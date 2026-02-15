Панкреас дивизум (Pancreas Divisum) или раздвоен панкреас е най-често срещаното заболяване на панкреаса, което се развива преди раждането.

Тази вродена аномалия засяга по-малко от 10% от хората, но само около 5% изпитват симптоми. Обикновено случай на pancreas divisum се открива случайно при образни изследвания или когато възникнат други проблеми.

Въпреки разпространението си, повечето хора преживяват целия си живот, без дори да подозират за това състояние. Но какво точно е панкреас дивизум и кога може да причини проблеми?

В тази статия ще разгледаме причините за това вродено заболяване, неговите симптоми, методите за диагностика и съвременните подходи за лечение, които могат да подобрят качеството на живот при пациенти с оплаквания.

Какво представлява панкреас дивизум?

Панкреас дивизум (pancreas divisum) е често срещана и обикновено безобидна малформация на панкреаса. Това е вродено заболяване (с което се раждате).

При панкреас дивизум, основният канал, който дренира панкреаса ви (панкреатичен канал), не се формира напълно. В резултат на това панкреатичните сокове, които преминават през този канал и помагат за храносмилането (разграждането) на храната, се оттичат през малък отвор, а не през по-големия отвор. Това води до по-малко ефективно оттичане.

Повечето хора не развиват никакви симптоми от pancreatic divisum. Но проблемите могат да доведат до симптоми, подобни на панкреатит.

Какво причинява панкреас дивизум

При нормалното развитие панкреасът се формира от два отделни тъканни фрагмента – дорзален и вентрален, всеки със собствен канал. При 90% от фетусите (зародишите в утробата на майката) тези канали се сливат в един централен панкреатичен канал.

При останалите 10% от случаите обаче двата канала не се сливат и остават разделени.

Специфичните причини за pancreas divisum не са ясни. Въпреки това, някои изследвания показват, че същите генетични вариации, които правят някои хора по-склонни да развият панкреатит (възпаление на панкреаса), могат да бъдат открити при бебета, родени с панкреас дивизум.

Генната мутация – мутации на трансмембранния регулатор на проводимостта при кистозна фиброза, също е свързана с генетичен панкреатит и кистозна фиброза, друго генетично заболяване, засягащо главно белите дробове и храносмилателната система.

Когато се появи тази мутация, тя пречи на производството на протеин, който е от решаващо значение за балансирането на течностите и електролитите, което засяга храносмилателния процес.

Важно: Няма известен начин да се предотврати развитието на този проблем по време на бременност.

Симптоми на панкреас дивизум

По-голямата част от хората с панкреас дивизум – повече от 95%, не проявяват симптоми. Можете да живеете целия си живот, без да знаете, че имате това състояние или да бъдете обезпокоени от него.

Въпреки че панкреасът продължава да функционира нормално при хора с панкреас дивизум, начинът на освобождаване на панкреатичните секрети се променя.

При малка част от засегнатите обаче неефективното дрениране може да доведе до:

Рецидивиращ остър панкреатит

Хроничен панкреатит

Хронична коремна болка

Панкреатична дуктална хипертензия

Когато се появят симптомите:

Когато се появят симптоми, те са същите като при панкреатит. Симптомите включват:

Мазни, лошо миришещи изпражнения

Гадене и повръщане

Болки в корема, които се влошават след хранене

Силна коремна болка, която се разпространява към гърба

Подуване и чувствителност в корема

Загуба на апетит и телесно тегло

Експертите отбелязват, че затлъстяването, злоупотребата с алкохол, високите нива на калций или мазнини в кръвта, както и генетиката, също могат да допринесат за развитието на панкреатит.

Диагностика и тестове

Обикновено, панкреас дивизум не причинява директно симптоми. Въпреки че може да бъде свързан с панкреатит и други форми на коремна болка, повечето случаи на това разстройство се диагностицират случайно, докато се изследвате за други коремни нарушения или заболявания:

Абдоминален ултразвук

Коремна ултразвукова диагностика

Компютърна томография (КТ) на корема

Кръвни тестове за амилаза и липаза

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография

Ендоскопски ултразвук

Магнитнорезонансна холангиопанкреатография

Как се лекува и управлява панкреас дивизум

При липса на симптоми

Когато панкреас дивизум е диагностициран случайно и не причинява оплаквания, не се препоръчва допълнително лечение. Инвазивни хирургични процедури не са показани при състояния с редки или леки симптоми.

При наличие на симптоми

Когато панкреас дивизум е свързан с рецидивиращ панкреатит или други болки в корема, основната цел на лечението е да се разшири или поддържа отворен (чрез стент) малкият отвор (малката папила), за да се осигури по-добър поток на панкреатичните секрети в дванадесетопръстника.

Минимално инвазивни техники включват:

Ендоскопска сфинктеротомия на малката папила

Балонна дилатация на малкия папилен отвор

Стентиране на дорзалния канал

Хирургични опции при по-сериозни случаи:

Латерална панкреатикойеюностомия

Хирургична сфинктеропластика или сфинктеротомия

Тотална дорзална панкреатектомия

Тотална панкреатектомия с автотрансплантация на островни клетки

Диета и хранене при панкреас дивизум

Хората с панкреас дивизум се препоръчва да избягват:

Алкохол

Мазна и пържена храна

Препоръчителни храни:

Плодове и зеленчуци

Пълнозърнести храни

Нискомаслени млечни продукти

Постни протеини (пилешко месо без кожа, риба)

Препоръчва се хранене с по-малко от 50 грама мазнини дневно.

Въпреки че хората с панкреас дивизум имат по-висок риск от развитие на панкреатит, в повечето случаи това е състояние без забележими симптоми. Можете да живеете дълъг и здравословен живот с панкреас дивизум – всъщност мнозина изживяват целия си живот, без да знаят за него.

Не се тревожете, ако по време на образна диагностика разберете, че имате панкреас дивизум. Това е често срещано вродено заболяване. Ако не причинява симптоми сега, вероятно няма да се появи и в бъдеще.

Ако изпитвате симптоми, следвайте указанията на вашия лекар дали можете да ги овладеете с лекарства и добавки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

