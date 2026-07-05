Летните месеци изпълват басейните с посетители, но за някои хора удоволствието от плуването приключва със сърбяща кожа, зачервяване и неприятно раздразнение. Ако сте забелязали подобни симптоми след престой във вода, вероятно се питате дали не сте развили хлорен обрив. Макар мнозина да смятат, че става дума за алергия към хлора, дерматолозите обясняват, че в повечето случаи причината е различна.

Според експертите, цитирани от Health, хлорният обрив представлява форма на иритативен контактен дерматит – състояние, при което химичните вещества във водата нарушават естествената защитна бариера на кожата. Това не е заразно заболяване и в повечето случаи симптомите могат да бъдат овладени с правилна грижа за кожата.

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Какво представлява хлорният обрив?

Хлорът е широко използван дезинфектант в обществените и частните басейни, защото унищожава бактерии, вируси и други микроорганизми. В същото време обаче той може да отнеме част от естествените мазнини, които защитават кожата.

Според д-р Алиша Залка, дерматолог и преподавател в Yale University School of Medicine, това състояние не е истинска алергия, а реакция на раздразнение, която възниква при чувствителна кожа след контакт с хлорирана вода.

Експертите посочват, че колкото по-дълго човек остава в басейна и колкото по-висока е концентрацията на хлор, толкова по-голяма е вероятността да се появи раздразнение.

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Кои хора са най-застрашени?

Не всеки реагира еднакво на хлорираната вода. Според специалистите рискът е по-висок при хора, които:

плуват често или тренират ежедневно;

работят по поддръжката на басейни;

имат суха или чувствителна кожа ;

страдат от екзема , псориазис или други хронични кожни заболявания.

Интересно е, че човек може да получи обрив в един басейн, но да няма никакви симптоми в друг. Това зависи от концентрацията на хлор, качеството на водата и продължителността на престоя.

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Как да разпознаете хлорния обрив?

Най-честите симптоми включват:

зачервяване на кожата ;

силен сърбеж ;

чувство за парене или чувствителност;

суха и лющеща се кожа;

малки обриви или кожни лезии;

образуване на люспи или корички.

Дерматолозите обясняват, че хлорът може да премахне естествените липиди от повърхността на кожата. В резултат тя става по-суха, по-чувствителна и по-лесно се възпалява.

Защо някои хора реагират по-силно?

Според специалистите реакцията зависи от няколко фактора едновременно:

Продължителността на престоя

Колкото повече време прекарвате във водата, толкова по-дълго кожата е изложена на химичните вещества.

Концентрацията на хлор

Хотелските басейни или тези с по-интензивна употреба понякога съдържат по-високи количества дезинфектанти, което увеличава риска от раздразнение.

Индивидуалната чувствителност

При хората с нарушена кожна бариера дори кратък престой може да бъде достатъчен за появата на симптоми.

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Какво препоръчват дерматолозите?

Според експертите от Health, ако след плуване се появи раздразнение, най-важната стъпка е кожата да бъде изплакната с чиста вода възможно най-скоро. След това е добре внимателно да се подсуши и да се нанесе хидратиращ крем без ароматизатори, който подпомага възстановяването на кожната бариера.

При по-силен сърбеж лекар може да препоръча локален 1% хидрокортизонов крем, а при необходимост – антихистаминов медикамент, особено ако сърбежът нарушава съня. Тези средства обаче трябва да се използват съобразно указанията на медицински специалист или листовката на продукта.

Според дерматолозите, ако обривът не отшуми до около 24 часа, се влошава или се разпространява, е необходимо да се потърси консултация със специалист. В някои случаи може да бъде необходимо по-силно противовъзпалително лечение или изключване на друго кожно заболяване.

Как може да намалите риска от раздразнение?

Експертите препоръчват няколко лесни мерки, които могат да помогнат за ограничаване на контакта между хлора и кожата.

Преди плуване

Нанасяне на защитен бариерен мехлем , например на основата на вазелин или подобен продукт.

Използване на слънцезащитен продукт със SPF , за предпочитане с минерален (цинков) филтър.

След излизане от басейна

Незабавно изплакване с чиста вода.

Смяна на мокрия бански възможно най-скоро.

Душ с хладка вода вместо много гореща.

Нанасяне на овлажняващ крем без парфюм след подсушаване.

При хора със съществуващи кожни заболявания дерматолозите препоръчват предварителна консултация с лекар, особено ако предстои по-често плуване.

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Хлорният обрив заразен ли е?

Един от най-често задаваните въпроси е дали раздразнението може да се предаде на други хора.

Отговорът е не.

Хлорният обрив представлява реакция на кожата към химично дразнене и не е инфекция. Това означава, че не може да бъде предаден чрез контакт с други хора или чрез използване на общ басейн.

Какво показват научните данни?

Наличните медицински данни показват, че хлорът остава един от най-ефективните начини за поддържане на безопасността на водата в басейните. В същото време научните публикации потвърждават, че при част от хората той може да наруши естествената защитна функция на кожата и да предизвика иритативен контактен дерматит, особено при продължително излагане или наличие на предразполагащи кожни заболявания.

Затова дерматолозите подчертават, че профилактиката чрез добра грижа за кожата преди и след плуване остава най-добрият начин за намаляване на риска.

Хлорният обрив е често срещано, но обикновено преходно кожно раздразнение, което може да се появи след престой в хлорирани басейни. Най-застрашени са хората с чувствителна кожа, екзема или псориазис, както и тези, които плуват често. Навременното изплакване на кожата, редовната хидратация и ограничаването на излагането на хлор при поява на симптоми могат значително да намалят риска от продължително раздразнение.

Ако симптомите продължат повече от ден, се влошават или са придружени от силна болка и подуване, потърсете консултация с дерматолог. Прочетете и другите ни здравни статии за безопасно плуване и грижа за кожата през лятото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници