви позволяват да виждате по-добре на различни разстояния, включително отблизо.

Контактните лещи, рефрактивната хирургия, инкрустациите на роговицата и капките за очи също са опции, които да ви помогнат да виждате по-добре, когато имате пресбиопия.

Грижа за себе си и начин на живот при очни заболявания

Без значение какъв вид очно заболяване имате, има стъпки, които можете да предприемете, за да го контролирате и да намалите влиянието му върху ежедневието ви. Ето някои съвети за самогрижа:

Избягвайте тютюна

Хранете се балансирано

Упражнявайте се редовно

Правете редовни очни прегледи

Потърсете подкрепа

Приемайте лекарствата според указанията

Използвайте помощни средства за зрение, като например очила

Здравето на очите е безценен ресурс, който често приемаме за даденост, докато не се появи проблем. Ключът към запазване на зрението се крие в превенцията, здравословния начин на живот и навременната диагностика, тъй като веднъж загубено, зрението често не може да бъде напълно възстановено.

Не чакайте появата на видими симптоми или дискомфорт. Консултирайте се с Вашия офталмолог за профилактичен преглед, за да си осигурите ясно бъдеще и по-добро качество на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

