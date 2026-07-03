Топлото слънце, дългите дни и ароматът на морски бриз, лятото носи не само физическа почивка, но и осезаема полза за психиката. И това не е просто усещане.

Проучване, публикувано в JAMA Psychiatry, установява, че депресивните симптоми при много хора отслабват през пролетта и лятото. Ето кои са факторите зад това сезонно повдигане на настроението и как да ги използвате в своя полза.

Слънцето, серотонинът и витамин D

Влиянието на слънцето върху настроението е сред най-добре изучените. Слънчевата светлина стимулира отделянето на серотонин, невротрансмитерът, който често наричат хормон на щастието и който ни помага да сме спокойни и фокусирани. По-високите нива на серотонин играят роля и в облекчаването на сезонното афективно разстройство (САР).

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Повече слънце означава и повече витамин D. Според материали на Harvard Health Publishing връзката между витамин D и депресията е обект на активни изследвания, а достатъчните нива се свързват с по-добро настроение.

Движение, природа и социални контакти

Приятното време подтиква към физическа активност на открито – от разходка в парка до по-дълъг преход. Експертите от Mayo Clinic посочват, че редовното движение може да намали симптомите на тревожност и депресия.

Лятото засилва и другите два стълба на психичното благополучие:

Разходки сред природата , престоят в зелени пространства е свързан с намаляване на стреса и тревожността и по-добра релаксация.

Социални контакти през лятото , барбекюта, плаж и фестивали укрепват връзките между хората и помагат за преодоляване на самотата .

Сън, хранене и качествена почивка

Дългите дни помагат за регулиране на циркадния ритъм и съня, което е в основата на подобряване на съня и психичната стабилност. Сезонът носи и здравословно хранене през лятото, изобилието от пресни плодове и зеленчуци подкрепя настроението, а преглед в BMJ свързва диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, с по-нисък риск от депресия.

Снимка: Canva

Не по-малко важни са майндфулнес и релаксацията, залезът или шумът на вълните са естествена покана за момент на осъзнатост. А ползите от отпуската и балансът между работа и почивка дават на психиката така нужната качествена почивка и възможност за нови преживявания, които градят увереност и устойчивост.

Лятото не е лек за сериозните психични състояния, но съчетава множество фактори, светлина, движение, природа и близост, които допринасят за по-добро психично благополучие и повишаване на настроението. Ако изпитвате трайни затруднения обаче, психологическата консултация остава най-надеждната стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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