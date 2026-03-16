Болката в горната част на корема, която се разпространява към гърба, и внезапното гадене могат да бъдат предупредителни сигнали за панкреатит, сериозно възпаление на панкреаса, което при неправилно лечение може да доведе до животозастрашаващи усложнения.

Въпреки че повечето случаи преминават успешно с лечение, около 20% от острите форми стават критични.

Какво е панкреатит?

Панкреатитът е възпаление на панкреаса, голяма жлеза разположена зад стомаха, до тънкото черво. Панкреасът изпълнява две ключови функции:

Отделя храносмилателни ензими в тънкото черво, необходими за разграждането на храната

Произвежда хормоните инсулин и глюкагон , които регулират нивата на кръвната захар

Когато храносмилателните ензими започнат да действат преди да бъдат освободени от жлезата, тъканите на панкреаса се увреждат. Именно това е основният механизъм при панкреатита.

Според данни на Националния институт по диабет, храносмилателни и бъбречни болести на САЩ (NIDDK), около 275 000 души годишно се хоспитализират с остър панкреатит, а 86 000 с хроничния вариант на заболяването.

Видове панкреатит

Остър панкреатит

Острият панкреатит е внезапно възпаление, което обикновено отшумява след лечение. Повечето случаи са леки до умерени, но при тежките форми може да настъпи органна недостатъчност, което прави навременната диагноза от изключително значение.

Хроничен панкреатит

Хроничният панкреатит е продължително, прогресиращо увреждане на панкреаса, което може да причини трайни щети. Нерядко се развива след повтарящи се остри пристъпи. Лечението на хроничния панкреатит е насочено към овладяване на симптомите и предотвратяване на влошаване.

Симптоми на панкреатит, кога трябва да се тревожите?

Симптоми на остър панкреатит

Острите симптоми на панкреатит включват:

Силна болка в горната лява или централна част на корема , която се разпространява към гърба

Гадене и повръщане

Задух

Ускорен пулс

Температура и ниско кръвно налягане при тежки случаи

Важно: Ако изпитвате силна коремна болка, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), бързо сърцебиене или висока температура, потърсете спешна медицинска помощ незабавно.

Симптоми на хроничен панкреатит

При хроничния панкреатит симптомите са по-коварни:

Постоянна или пристъпна болка в горната или централната част на корема, излъчваща се към гърба

Мазни, зловонни изпражнения (стеаторея), оставящи следи в тоалетната — признак за нарушено усвояване на мазнините

Загуба на тегло и хранителни дефицити

Развитие на диабет вследствие на инсулинова недостатъчност

Причини за панкреатит

Двете най-чести причини за панкреатит са:

Камъни в жлъчката , отговорни за около една трета от острите случаи

Прекомерна употреба на алкохол , допринася за почти половината от случаите на хроничен панкреатит в развитите страни

Сред другите причини за панкреатит са:

Наследствени генетични мутации (например в гена PRSS1 )

Определени медикаменти

Високи нива на триглицериди в кръвта (над 1000 mg/dL)

Автоимунни заболявания

Инфекции и метаболитни нарушения

Хирургични процедури на жлъчните пътища

При 15 от всеки 100 пациенти с остър панкреатит причината остава неизвестна.

Рискови фактори за заболяване на панкреаса

Рискът от панкреатит е по-висок при хора, които:

Пият редовно и в големи количества (4 или повече алкохолни напитки дневно)

Пушат или използват електронни цигари

Имат фамилна история на панкреатит или камъни в жлъчката

Страдат от затлъстяване (ИТМ над 30), особено при натрупване на мазнини около коремната област

Имат диабет или високи нива на триглицериди

Усложнения от панкреатит

При неправилно или закъсняло лечение, панкреатитът може да доведе до тежки усложнения:

При остър панкреатит:

Бъбречна, сърдечна или белодробна недостатъчност

Панкреатична некроза (умиране на тъканта на панкреаса)

Инфекции и образуване на кисти

При хроничен панкреатит:

Нарушено храносмилане и усвояване на хранителни вещества

Диабет вследствие на увредено производство на инсулин

Жълтеница при запушване на жлъчните пътища

В редки случаи, рак на панкреаса

Диагностика на панкреатита

За поставяне на диагнозата лекарите използват комбинация от:

Кръвни изследвания ,повишени нива на ензимите амилаза и липаза са характерен признак

Образни изследвания на панкреаса , ехография, КТ скан, ЯМР или МРХП (специализирана ЯМР образност на панкреаса и жлъчните пътища)

Изследване на изпражненията , тест за еластаза за оценка на ензимната функция

ДНК тест при съмнение за наследствена форма

Лечение на панкреатит

При остър панкреатит

Лечението включва хоспитализация с:

Интравенозни течности за хидратация

Обезболяващи медикаменти

Временно въздържание от храна или нискомаслена диета при панкреатит

При наличие на камъни в жлъчката — хирургично отстраняване (холецистектомия)

При хроничен панкреатит

Лечението на хроничния панкреатит е комплексно:

Отказ от алкохол и тютюнопушене

Диета при панкреатит , нискомаслени храни, малки порции, добра хидратация

Приложение на панкреатични ензими за подпомагане на усвояването на хранителни вещества

Инсулин при развитие на диабет

Хирургични процедури при тежки случаи, включително поставяне на стент или отстраняване на увредена тъкан

Профилактика на панкреаса: Какво можете да направите?

Въпреки че не винаги е възможно панкреатитът да бъде предотвратен, редица мерки значително намаляват риска:

Ограничете или спрете алкохола , потърсете помощ при алкохолна зависимост

Откажете цигарите

Спазвайте здравословна диета , богата на пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, бедна на мазнини

Контролирайте нивата на триглицериди, холестерол и кръвна захар

Поддържайте здравословно тегло

Панкреатитът е сериозно, но лечимо заболяване. При навременна диагноза и подходящо лечение повечето хора се възстановяват успешно. Ключът е познаването на симптомите, особено болката в горната част на корема, гаденето и мазните изпражнения и своевременното търсене на медицинска помощ.

Промяната в начина на живот, включително отказът от алкохол и тютюн и здравословното хранене, остават най-ефективните инструменти за профилактика на панкреаса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

UpToDate. Хроничен панкреатит — основна информация за пациентите.