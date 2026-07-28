Докато повечето хора мислят единствено как да се спасят от жегата, малцина се сещат, че и домашната аптечка се нуждае от защита.

Съхранението на лекарства през лятото е актуална тема в разгара на горещините, защото високите температури могат едновременно да развалят медикаментите и да направят тялото по-уязвимо към страничните им ефекти.

Какво се случва с лекарствата, когато прегреят

Повечето лекарства, които не изискват хладилник, като таблетки, инхалатори, пластири за хормонозаместителна терапия, EpiPen, трябва да се съхраняват при стайна температура, между 15 и 25°C. Над тази граница активните вещества в тях започват постепенно да се разграждат, а това означава по-слаб или напълно изгубен терапевтичен ефект.

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Според Агенцията по лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA), горещото време променя и начина, по който самото тяло реагира на медикаментите, особено при хора с хронични заболявания. Алисън Кейв, главен директор по безопасност в институцията, обяснява: "Лесно е да забравим, че лекарства, оставени на горещина, в кола, чанта или на пряка слънчева слветлина, може да не подействат, когато имаме нужда от тях."

1. Далеч от горещи автомобили и пряка слънчева светлина

Колите, автобусите и влаковете се нагряват изненадващо бързо през лятото, а стаи с пряка слънчева светлина могат да достигнат температури, доста по-високи от очакваното. Дори в чанта или в джоба, оставени цял ден навън, на фестивал, плаж или спортно събитие, могат да се превърнат в малка "фурна" за лекарствата ви.

Термичната деградация на лекарства засяга таблетки, инхалатори, хормонални пластири, инсулин и EpiPen. Особено уязвими са медикаментите, които изискват хладилник, като инсулина и някои течни антибиотици.

Признаци, че лекарство може да е увредено от жегата:

промяна в цвета

необичайна миризма

промяна в текстурата или външния вид

Снимка: Canva

При съмнение винаги се консултирайте с фармацевт. У дома проверявайте листовката за конкретни указания и съхранявайте лекарствата в най-хладната част на жилището, далеч от слънце. При пътуване е добре да използвате хладилна чанта за медикаменти и да избягвате да ги оставяте в паркирани автомобили.

Важно е да се знае, че прегряването може да промени и количеството активно вещество, което тялото усвоява, това потенциално прави обичайната доза прекалено силна или недостатъчно ефективна. При промяна в самочувствието през горещите дни е добре да се потърси съвет от общопрактикуващ лекар или фармацевт.

Не забравяйте и медицинските изделия

Жегата и влагата могат да повлияят и на глюкомерите, използвани от хора с диабет, те могат да дават по-неточни резултати при съхранение или употреба в горещи условия. Дръжте уредите и тест-лентите на хладно и сухо място.

2. Пийте повече вода, ако приемате диуретици или лекарства за кръвно налягане

При високи температури тялото губи повече течности чрез изпотяване, а определени лекарства могат да утежнят този процес. Хората, приемащи диуретици (например фуроземид), вече губят допълнителна течност чрез урината, което повишава риска от обезводняване и дехидратация и нарушен минерален баланс.

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Лекарствата за кръвно налягане, ACE инхибитори, бета-блокери, калциеви антагонисти, могат да затруднят терморегулацията на тялото, особено при внезапни горещини. ACE инхибиторите дори потискат естественото усещане за жажда. Инсулинът и метформинът също повишават риска от дехидратация или прикриват първите ѝ симптоми, а антипсихотични лекарства и стимуланти за внимание могат да повишат телесната температура.

Симптомите на дехидратация включват замайване, главоболие, умора, объркване и потъмняла урина, особено опасни за възрастни хора, деца и пациенти със сърдечни или бъбречни заболявания.

При неразположение в жегата, преместете се на хладно място, пийте вода на малки глътки и потърсете медицинска помощ, ако не се почувствате по-добре скоро.

3. Проверете дали лекарството ви крие риск от слънчево изгаряне

Някои от най-често предписваните лекарства повишават фоточувствителността на кожата, включително определени антибиотици, диуретици, антидепресанти и препарати срещу акне и екзема. Възможна е и лека чувствителност към слънце при чест или продължителен прием на ибупрофен и напроксен.

Особено внимание заслужава метотрексатът, използван при ревматоиден артрит, псориазис, болест на Крон и онкологични заболявания. Той може да предизвика тежка кожна свръхчувствителност към слънце дори при ниски дози, с болезнени обриви, мехури или подуване, наподобяващи сериозно изгаряне, а в редки случаи и вторични инфекции.

Снимка: Canva

Рискът нараства през лятото, когато прекарваме повече време навън, при разходка с кучето, градинарство или почивка. Дори кратка разходка на обедното слънце може да е достатъчна за реакция при чувствителни пациенти. Затова винаги проверявайте листовката или се консултирайте с фармацевт за възможна фотосензитивност.

Какво да запомните

Съхранението на лекарствата на хладно, сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, е първата и най-проста стъпка за безопасност през лятото.

Към нея добавете внимание към сигналите на тялото при дехидратация, повишена предпазливост на слънце при чувствителни медикаменти и редовна консултация с фармацевт или общопрактикуващ лекар при съмнения. Малките навици правят голяма разлика, когато температурите се покачват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници