Лятото носи слънчеви дни, разходки на открито и дълго очаквани почивки, но заедно с тях идват и няколко чести рискове за кожата, за които малко хора се замислят предварително.

От болезнено зачервяване след дълъг ден на плажа до ухапване от кърлеж по време на туристическа разходка, кожата е сред най-уязвимите органи през горещите месеци.

Експерти обясняват как да разпознавате и предотвратявате четирите най-разпространени летни проблема с кожата и кога симптомите изискват незабавна лекарска намеса.

Слънчевото изгаряне е повече от временен дискомфорт

Слънчевото изгаряне не е просто неприятно усещане, то ускорява стареенето на кожата и е свързано с повишен риск от рак на кожата. Експертите препоръчват да се ограничава излагането на слънце, особено между 10:00 и 14:00 ч., когато UV лъчението е най-силно.

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Как да се предпазите:

Нанасяйте слънцезащитен крем с фактор SPF 30 или по-висок върху всички открити части на тялото около 30 минути преди излизане навън.

Обновявайте защитата на всеки 2 часа, както и веднага след плуване или изпотяване, това е ключово за реална защита от UV лъчи .

Носете шапка с широка периферия и слънчеви очила.

Използвайте балсам за устни със SPF 30 или по-висок.

Ако вече сте изгорели: хладен душ или вана, овлажнител или безрецептурен хидрокортизонов крем обикновено облекчават парещото усещане, това е основната първа помощ при изгаряне у дома.

Кога да потърсите лекар: при мехури, температура, силна болка, подуване на лицето или голяма изгоряла площ. При признаци на дехидратация или симптоми на топлинен удар (объркване, много висока температура, спиране на изпотяването) е необходима спешна помощ незабавно.

Ухапвания от насекоми

Комарите и кърлежите превръщат разходките сред природата в предизвикателство. Избягвайте храсталаци и висока трева; ако това е невъзможно, носете дълги ръкави и панталони, прибрани в чорапите. Ярките цветове и силните парфюми привличат насекомите, затова е добре да се избягват.

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Използвайте репелент против кърлежи и комари с активна съставка DEET или пикаридин (не се прилагат при деца под 3 години). Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), продуктите с DEET осигуряват защита както от кърлежи, така и от комари, докато пикаридинът и маслото от лимонов евкалипт действат само срещу комари. Проверявайте кожата си за кърлежи след престой на открито.

При ухапване от комар или друго насекомо приложете студен компрес веднага, за да намалите отока. За сърбежа помагат каламинов лосион, хидрокортизонов крем или антихистамин, особено полезни при по-изразена алергична реакция.

Отровните растения са скрита опасност в природата

Отровният бръшлян, дъб или сумах предизвикват сърбяща кожа и зачервен, мехурест обрив при контакт с растителните масла. Най-добрата превенция е да се научите да разпознавате тези растения и да ги избягвате. При контакт измийте кожата с топла вода незабавно, изтъркайте под ноктите и изперете дрехите на висока температура, за да премахнете маслото.

За лечение на обрив, ако вече се е появил:

Студени компреси върху засегнатата кожа.

Хладка вана с овесени продукти или 1 чаша сода бикарбонат в банята.

Каламинов лосион, хидрокортизонов крем или антихистамин.

Обадете се на лекар при температура, тежък или инфектиран обрив, или обрив по устните, очите, лицето или гениталиите. При признаци на тежка алергична реакция е необходима спешна помощ.

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Как да се погрижите за порязвания и ожулвания?

Дребните инциденти зачестяват през лятото заради активностите на открито. Промиването на рани е първата и най-важна стъпка, под хладна течаща вода със сапун. За спиране на кървенето използвайте чиста кърпа или марля с твърд натиск.

Ако раната е на място, което няма да се замърси, може да остане открита; в противен случай се бинтова и превръзката се сменя ежедневно. Образуваната коричка не бива да се чопли, тя пада сама, когато раната зарасне.

Симптоми на инфекция, при които трябва да се потърси лекар, включват температура, зачервяване, болезненост или гной от раната. При рани по лицето, дълбоки порязвания, силно кървене или чужди тела в раната е нужна спешна медицинска помощ. Важно е също да се провери дали ваксината за тетанус е актуална.

Лятото не бива да означава компромис с грижата за кожата. Слънцезащитен крем, подходящо облекло, репеленти и внимателна обработка на рани и ухапвания намаляват значително риска от усложнения. Познаването на предупредителните сигнали, от признаци на дехидратация до симптоми на инфекция, помага да се реагира навреме и лятото да остане приятно, а не проблемно за кожата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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