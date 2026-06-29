Не винаги усещате ухапването на комара, но подутината на кожата остава и започва да сърби с дни. Преди да посегнете към аптеката, си струва да знаете, че лечението на ухапване от комари често е на една ръка разстояние, в кухненския шкаф или на перваза с подправки.

Макар ухапванията от комари обикновено да са безобидни, в редки случаи могат да пренасят заболявания или да предизвикат алергична реакция.

Студът и топлината са най-бързото облекчение при ухапвне от комар

Когато сърбежът е непоносим, температурата е първата ви линия на защита.

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Студ. Американската академия по дерматология препоръчва студен компрес или пакет с лед за успокояване на сърбежа. Студът намалява възпалението и временно „приспива“ кожата. Слагайте компреса за 5–10 минути няколко пъти на ден, винаги с кърпа между леда и кожата.

Топлина. Според някои изследвания насочената топлина също облекчава ухапването. Можете да натопите кърпа в топла вода и да я задържите до 10 минути. Не прилагайте топлина върху отворени рани.

Домашни средства за облекчаване ухапванията от комар

Много от продуктите, които вече имате, притежават противовъзпалителни или успокояващи свойства.

Овесени ядки. Съдържат съединения с противодразнещо действие. Смесете равни части ядки и вода до каша и я задръжте върху кожата за 10 минути; при много ухапвания опитайте вана с 1 чаша овес.

Сода бикарбонат. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съветват да смесите 1 супена лъжица сода с малко вода и да оставите кашата за 10 минути.

Мед. Медицинският мед има антибактериални и противовъзпалителни свойства. Една капка върху ухапването може да намали възпалението и изкушението да се чешете.

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Ябълков оцет. Капка оцет може да намали паренето и да действа като естествен дезинфектант, ако вече сте разчесали кожата.

Лук и чесън. Сокът от прясно нарязан лук успокоява убождането, а чесънът има антимикробни свойства, но го прилагайте само смесен с лосион, тъй като директно може да щипе.

При поява на дразнене прекратете съответното средство.

Кои билки и растения облекччават ухапвания от комар?

Градината и аптеката за билки също крият облекчение.

Алое вера. Гелът от растението е известен с успокояващото си действие върху изгаряния и раздразнена кожа.

Лайка. Маслата в лайката намаляват сърбежа и възпалението. Натопете пакетче с цвят във вода, охладете го и го задръжте върху ухапването за 10 минути. Възможни са алергични реакции при чувствителни хора.

Вещерски лешник (хамамелис) и маточина. Съдържат танини , естествени стягащи вещества, които успокояват паренето и ускоряват зарастването.

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Босилек, мащерка и мента. Ароматните листа имат антибактериални и антиоксидантни свойства. Малко проучване от 2016 г. сочи, че ментовото масло облекчава сърбежа, но се консултирайте с лекар и не го прилагайте при малки деца.

Кога да потърсите лекар при ухапване от комар

Повечето ухапвания преминават сами, но някои сигнали изискват внимание. Силно подуване, обширно зачервяване или треска може да са признак на синдром на Скийтър, алергия към ухапвания от комари. В редки случаи реакцията може да доведе до анафилаксия, животозастрашаващо състояние, което налага спешна помощ.

Лечението на ухапване от комари у дома е лесно, евтино и често ефективно: студ и топлина за бързо облекчение, кухненски продукти като овес, сода и мед, и билки като алое, лайка и хамамелис за успокояване на кожата. Най-добрата стратегия обаче остава превенцията, покривайте кожата вечер и избягвайте застояла вода. И помнете, ако забележите силна или нетипична реакция, спрете домашното средство и се обърнете към лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници