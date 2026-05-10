Знаете ли, че близо един на всеки трима възрастни в Европа страда от високо кръвно налягане, а в България ситуацията е още по-тревожна?

Според данни на Европейското дружество по кардиология, заболяванията на кръвообращението са причина за над 55–65% от всички смъртни случаи у нас. Това поставя страната сред държавите с най-висок сърдечно-съдов риск в Европа. Лошата новина е, че хипертонията често не дава никакви симптоми. Добрата, че в повечето случаи може да бъде овладяна с навременни мерки.

Какво е кръвно налягане и какви са нормите

Кръвното налягане е силата, с която кръвта натиска стените на артериите. Измерва се с две числа: систолично налягане (горната стойност, при свиване на сърцето) и диастолично налягане (долната, при отпускане).

Според препоръките на Европейското кардиологично дружество, нормите за кръвно налягане при възрастни са:

Нормално: между 90/60 mmHg и 130/85 mmHg

Прехипертония (леко повишено): 130/85 – 139/89 mmHg

Хипертония I степен: 140/90 – 159/99 mmHg

Хипертония II степен: 160/100 – 180/120 mmHg

Хипертония III степен (тежка): над 180/120 mmHg – изисква спешна медицинска помощ

Кои са най-честите причини за хипертония

В над 90% от случаите няма една конкретна причина за повишеното налягане, говорим за т.нар. есенциална хипертония. Експертите от British Heart Foundation посочват като основни рискови фактори: пушене, сол, затлъстяване, прекомерна употреба на алкохол, недостатъчна физическа активност, напреднала възраст и фамилна обремененост.

В по-редки случаи става дума за вторична хипертония, причинена от:

Бъбречни заболявания

Диабет

Обструктивна сънна апнея

Някои медикаменти (включително орални контрацептиви)

Хормонални нарушения

При жените отделно внимание заслужава прееклампсия и бременност – около 1 на 10 бременни развива високо кръвно по време на бременността, което повишава дългосрочния риск.

Симптоми на високо кръвно: Защо хипертонията се нарича „тихият убиец“

Повечето хора не подозират, че имат високо кръвно, защото то рядко дава ясни симптоми. Именно затова е наречено „тихият убиец“. Според Националната бъбречна фондация на САЩ, в редки случаи могат да се появят:

Силно главоболие, особено сутрин

Замъглено зрение

Кръвотечение от носа

Шум в ушите, замайване

Учестен пулс и сърцебиене

Нормално ли е кръвното понякога да скача?

Да, кръвното налягане се променя многократно през деня, качва се при физическо натоварване, стрес, силни емоции, кафе или след обилно хранене, а след това се нормализира. Това е нормална физиологична реакция. Проблем има, когато стойностите остават трайно над 140/90 mmHg.

Кога да отидете на лекар

Ако при няколко последователни измервания у дома (в спокойно състояние, в различни дни) стойностите са над 140/90 mmHg в продължение на 1–2 седмици, е време за консултация с личен лекар или кардиолог. При стойности над 180/120 mmHg, придружени от болка в гърдите, задух или нарушено зрение, потърсете спешна помощ незабавно.

Как да измервате кръвното у дома правилно

Измерването на кръвното у дома е препоръчвано от всички водещи кардиологични асоциации. За точен резултат:

Измервайте сутрин и вечер, в спокойно състояние

Седнете с подпрян гръб, краката стъпили на пода

Не пушете и не пийте кафе 30 минути преди измерването

Записвайте стойностите в дневник

Какво можете да направите още днес

Според препоръките за здравословен начин на живот, кръвното може да се понижи значително чрез ограничаване на солта до под 5 г дневно, повече плодове и зеленчуци, редовна физическа активност (поне 150 минути седмично), отказване от тютюнопушене и контрол на теглото. При нужда лекарят може да предпише медикаменти за кръвно, бета-блокери, диуретици, АСЕ инхибитори или калциеви антагонисти.

Високото кръвно е сред най-разпространените, но и най-подценявани здравословни проблеми в България. Тъй като рядко дава симптоми, ранният скрининг и редовното домашно измерване са ключови за защита от инфаркт, инсулт и други усложнения. Ако имате фамилна обремененост или забелязвате повишени стойности повече от две седмици, не отлагайте посещението при лекар, навременната диагноза може да спаси живота ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

