Лятото носи дълги часове на слънце, но за хора, приемащи определени медикаменти, това крие скрит риск. Фоточувствителността от лекарства е състояние, при което активни вещества в антибиотици, диуретици, обезболяващи или средства против акне правят кожата абнормно чувствителна към ултравиолетовите лъчи. Резултатът може да бъде всичко, от зачервяване, подобно на силно слънчево изгаряне, до обрив, мехури или трайна пигментация.

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Добрата новина е, че реакцията е предвидима и в повечето случаи предотвратима, ако знаете кои медикаменти носят риск и как да защитите кожата си.

Фототоксичност срещу фотоалергия, каква е разликата

Специалистите разграничават два основни механизма на фотосенсибилизиращите лекарства.

При фототоксичността, най-честият тип реакция, активното вещество поглъща UV лъчението и го освобождава обратно в кожните клетки, което причинява директно увреждане и клетъчна смърт. Симптомите приличат на силно слънчево изгаряне и се появяват само на изложените на слънце участъци, обикновено в рамките на часове до дни след експозицията.

При фотоалергията UV светлината променя структурата на самото лекарство, което кара имунната система да произведе антитела. Реакцията прилича повече на екзема, появява се няколко дни по-късно и може да се разпростре и извън участъците, изложени на слънце.

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Важно е да се знае, че не всеки, приемащ рисково лекарство, развива реакция, тя може да е еднократна или да се повтаря при всяка комбинация от медикамент и слънчево излагане..

Кои групи лекарства най-често предизвикват слънчева реакция

Антибиотици и слънце

Тетрациклините, доксициклин и тетрациклин, както и флуорохинолоните ципрофлоксацин, левофлоксацин и офлоксацин, са сред най-честите причинители на фототоксичност. Комбинацията сулфаметоксазол/триметоприм също носи риск. Никога не спирайте антибиотик самоволно, обсъдете плановете си за слънце с лекуващия лекар.

Нестероидните противовъзпалителни средства и слънце

Нестероидните противовъзпалителни средства, ибупрофен, напроксен, кетопрофен, пироксикам, целекоксиб, а също и аспирин, могат да предизвикат фототоксична реакция дори при кратка експозиция.

Диуретици и сърдечно-съдови медикаменти

Хидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид и спиронолактон, използвани при хипертония и отоци, са познати фотосенсибилизатори. Сред сърдечните медикаменти амиодарон може да причини парене, обрив и синкаво-сива пигментация на кожата при част от пациентите.

Ретиноиди, бензоил пероксид и противозачатъчни

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Средствата против акне с третиноин, изотретиноин, тазаротен, ацитретин, както и бензоил пероксид и салицилова киселина, изтъняват повърхностния слой на кожата и увеличават чувствителността ѝ. Хормоналните контрацептиви също могат да предизвикат пигментни петна или редки кожни лезии.

Антихистамини, антидепресанти и хипогликемични средства

Дифенхидрамин и прометазин намаляват способността за изпотяване, което покрай директната фоточувствителност повишава риска от прегряване. Трицикличните антидепресанти (амитриптилин, нортриптилин) и SSRI (циталопрам, есциталопрам, флуоксетин, сертралин), както и сулфонилурейните препарати за диабет (глимепирид, глипизид, глибурид), също фигурират в списъка с рискови медикаменти.

Възможни усложнения

Освен непосредствения дискомфорт, повторната фоточувствителност може да:

влоши съществуващи кожни заболявания като екзема и херпес;

провокира или изостри автоимунни заболявания, например лупус;

ускори загубата на еластичност и преждевременното стареене на кожата;

увеличи дългосрочния риск от рак на кожата .

Слънцезащита през лятото, как да се предпазите

Слънцезащитен крем с SPF 50+ с широк спектър на защита е първата линия на защита, макар че в редки случаи някои съставки в самите продукти могат също да бъдат фотосенсибилизиращи. Дерматолог, алерголог или общопрактикуващ лекар могат да помогнат за избор на подходящ продукт според индивидуалната чувствителност.

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Други практични стъпки: избягвайте директно слънце между 10 и 16 часа, носете дрехи с дълъг ръкав и широкопола шапка, и никога не спирайте предписано лекарство без консултация, лекарят може да предложи алтернатива или безопасен начин за преустановяване на терапията.

Фоточувствителността от лекарства е реален, но управляем риск. Познаването на медикаментите, които я причиняват, от антибиотици и нестероидните противовъзпалителни медикаменти до диуретици и ретиноиди и последователната слънцезащита позволяват да се наслаждавате на лятото, без да излагате кожата си на ненужна опасност. При съмнение за реакция потърсете съвет от дерматолог или лекуващия лекар, вместо да спирате терапията сами.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници