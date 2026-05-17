Пропускането на една или две дози от лекарството за кръвно налягане може да изглежда безобидно и може да не забележите никакви симптоми веднага.

Но с течение на времето пропускането на дози може да доведе до неконтролирано кръвно налягане, което може да увреди сърцето и кръвоносните съдове.

Краткосрочни ефекти от пропуснати дози

Пропускането на една доза от лекарството може да не причини странични ефекти при някои хора, докато други може да изпитат колебания в кръвното налягане.

Снимка: Canva

Кръвното налягане, което се колебае бързо, може да причини следното:

Главоболие

Замаяност или световъртеж

Усещане за пулсиране в гърдите, врата или ушите

Замъглено зрение или напрежение в очите

Умора

Объркване

Кървене от носа

Нередовен сърдечен ритъм

Шум/звънене в ушите (тинитус)

Пропускането на дози от определени лекарства също може да доведе до симптоми на абстиненция. Най-често срещаните лекарства за кръвно налягане, които могат да причинят това, са бета-блокерите и клонидин.

При тях пропускането на дози или внезапното спиране може да причини.

Опасни, внезапни повишавания на кръвното налягане

Болка в гърдите

Тревожност

Учестено сърцебиене

Сърдечни пристъпи, в тежки случаи

Може също да наблюдавате повишаване на кръвното налягане при пропуснати дози от:

Диуретици

Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ)

Блокери на ангиотензин II рецепторите (ARBs)

Пропускането на дози диуретици може да доведе до задържане на натрий и вода.

Дългосрочни ефекти от пропуснати дози на лекарства за кръвно

Пропускането на доза лекарство от време на време е неизбежно, но ако това се случва редовно, кръвното ви налягане може да се покачи и да стане неконтролируемо.

Снимка: Google Imagen



Високото кръвно налягане често се нарича тих убиец, тъй като често не причинява симптоми, но с течение на времето може да увреди артериите и сърцето. Артериите пренасят богата на кислород кръв от сърцето към останалата част от тялото. Когато кръвното налягане е високо, то оказва допълнително налягане върху артериите.

С течение на времето това води до увреждане, което кара артериите да станат твърди, стеснени и слаби. Притокът на кръв към сърцето е ограничен, така че сърцето трябва да работи по-усилено.

Ако кръвното налягане не се контролира, това може да доведе до следните усложнения:

Сърдечен удар

Сърдечно заболяване

Сърдечна недостатъчност

Бъбречно заболяване

Натрупване на плака в артериите (атеросклероза)

Сексуална дисфункция

Удар

Загуба на зрение

Какво да направите, ако пропуснете доза

Ако сте забравили да вземете лекарството си скоро след определения срок, вземете го възможно най-скоро. Ако е близо до следващата ви доза, пропуснете пропуснатата доза.

Никога не удвоявайте и не приемайте две дози наведнъж. Това може да доведе до твърде ниско кръвно налягане или да причини други странични ефекти.

Тъй като пропускането на дози може да доведе до повишаване на кръвното Ви налягане, е важно да следите кръвното си налягане през този период. Обикновено се препоръчва хората с хипертония да следят кръвното си налягане у дома, така че е възможно вече да го правите.

Снимка: iStock



Имайте предвид, че следните дейности могат да повишат показанията Ви:

Пушене

Консумация на кофеин

Физически упражнения

Говорене

Прегърбена стойка

Посещение на тоалетна

Свържете се с вашия лекар, ако:

Сте пропуснали дозата си и се чувствате зле

Не сте сигурни колко дози сте пропуснали

Случайно сте приели прекалено голяма доза

Сте на почивка и сте забравили лекарството си

Не сте сигурни какво да направите

Ако кръвното ви налягане е над 180/120 mmHg или имате тежки симптоми като болка в гърдите, задух, промени в зрението, изтръпване или слабост, тогава е време да се обадите на 112 или да се отправите към най-близкото спешно отделение.

Как да НЕ забравите да приемете лекарството си

Може да е трудно да не забравяте да приемате лекарствата си, особено ако приемате множество дози от различни лекарства. Важно е да знаете какви са вашите лекарства и защо ги приемате.

Тези прости съвети могат да ви помогнат да запомните:

Настройте си аларма: Задайте аларма на телефона или часовника си, която да ви предупреждава кога е време да приемете дозите си.

Използвайте кутия за хапчета: Кутиите за хапчета могат да ви помогнат да организирате приема на лекарствата си и да ви осигурят визуално потвърждение, че сте ги взели или забравили да ги вземете. Има различни видове, включително седмични, пътни, многодозови и автоматични контейнери, които да пригодите към вашите индивидуални нужди.

Запасете се с повече от вашите лекарства: 90-дневният запас от лекарства гарантира, че е по-малко вероятно да ви свършат. Освен това ви спестява посещения в аптеката и често е по-евтин. Все пак имайте едно на ум със срока на годност – проверявайте го.

Доставка на лекарствата ви: Аптеките за поръчка по пощата автоматично ще заредят лекарствата ви, преди да свършат, и ще ги доставят до вашата врата.

Създайте си рутина: Съчетавайте приема на лекарствата си с ежедневни дейности, като например хранене, домакинска работа, миене на зъби или преди лягане.

Контролирането на кръвното налягане изисква наблюдение у дома, редовни посещения при лекар и спазване на предписанията на лекарствата.

Ако изпитвате обезпокоителни или тежки странични ефекти от лекарства или тежки симптоми на високо кръвно налягане, свържете се с вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници