Прохладната вода в басейна изглежда като спасение в летните жеги, но невинаги е толкова безопасна, колкото на пръв поглед. Заразните болести от басейни са по-разпространени, отколкото повечето хора предполагат, и понякога е достатъчно да глътнете съвсем малко замърсена вода или да вдишате пара от лошо поддържано джакузи, за да се разболеете.

Вижте, кои са четирите най-чести инфекции от басейни и джакузи и какви мерки може да предприемете, за да останете здрави.

Кой е изложен на риск при плуване?

Микроби може да се прихванат не само в басейн, но и в джакузи, езеро, море или река. Заразяването е възможно, когато човек глътне, влезе в контакт или вдиша водна мъгла от замърсена вода. Именно затова редовната дезинфекция на басейни с хлор или бром е ключова за ограничаване на разпространението на болестотворните организми.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Според здравните специалисти някои групи са по-уязвими към гъбичките и бактериите от вода:

малки деца;

хора с отслабен имунитет или приемащи лекарства, които го потискат;

бременни жени;

хора с хронични заболявания.

Разстройство след плуване е най-честата зараза

Веднъж попаднали във водата, микробите, причиняващи заразно чревно разстройство, се предават лесно, достатъчно е плувецът да глътне съвсем малко течност. Причинители като криптоспоридиум, жиардия, шигела, норовирус и коли бактерии (E. coli) могат да попаднат в басейна, когато във водата влезе човек, който има диария или я е имал през последните две седмици.

Криптоспоридиумът е най-честата причина за разстройство, свързано с басейни. Той е особено устойчив и според CDC може да оцелее с дни дори във вода, третирана с хлор. Затова обществените басейни изискват душ преди влизане, а хората, които наскоро са боледували, се съветват да избягват водата. Добре е да се внимава и с езера или реки, които не се наблюдават за безопасност, тъй като и животните могат да пренасят подобни микроби.

Снимка: iStock

Според медицинските източници водно предаваните чревни инфекции може да продължат до две седмици и понякога водят до тежка дехидратация. Потърсете лекар при симптоми на дехидратация като сухота в устата, главоболие и рядко уриниране, както и при кръв в изпражненията, висока температура или разстройство, което продължава повече от два дни при възрастни (или повече от 24 часа при деца).

Обрив от джакузи и псевдомонас

Вода, замърсена с бактерията псевдомонас (Pseudomonas aeruginosa), може да предизвика т.нар. обрив от джакузи, кожно раздразнение, което се проявява като сърбящи червени пъпки или мехурчета с гной. Обикновено обривът отшумява сам за няколко дни.

Рискът е по-висок именно при джакузитата, защото обеззаразяващите вещества като хлора се разграждат по-бързо в топла вода. Колкото по-дълго кожата остава в контакт със замърсената вода, толкова по-голяма е вероятността да се появи кожно възпаление. Затова е добре да си вземете душ веднага след излизане. Ако обривът се задържи по-дълго, консултацията с лекар или дерматолог е разумна стъпка.

Отит след плуване, рискът за детските уши

Отитът след плуване (външен отит) възниква, когато вода се задържи в ушния канал и създаде среда за развитие на бактерии или гъбички. Състоянието е по-често при децата, отколкото при възрастните.

Снимка: iStock

Сред симптомите при вода в ухото са сърбеж, болка и подуване, а в някои случаи от ухото може да изтича секрет. Понякога за лечението на отит при деца е необходимо антибиотично лечение. За превенция специалистите съветват:

подсушавайте ушите старателно с мека кърпа след плуване;

наклонете глава настрани и леко дръпнете ушната мида, за да изтече водата;

може да ползвате сешоар на ниска степен на няколко сантиметра от ухото.

Съществуват и капки за уши след плуване, които подсушават канала, но е добре да се консултирате с лекар преди употребата им.

Легионерска болест, скритата белодробна опасност

Микробите в джакузита и басейни може да заразят и хора, които вдишват пара или водна мъгла. Така понякога се предава бактерията легионела, причиняваща белодробната инфекция легионерска болест.

Легионелата се среща естествено във водата, особено в топлата. Правилното почистване и хлориране на водата намаляват риска от заразяване с легионерска болест. Заболяването може да протече с кашлица, болка в гърдите, висока температура, мускулни болки, задух и гадене.

Снимка: iStock

Открита навреме, легионерската болест обикновено се повлиява от антибиотици, но в някои случаи може да бъде и опасна за живота. Най-застрашени са възрастните хора, пушачите, хората с хронични белодробни заболявания и тези с отслабен имунитет.

Как да намалите риска

Опасностите от басейните през лятото не бива да ви лишават от удоволствието на плуването, важно е само да спазвате няколко правила. Вземайте душ преди и след влизане във водата, не плувайте, ако имате разстройство, подсушавайте ушите си след баня и избягвайте парата от съмнителни джакузита.

Добрата хигиена на обществените басейни и редовната проверка на нивата на дезинфектант и pH остават най-сигурната защита срещу микробите във водата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници