Слънчево изгаряне и дехидратация са добре познати рискове през лятото, но топлите дни крият и по-неочакван проблем – диария от жега. Според експерти на Verywell Health, екстремните температури могат да разстроят храносмилателната система по няколко различни начина, а някои хора са по-предразположени от други.

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Какво причинява диария при екстремна жега?

Съществуват няколко фактора, които могат да предизвикат стомашно разстройство през горещите дни – от развалена храна до самата дехидратация. „Когато навън е горещо, различни неща могат да причинят стомашни проблеми като диария“, обяснява д-р Саурабх Сети, гастроентеролог от Фриймонт, Калифорния.

Бактерии от неправилно съхранена храна

Една от водещите причини за летните стомашни неразположения е бактериалният гастроентерит – вид инфекциозно възпаление на стомашно-чревния тракт. „По-топлите температури улесняват развитието на бактерии в храната“, посочва д-р Сети. Сред виновниците често са бактерии като Е. коли и Салмонела.

През лятото хората често консумират повече салати, плодове и храни, които изискват хладилно съхранение. Ако тези продукти не се съхраняват правилно, те могат да развият бактерии, водещи до хранително отравяне и диария.

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Дехидратация

Горещото време увеличава изпотяването, което може да доведе до прекомерна загуба на течности от организма. Според д-р Сети дехидратацията може пряко да повлияе на храносмилателната система и да предизвика диария. Състояния като топлинен удар или топлинно изтощение също могат да нарушат нормалната работа на червата.

Възпалителни чревни заболявания

Проучвания повдигат въпроса дали хората с възпалително чревно заболяване (ВЧЗ) изпитват по-тежки симптоми, включително диария, при по-високи температури. „Има няколко проучвания, които предполагат повишен риск от изостряне на ВЧЗ през по-топлите месеци, но не знаем със сигурност дали това е свързано директно с времето или с други фактори – като промяна в диетата или дехидратация“, обяснява д-р Дана Залкин, гастроентеролог и доцент по медицина в Mount Sinai Health System.

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Кой е по-застрашен?

Проблемът може да засегне всеки, но хората с чувствителна храносмилателна система, включително тези със синдром на раздразнените черва (СРЧ), са по-предразположени, посочва д-р Залкин.

Как да предпазите стомаха си през лятото

Експертите препоръчват няколко прости стъпки, които могат да намалят риска от стомашно разстройство при жега:

Следете приема на вода – достатъчната хидратация помага да се предотврати дехидратация и свързаните с нея странични ефекти.

Съхранявайте храната правилно – особено салати, млечни продукти и месо, които бързо се развалят на горещо.

Използвайте охлаждащи средства – вентилатори или охлаждащи одеяла могат да помогнат на хора с чувствителен стомах.

Ограничете времето на пряко слънце – продължителният престой в горещина увеличава риска от топлинно изтощение.

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Кога да потърсите лекар

В повечето случаи леката диария, свързана с жега, отшумява с почивка и достатъчен прием на течности. Симптоми като висока температура или кръв в изпражненията обаче изискват консултация със специалист, за да се изключат други причини. „Най-важното е да се уверим, че няма нещо друго, или дали наистина става дума само за диария от горещото време“, посочва д-р Залкин.

Диарията през лятото може да изглежда като случайно неразположение, но често е следствие от съчетанието между жега, хранене и хидратация. Като следите приема на течности, съхранявате храната правилно и ограничавате престоя на пряко слънце, можете значително да намалите риска. При съмнителни или продължителни симптоми консултирайте се с Вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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